Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Авторский тур в Тбилиси

Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми

5
3 отзыва
Вы увидите не только популярные достопримечательности Грузии: местный гид-друг откроет для вас и малоизвестные локации.

Мы окажемся в гостях у мастера, который изготавливает глиняные кувшины для хранения вина и чурчхелу по традиционному рецепту.

Поднимемся повыше в горы, чтобы восхититься пейзажами каньона, водопадов и отдохнуть в гостевом доме у реки. Прогуляемся по Тбилиси и Батуми, заедем на родину «Мимино» и увидим самую старую крепость страны.

Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни, узнаем о производстве вина и продегустируем несколько сортов.
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Ближайшие даты:
2
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет63 077 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Перед предоплатой уточните наличие мест в интересующие даты. Возможно организовать путешествие в удобные для вас даты и только для вашей компании.

Проживание. В 2-3-местных номерах. В Тбилиси в отеле около самого большого храма Троица. В Кутаиси — в центре города. В Мартвили разместимся в гостевом доме около реки в лесу на горе. В Батуми снимем апартаменты в 4-звёздочном отеле. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В стоимость входят напитки и вино по дороге. Завтраки, обеды и ужины — самостоятельно в кафе. Желающие смогут посетить грузинское застолье, мастер-класс по изготовления чурчхелы, попробовать настоящий сулугуни, харчо с грецкими орехами и хачапури.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Тбилиси

Встретим вас в Тбилиси, Батуми или Кутаиси — по договорённости. Отвезём в отель, затем отправимся гулять по вечернему городу. Гид посоветует места для вашего обеда/ужина. По желанию и за дополнительную плату можно отправиться на ужин в грузинскую семью на традиционное застолье с танцами.

Добро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в Тбилиси
2 день

Кахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастера

После завтрака отправимся в Кахетию, Сигнахи и Телави. Увидим Бодбийский монастырь, комплекс Цинандали, на территории которого находится дом-музей, винный погреб, исторический завод и декоративный сад.

На обед заедем к мастеру, который изготавливает квеври — глиняные кувшины для хранения вина. Желающие смогут за дополнительную плату попробовать домашнюю грузинскую кухню, научиться готовить чурчхелу и лепить квеври на мастер-классах.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Кахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастераКахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастера
3 день

Западная Грузия

Сегодня увидим древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе и прогуляемся по улочкам Кутаиси. Здесь остановимся на ночь. Гид порекомендует грузинский ресторан с видом на реку Риони, где можно попробовать национальные блюда и послушать песни.

Западная ГрузияЗападная ГрузияЗападная ГрузияЗападная ГрузияЗападная ГрузияЗападная ГрузияЗападная ГрузияЗападная Грузия
4 день

Природа Грузии и гастрономические изыски

После завтрака отправимся к Мартвильскому каньону и пещере Прометея. Насладимся приятной прохладой и рассмотрим оттенки воды. Остановимся на ночь в Мартвили рядом с рекой и в окружении леса. На обед желающие смогут попробовать хачапури, харчо с грецкими орехами и эларджи — грузинское блюдо, которое готовится из кукурузной крупы и сулугуни.

Природа Грузии и гастрономические изыскиПрирода Грузии и гастрономические изыскиПрирода Грузии и гастрономические изыскиПрирода Грузии и гастрономические изыскиПрирода Грузии и гастрономические изыскиПрирода Грузии и гастрономические изыскиПрирода Грузии и гастрономические изыски
5 день

Аджария

Сегодня отправимся в горную Аджарию, чтобы увидеть один из самых высоких и красивых водопадов Грузии — Махунцети. Рассмотрим самую старую крепость страны — Гонио. Доедем до морского Батуми, где остановимся в апартаментах на 2 ночи. Гид порекомендует хорошие заведения для продолжения погружения в местную кухню.

АджарияАджарияАджарияАджарияАджария
6 день

День в вашем распоряжении

Мы специально выделили целый день в городе у моря, чтобы вы могли в комфортном вам темпе прогуляться по набережной и уютным улочкам Батуми, присмотреть сувениры, искупаться, отдохнуть на пляже и посетить дополнительные локации по желанию. Гид подберёт места под ваш вкус и подскажет, как туда добраться.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
7 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми, Тбилиси или Кутаиси — по договорённости.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Услуги гида
  • Посещение всех локаций по программе
  • Напитки и вино в дороге
Что не входит в цену
  • Проезд до Тбилиси/Батуми/Кутаиси и обратно
  • Питание
  • Грузинское застолье и дегустации
  • Мастер-классы
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
Завершение: Батуми/Тбилиси/Кутаиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
С
25 мар 2024
Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
Д
2 фев 2024
Мы были на в потрясающем трипе, и наши экскурсии проводила Тати. Очень жизнерадостная, весёлая, начитанная, интеллектуальная и компанейская! Составлены маршруту очень грамотно. Мы приехали из Казани и остались довольны! Приедем ещё!
Е
24 янв 2024
Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто. Все подружились. Буду с Тати работать всегда. Очень люблю эту женщину. И кстати, я сотрудничаю с ней. Доверяю своих клиентов только ей, моей дорогой. Всегда о них заботиться.
Она нам там и свадьбу организовала!
Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто.Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто.Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто.Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто.Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто.Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто.Тати потрясающая, очень умная, знающая все на свете. Экскурсии были супер. Все прошло легко и круто.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыКаньоны

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