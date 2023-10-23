Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
А ещё прогуляемся по скальному городу в 8 этажей, увидим слияние Куры и Арагви, а в июне застанем цветение лаванды и насладимся морем цветов.
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 230 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 16 лет.
Проживание. Будем жить в гостиницах 3-4* в Тбилиси и Ахалцихе. 1-,2-,3-местные номера с удобствами.
Питание. В программу включены все завтраки.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Встречаемся в Тбилиси на автовокзале или в аэропорту. Вы можете добраться до города из Владикавказа, дорога займёт около 5 часов без учёта прохождения границы. Второй вариант — прилететь в Тбилиси. Также возможно прибыть в Ереван и доехать на маршрутке за 6 часов.
С 14:00 — заселение в отель. Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по столице или отдохнуть в номерах.
Джвари, Мцхета и прогулка по Тбилиси
Отправляемся за пределы Тбилиси. Первая остановка — слияние Арагви и Куры, бирюзы и глиняного цвета. Полюбуемся храмом Джвари 6 века. Считается, что именно отсюда началось распространение христианства по всей Грузии.
Продолжим погружение в историю страны в Мцхете — древней столице, где посетим храм Светицховели и послушаем удивительные рассказы о проповедниках и апостолах.
Затем вернёмся в отель и отдохнём после насыщенной экскурсионной программы, а вечером её продолжим. Будем гулять по старинной части Тбилиси и постараемся не заблудиться в лабиринте улочек. Местный гид расскажет городские легенды и истории об известных личностях, живших здесь. Никаких сухих фактов и пересказа учебника — только самые интересные местные байки и секреты.
После вы сможете погулять сами и поужинать в кафе. По желанию отправимся на дегустацию вина и чачи — это уже включено в стоимость.
Тбилисское море и «Хроники Грузии»
А вы знали, что в Грузии есть свой Стоунхендж? Сразу после завтрака отправимся к масштабному монументу «Хроники Грузии» скульптора Церетели, запечатлевшему важнейшие эпизоды из истории жизни Христа и государства.
Вы увидите огромные колонны из камня и бронзы, издалека действительно напоминающие постройку древних людей. Отсюда нам откроется завораживающий вид на бирюзу Тбилисского моря.
Дальнейшая программа зависит от вашего желания. Можем вернуться в столицу, где у вас будет время на шоппинг, прогулки или гастрономические открытия.
Второй вариант: останемся на берегу моря и устроим пляжный отдых. Можно прокатиться на катамаране, искупаться или просто полежать на песке, получая бархатный загар.
Монастырь Бодбе, город любви Сигнахи и винная дегустация
Отправляемся в самый винный регион — Кахетию! Здесь собирают 70% всего винограда Грузии, а на склонах и равнинах расположились как огромные производства, так и уютные семейные винодельни.
Заедем в монастырь Бодбе 9 века, где похоронена Нино — самая почитаемая в стране святая. На экскурсии вы узнаете, как крестили Грузию и какую роль в этом сыграла молодая девушка.
Переедем в Сигнахи — город любви. ЗАГС здесь работает круглосуточно — влюблённые женятся и днём, и ночью. Может и мы застанем шумную грузинскую церемонию? Прогуляемся по мощёным улочкам мимо колоритных домов с резными балконами, а затем пройдём по оборонительной стене, защищавшей жителей Алазанской долины от набегов.
Желающие смогут прокатиться на зиплайне и насладиться пейзажами с высоты.
В период цветения лаванды (примерно с 10 по 25 июня) мы заедем на лавандовое поле, напоминающее настоящее фиолетовое море!
Грузия и без — вина? Невозможно! Поэтому после обеда в ресторане отправимся на винзавод, производящий напитки как по традиционной грузинской технологии, так и по европейской. Заглянем в небольшой музей, познакомимся с тонкостями винного искусства и наконец-то попробуем разные сорта благородного напитка.
Затем вернёмся в Тбилиси. Желающие смогут разнообразить свой вечер дополнительными развлечениями: полетать на воздушном шаре в парке Рике или посетить знаменитые серные бани.
Боржоми и Ахалцихе
После вина — минеральная вода. Держим путь в регион Самцхве-Джавахетия. В Боржоми прогуляемся по местному парку и попробуем знаменитую на весь мир воду из тёплого и холодного источников.
Желающие смогут искупаться в целебных серных водах, а остальные — продолжить променад. Рекомендуем продегустировать в парке варенье из местных шишек.
