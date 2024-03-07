Сегодня отправимся в «самый винный» регион страны — Кахетию. Вы побываете в Алазанской долине, где растёт наибольшее количество сортов грузинского винограда. Обязательно посетим столицу края — уютный город Телави и средневековую крепость Батонис-цихе. После поедем к замку Греми 16 века, который чудом уцелел после персидских набегов.

Конечно, поездка в Кахетию не может обойтись без дегустации: вас ждёт экскурсия по заводу, где вы узнаете о традиционном грузинском виноделии и попробуете несколько сортов вин.

Затем посетим Бодбийский женский монастырь, чтобы поклониться могиле святой Нино, которая в 4 веке принесла в Грузию христианство. Напоследок полюбуемся захватывающими видами с крепостной стены в живописном городке Сигнахи.

К вечеру вернёмся в Тбилиси.