Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Теперь представьте, что всё это вы продегустируете в солнечной Грузии: на горе в Аджарии, в Батуми с видом на море, в одной из кафешек Тбилиси, у виноградников в Кахетии. Побываете в «городе любви», у «водопада любви» и увидите гигантскую металлическую статую любви. Специально запланировано 2 свободных дня, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, романтическую фотопрогулку на яхте или шопинг в Турции.
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Описание
Организационные детали
Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).
Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, в Ананури, Гудаури и Казбеги, на каньон Дашбаши, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси.
Батуми и продолжение знакомства с грузинской кухней и вином
Встанем пораньше, ведь сегодня нас ждёт переезд к морю в Батуми. В 07:20 выезжаем на ж. -д. вокзал, откуда в 08:00 отправляется поезд. Билет в стоимость не включён, доплата обязательна. Просьба уточнять актуальную стоимость у организатора. В пути около 5 часов.
Затем разместимся в отеле, отдохнём и в 16:00 соберёмся в одном из лучших грузинских ресторанов на обед. Попробуем местное вино и блюда национальной кухни (оплата на месте).
Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.
Общая длительность экскурсии — 5 часов.
Горная Аджария, национальный парк и дегустация вин и чачи
После завтрака отправимся в горы к реликтовым лесам, ущельям, бурным рекам, 48-метровому водопаду Махунцети и арочному мосту времён царицы Тамары. Пройдёмся по подвесному мосту и увидим быт жителей горного села Мирвети. Насладимся прогулкой по самшитовой роще к ещё одному водопаду, олицетворению любви — Мирвети. Национальный парк «Мачахела» порадует всех своей живописной природой.
Остановимся на обед в горах в национальном ресторане, где продолжим знакомиться с грузинскими винами и попробуем чачу. Вечером вернёмся в Батуми.
Общая длительность экскурсии — 7 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дняЗавершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.