Следующая локация — город Ахалцихе. После обеда посетим крепость Рабат 13 века, стены которой помнят множество эпизодов из богатой истории Грузии: её захватывали арабские, турецкие и русские войска. После реконструкции цитадель стала настоящим городом в городе. За укреплёнными стенами находятся церковь, мечеть, синагога, парк, музей и даже ЗАГС.
После экскурсии разместимся в местном отеле и поужинаем в ресторане.
Пещерный город и крепость Хертвиси
Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в горную часть региона, близко к границе с Турцией. Посетим пещерный город Вардзию, высеченный в скале в 12 веке и служивший для защиты жителей от нападений. Изначально здесь находился монастырь, но святыня вскоре разрослась до полноценного восьмиэтажного города со множеством туннелей, лестниц и переходов.
В скалах люди создали библиотеку, кельи, дома, склады аптеки и бани. Пройдёмся по доступным помещениям и прикоснёмся к истории удивительного места.
Дальше поедем к крепости Хертвиси, грозно возвышающейся со скалы. Вы увидите одно из древнейших оборонительных сооружений на территории Грузии, будто выросшее из камня. Затем полюбуемся чарующим видом на ущелье, открывающимся с цитадели, сделаем фотографии и отправимся обедать.
После трапезы вернёмся в Тбилиси и вновь заселимся в отель. Вечером у вас будет свободное время, чтобы ещё раз пройтись по уже знакомым улочкам, сфотографироваться и пополнить запас сувениров и вкусных гостинцев на местном рынке.
Отъезд
До 12:00 выселимся из отеля и поедем в аэропорты Тбилиси, Еревана или Владикавказа. Если улетаете из Владикавказа, рекомендуем брать рейсы не ранее 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Трансфер из аэропорта/ж. - д. вокзала/автовокзала Тбилиси в отель
- Услуги гидов и водителей
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Завтраки
- Дегустация на винодельне
- Дегустация в 1 день (по желанию)
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ, Тбилиси или Ереван и обратно
- Трансфер до Тбилиси и обратно
- Личная страховка путешественника (по желанию)
- Дополнительные активности (по желанию)
- Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гостевой дом в котором остановились не плохой, на одну ночь пойдет, но на большее количество времени не хотелось бы там жить.
Что касается гида. Син хороший, на все вопросы отвечал, рассказывал интересно, завёс нас даже на прекрасный закат, который не входил в программу.
Маршрут:
Недостатки: К маршруту есть рекомендации, была в Грузии не первый раз и вот сам маршрут не много разочаровал. Не понравился второй день маршрута, памятник очень интересный, а вот тбилисское море совершенно не интересное, даже для любителей поплавать в речках, как я, к тому же покупаться на дали на 30 минут, чего не достаточно. Лучше бы съездили в Гудаури или Казбеги - посмотрели на виды.
Также есть вопросы к Боржоми, считается известной достопримечательностью, но всё таки поездка туда абсолютно бесполезна. Старый курорт, где мы спускались по очень не приятной дороге вниз, где грязно. Возможно подышать часок свежим воздухом круто, но не смотря на место, где все с советских времен не менялось и где каждый хочет от тебя только денег. В оздоровительных целях может если только туда стоить возить. Понравилась поездка в Сигнахи, виды отличные, специально старались не попасть на очереди с туристами, что тоже добавило приятных эмоций. В этот же день кушали в приятном месте с отличным видом.
Что касается поездки на винодельню, тоже понравилось и вино не плохое, и развлечения в виде сделать свой хлеб -круто, особенно девочкам потолкаться.
Как итог: Цена качество тура отличные, заменить бы пару мест и тур бы понравился еще больше!
За неделю нам была предоставлена возможность познакомиться с многовековой историей Грузии, обычаями и традициями проживающих в ней народов. Мы побывали в регионах с различными природно-климатическими и социально-культурными условиями, пообщались с людьми, искренне любящими свою родину, и сумевшими передать это чувство нам - гражданам другого государства.
Безусловно, большое значение имел выбор маршрутов и работа предоставленного нам замечательного гида - Гио (Гиоргия). Однако также очень хорошие воспоминания остались от гостиниц, от меню и качества еды в выбранных Снежанной кафе и ресторанах.
При этом цена поездки оказалась существенно ниже той, которую мы первоначально прогнозировали, пытаясь самостоятельно спланировать аналогичное путешествие.
Большое спасибо Снежанне и Гио!
Благодаря вам мы полюбили Грузию, и ещё не раз приедем в эту страну.