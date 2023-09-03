Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями

Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Не просто путешествие от Тбилиси до Батуми, а почти гастротур с посещением лучших грузинских ресторанов и винодельни. Попробуем несколько сортов вина, чачу, домашний сыр и национальные блюда.

Теперь представьте, что всё это вы продегустируете в солнечной Грузии: на горе в Аджарии, в Батуми с видом на море, в одной из кафешек Тбилиси, у виноградников в Кахетии. Побываете в «городе любви», у «водопада любви» и увидите гигантскую металлическую статую любви. Специально запланировано 2 свободных дня, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, романтическую фотопрогулку на яхте или шопинг в Турции.
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Ближайшие даты:
3
сен
17
сен
1
окт
8
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).

Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, в Ананури, Гудаури и Казбеги, на каньон Дашбаши, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином

Встанем пораньше, ведь сегодня нас ждёт переезд к морю в Батуми. В 07:20 выезжаем на ж. -д. вокзал, откуда в 08:00 отправляется поезд. Билет в стоимость не включён, доплата обязательна. Просьба уточнять актуальную стоимость у организатора. В пути около 5 часов.

Затем разместимся в отеле, отдохнём и в 16:00 соберёмся в одном из лучших грузинских ресторанов на обед. Попробуем местное вино и блюда национальной кухни (оплата на месте).

Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и виномБатуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином
6 день

Горная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачи

После завтрака отправимся в горы к реликтовым лесам, ущельям, бурным рекам, 48-метровому водопаду Махунцети и арочному мосту времён царицы Тамары. Пройдёмся по подвесному мосту и увидим быт жителей горного села Мирвети. Насладимся прогулкой по самшитовой роще к ещё одному водопаду, олицетворению любви — Мирвети. Национальный парк «Мачахела» порадует всех своей живописной природой.

Остановимся на обед в горах в национальном ресторане, где продолжим знакомиться с грузинскими винами и попробуем чачу. Вечером вернёмся в Батуми.

Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Горная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачиГорная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачиГорная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачиГорная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачиГорная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачи
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Гастрономические
Мцхета
Многодневные туры
VIP-туры
Винодельни
Дегустационные туры

Похожие туры из Тбилиси

Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Владикавказ, 05:30
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
37 000 за человека
Колоритная Грузия: романтика, вино и горы
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Колоритная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Владикавказ / Тбилиси, 13:00
17 окт
18 окт
6 ноя
61 000 за человека
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
4420037 570 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