Описание тура
Организационные детали
Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут экскурсии третьего дня может выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави
Проживание. Двухместное, в отеле «Garden House» категории 2* (или аналогичном).
Питание. Включены завтраки, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Сегодня день, свободный от активностей — вы отдохнёте от перелёта и проведёте время на своё усмотрение.
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Позавтракав, отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по столице — вы пройдётесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, квартал колоритных серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати. Также познакомитесь с современной частью города — увидите площадь Свободы и эффектный Мост мира.
Во второй половине дня мы рекомендуем самостоятельную прогулку — особенно хороши Сололаки с изысканными резными верандами, Мтацминда (район у подножия одноимённой горы) и бурлящая энергией Вера. Вы проникнитесь повседневным ритмом Тбилиси и понаблюдаете за жизнью горожан.
Виноградный край - Кахетия
Сегодня отправимся в «самый винный» регион страны — Кахетию. Вы побываете в Алазанской долине, где растёт наибольшее количество сортов грузинского винограда. Обязательно посетим столицу края — уютный город Телави и средневековую крепость Батонис-цихе. После поедем к замку Греми 16 века, который чудом уцелел после персидских набегов.
Конечно, поездка в Кахетию не может обойтись без дегустации: вас ждёт экскурсия по заводу, где вы узнаете о традиционном грузинском виноделии и попробуете несколько сортов вин.
Затем посетим Бодбийский женский монастырь, чтобы поклониться могиле святой Нино, которая в 4 веке принесла в Грузию христианство. Напоследок полюбуемся захватывающими видами с крепостной стены в живописном городке Сигнахи.
К вечеру вернёмся в Тбилиси.
Древняя столица и окрестности
Сегодня вас ждёт поездка в окрестности Тбилиси. Сначала поднимемся к монастырю 6 века Джвари, хранящему непередаваемую атмосферу старины. Именно из этой обители сбежал юный инок из поэмы Лермонтова «Мцыри». Кроме того, отсюда открывается завораживающий вид на слияние рек Куры и Арагви.
Затем спустимся в Мцхету, уютно расположившуюся среди гор у вышеупомянутых рек. До 6 века этот небольшой городок был столицей Грузии — мы пройдёмся по узким улочкам, заглянем на рынок и посетим фамильный храм династии Багратиони, где представителей царской семьи крестили и хоронили — главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви.
Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.
По Военно-Грузинской дороге - в горы
Позавтракав, отправимся в горы по знаменитой Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у крепости Ананури — вы увидите средневековые башни и полюбуетесь видами на водохранилище с водой изумрудно-голубого цвета.
Затем остановимся на Крестовом перевале (2395 метров) — высочайшей точке нашего путешествия и поедем дальше, в Степанцминду. В горах над посёлком находится живописная Троицкая церковь — мы пересядем на внедорожники и проедемся по серпантину, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть окружающие красоты и величественный Казбек.
Вечером — возвращение в отель в Тбилиси.
Пещерный город Уплисцихе и Боржоми
Утром отправимся на экскурсию в регион Шида-Картли, чтобы прикоснуться к истории. Здесь находится один из древнейших грузинских городов — Уплисцихе. Вы побываете во впечатляющего вида пещерах, которые служили местным жителям спальнями, тронными залами, трапезными и даже театрами.
После заедем в город-курорт Боржоми: там вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из источника и погуляете по утопающему в зелени живописному городскому парку.
Надышавшись свежим боржомским воздухом, к вечеру вернёмся в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт Тбилиси — пришла пора прощаться с гостеприимной Грузией!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$504
|Отель 3*
|$580
|Отель 4*
|$656
|Отель 4+*
|$789
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до/из аэропорта
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отеле
- Транспорт - Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты
- Дегустации по программе
- Аренда внедорожника в Степанцминде
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Обеды и ужины
- За доплату возможно повышение категории отеля. При размещении в отелях "Kopala" или "Penthouse" категории 3* стоимость составит 610 $ за человека. При размещении в отелях "Citrus" или "Radius" категории 4* стоимость составит 690 $ за человека. При размещении в отелях "Mercure" или "Tiflis Palace" категории 4+* стоимость составит 830 $ за человека
- Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут экскурсии третьего дня может выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь - Сигнахи - дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали и дегустация вина - город Телави