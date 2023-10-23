Отправляемся за пределы Тбилиси. Первая остановка — слияние Арагви и Куры, бирюзы и глиняного цвета. Полюбуемся храмом Джвари 6 века. Считается, что именно отсюда началось распространение христианства по всей Грузии.

Продолжим погружение в историю страны в Мцхете — древней столице, где посетим храм Светицховели и послушаем удивительные рассказы о проповедниках и апостолах.

Затем вернёмся в отель и отдохнём после насыщенной экскурсионной программы, а вечером её продолжим. Будем гулять по старинной части Тбилиси и постараемся не заблудиться в лабиринте улочек. Местный гид расскажет городские легенды и истории об известных личностях, живших здесь. Никаких сухих фактов и пересказа учебника — только самые интересные местные байки и секреты.

После вы сможете погулять сами и поужинать в кафе. По желанию отправимся на дегустацию вина и чачи — это уже включено в стоимость.