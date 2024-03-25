Перед предоплатой уточните наличие мест в интересующие даты. Возможно организовать путешествие в удобные для вас даты и только для вашей компании.

Проживание. В 2-3-местных номерах. В Тбилиси в отеле около самого большого храма Троица. В Кутаиси — в центре города. В Мартвили разместимся в гостевом доме около реки в лесу на горе. В Батуми снимем апартаменты в 4-звёздочном отеле. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В стоимость входят напитки и вино по дороге. Завтраки, обеды и ужины — самостоятельно в кафе. Желающие смогут посетить грузинское застолье, мастер-класс по изготовления чурчхелы, попробовать настоящий сулугуни, харчо с грецкими орехами и хачапури.

Дети. С любого возраста.