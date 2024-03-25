Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Мы окажемся в гостях у мастера, который изготавливает глиняные кувшины для хранения вина и чурчхелу по традиционному рецепту.
Поднимемся повыше в горы, чтобы восхититься пейзажами каньона, водопадов и отдохнуть в гостевом доме у реки. Прогуляемся по Тбилиси и Батуми, заедем на родину «Мимино» и увидим самую старую крепость страны.
Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни, узнаем о производстве вина и продегустируем несколько сортов.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|63 077 ₽
Описание
Организационные детали
Перед предоплатой уточните наличие мест в интересующие даты. Возможно организовать путешествие в удобные для вас даты и только для вашей компании.
Проживание. В 2-3-местных номерах. В Тбилиси в отеле около самого большого храма Троица. В Кутаиси — в центре города. В Мартвили разместимся в гостевом доме около реки в лесу на горе. В Батуми снимем апартаменты в 4-звёздочном отеле. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. В стоимость входят напитки и вино по дороге. Завтраки, обеды и ужины — самостоятельно в кафе. Желающие смогут посетить грузинское застолье, мастер-класс по изготовления чурчхелы, попробовать настоящий сулугуни, харчо с грецкими орехами и хачапури.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Тбилиси
Встретим вас в Тбилиси, Батуми или Кутаиси — по договорённости. Отвезём в отель, затем отправимся гулять по вечернему городу. Гид посоветует места для вашего обеда/ужина. По желанию и за дополнительную плату можно отправиться на ужин в грузинскую семью на традиционное застолье с танцами.
Кахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастера
После завтрака отправимся в Кахетию, Сигнахи и Телави. Увидим Бодбийский монастырь, комплекс Цинандали, на территории которого находится дом-музей, винный погреб, исторический завод и декоративный сад.
На обед заедем к мастеру, который изготавливает квеври — глиняные кувшины для хранения вина. Желающие смогут за дополнительную плату попробовать домашнюю грузинскую кухню, научиться готовить чурчхелу и лепить квеври на мастер-классах.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Западная Грузия
Сегодня увидим древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе и прогуляемся по улочкам Кутаиси. Здесь остановимся на ночь. Гид порекомендует грузинский ресторан с видом на реку Риони, где можно попробовать национальные блюда и послушать песни.
Природа Грузии и гастрономические изыски
После завтрака отправимся к Мартвильскому каньону и пещере Прометея. Насладимся приятной прохладой и рассмотрим оттенки воды. Остановимся на ночь в Мартвили рядом с рекой и в окружении леса. На обед желающие смогут попробовать хачапури, харчо с грецкими орехами и эларджи — грузинское блюдо, которое готовится из кукурузной крупы и сулугуни.
Аджария
Сегодня отправимся в горную Аджарию, чтобы увидеть один из самых высоких и красивых водопадов Грузии — Махунцети. Рассмотрим самую старую крепость страны — Гонио. Доедем до морского Батуми, где остановимся в апартаментах на 2 ночи. Гид порекомендует хорошие заведения для продолжения погружения в местную кухню.
День в вашем распоряжении
Мы специально выделили целый день в городе у моря, чтобы вы могли в комфортном вам темпе прогуляться по набережной и уютным улочкам Батуми, присмотреть сувениры, искупаться, отдохнуть на пляже и посетить дополнительные локации по желанию. Гид подберёт места под ваш вкус и подскажет, как туда добраться.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми, Тбилиси или Кутаиси — по договорённости.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы
- Встреча и проводы в аэропорт
- Услуги гида
- Посещение всех локаций по программе
- Напитки и вино в дороге
Что не входит в цену
- Проезд до Тбилиси/Батуми/Кутаиси и обратно
- Питание
- Грузинское застолье и дегустации
- Мастер-классы
- 1-местное размещение - по запросу
- Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Она нам там и свадьбу организовала!