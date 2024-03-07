Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии

Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
«Гость в Грузии начинает с бокала вина, а заканчивает проживанием в Тбилиси», — так гласит поговорка, и мы не возражаем! Наш классический маршрут охватывает самые знаковые локации страны, но возвращаться
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каждый день вы будете в светлую и уютную столицу.

Вас ждут живописные виражи в окрестностях Казбека, винная дегустация в Кахетии, пещерный город Уплисцихе и зелёный Боржоми с минеральными источниками. Радостям жизни — быть!

5
2 отзыва
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут экскурсии третьего дня может выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави

Проживание. Двухместное, в отеле «Garden House» категории 2* (или аналогичном).

Питание. Включены завтраки, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Грузию

Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Сегодня день, свободный от активностей — вы отдохнёте от перелёта и проведёте время на своё усмотрение.

Добро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в Грузию
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси

Позавтракав, отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по столице — вы пройдётесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, квартал колоритных серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати. Также познакомитесь с современной частью города — увидите площадь Свободы и эффектный Мост мира.

Во второй половине дня мы рекомендуем самостоятельную прогулку — особенно хороши Сололаки с изысканными резными верандами, Мтацминда (район у подножия одноимённой горы) и бурлящая энергией Вера. Вы проникнитесь повседневным ритмом Тбилиси и понаблюдаете за жизнью горожан.

Обзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по Тбилиси
3 день

Виноградный край - Кахетия

Сегодня отправимся в «самый винный» регион страны — Кахетию. Вы побываете в Алазанской долине, где растёт наибольшее количество сортов грузинского винограда. Обязательно посетим столицу края — уютный город Телави и средневековую крепость Батонис-цихе. После поедем к замку Греми 16 века, который чудом уцелел после персидских набегов.

Конечно, поездка в Кахетию не может обойтись без дегустации: вас ждёт экскурсия по заводу, где вы узнаете о традиционном грузинском виноделии и попробуете несколько сортов вин.

Затем посетим Бодбийский женский монастырь, чтобы поклониться могиле святой Нино, которая в 4 веке принесла в Грузию христианство. Напоследок полюбуемся захватывающими видами с крепостной стены в живописном городке Сигнахи.

К вечеру вернёмся в Тбилиси.

Виноградный край - КахетияВиноградный край - КахетияВиноградный край - КахетияВиноградный край - КахетияВиноградный край - КахетияВиноградный край - КахетияВиноградный край - Кахетия
4 день

Древняя столица и окрестности

Сегодня вас ждёт поездка в окрестности Тбилиси. Сначала поднимемся к монастырю 6 века Джвари, хранящему непередаваемую атмосферу старины. Именно из этой обители сбежал юный инок из поэмы Лермонтова «Мцыри». Кроме того, отсюда открывается завораживающий вид на слияние рек Куры и Арагви.

Затем спустимся в Мцхету, уютно расположившуюся среди гор у вышеупомянутых рек. До 6 века этот небольшой городок был столицей Грузии — мы пройдёмся по узким улочкам, заглянем на рынок и посетим фамильный храм династии Багратиони, где представителей царской семьи крестили и хоронили — главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви.

Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.

Древняя столица и окрестностиДревняя столица и окрестностиДревняя столица и окрестностиДревняя столица и окрестностиДревняя столица и окрестности
5 день

По Военно-Грузинской дороге - в горы

Позавтракав, отправимся в горы по знаменитой Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у крепости Ананури — вы увидите средневековые башни и полюбуетесь видами на водохранилище с водой изумрудно-голубого цвета.

Затем остановимся на Крестовом перевале (2395 метров) — высочайшей точке нашего путешествия и поедем дальше, в Степанцминду. В горах над посёлком находится живописная Троицкая церковь — мы пересядем на внедорожники и проедемся по серпантину, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть окружающие красоты и величественный Казбек.

Вечером — возвращение в отель в Тбилиси.

По Военно-Грузинской дороге - в горыПо Военно-Грузинской дороге - в горыПо Военно-Грузинской дороге - в горыПо Военно-Грузинской дороге - в горы
6 день

Пещерный город Уплисцихе и Боржоми

Утром отправимся на экскурсию в регион Шида-Картли, чтобы прикоснуться к истории. Здесь находится один из древнейших грузинских городов — Уплисцихе. Вы побываете во впечатляющего вида пещерах, которые служили местным жителям спальнями, тронными залами, трапезными и даже театрами.

После заедем в город-курорт Боржоми: там вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из источника и погуляете по утопающему в зелени живописному городскому парку.

Надышавшись свежим боржомским воздухом, к вечеру вернёмся в Тбилиси.

Пещерный город Уплисцихе и БоржомиПещерный город Уплисцихе и БоржомиПещерный город Уплисцихе и БоржомиПещерный город Уплисцихе и Боржоми
7 день

Отъезд

После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт Тбилиси — пришла пора прощаться с гостеприимной Грузией!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$504
Отель 3*$580
Отель 4*$656
Отель 4+*$789
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер до/из аэропорта
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отеле
  • Транспорт - Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты
  • Дегустации по программе
  • Аренда внедорожника в Степанцминде
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Обеды и ужины
  • За доплату возможно повышение категории отеля. При размещении в отелях "Kopala" или "Penthouse" категории 3* стоимость составит 610 $ за человека. При размещении в отелях "Citrus" или "Radius" категории 4* стоимость составит 690 $ за человека. При размещении в отелях "Mercure" или "Tiflis Palace" категории 4+* стоимость составит 830 $ за человека
  • Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут экскурсии третьего дня может выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь - Сигнахи - дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали и дегустация вина - город Телави
Место начала и завершения?
Тбилиси, аэропорт, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
7 мар 2024
Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с моего первого письма в эту компанию, до последнего трансфера в
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аэропорт Тбилиси! Спасибо Егору за советы по выбору отелей, ресторанов и программе путешествия!!! Отличные трансферы с классными водителями и хорошими автомобилями, экскурсовод Ольга по всему маршруту - умница, красавица, интересная рассказчица и помощница в любом вопросе!!! Прекрасные отели по всему маршруту в рамках 3*, но по комфорту и видам все 4+, виды и возможность сделать фото в самых красивых местах!!! Спасибо огромное за все удовольствия!! Искренне рекомендую эту компанию и сама мечтаю ещё раз вернуться в Грузию и посетить ещё и Азербайджан и Армению!!

В
13 фев 2024
Хочу поблагодарить за теплый прием, внимательное отношение, профессионализм сотрудников! Лида - замечательный гид, человек, увлеченный своей работой, выполняющий ее с удовольствием, - влюбила в Грузию! Гуджа - прекрасный водитель, очень
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чуткий и внимательный, пунктуальный, скромный и при этом с тонким чувством юмора! Водит аккуратно, чувствуешь себя с ним в безопасности! И водитель Роберт на трансфере был внимателен и пунктуален! Сотрудники были всегда на связи, что дает ощущение защищенности и спокойствия! Спасибо большое

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхОбзорныеВсе туры7-дневные турыАктивностиПещерыВоенные

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