Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Авторский тур в Тбилиси

Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе

5
2 отзыва
Путешествие для тех, кто первый раз едет в Грузию, не хочет менять отели и жаждет увидеть знаменитую высокогорную область страны — Казбеги.

Вы не просто прогуляетесь среди снежных вершин, рассматривая древние храмы, но и сможете получить дозу адреналина в поездке к каньону Дашбаши.

Заедем в пещерный город, на курорт Боржоми, в старинную Мцхету и в Телави, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Грузии.

Узнаем о виноградной культуре, продегустируем несколько сортов вина и побалуем себя разнообразием вкусов в лучших грузинских ресторанах.
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
12
мая
17
мая
19
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$635
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Тбилиси. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, ужин и дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Казбеги, Ананури и Гудаури

Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.

Остановимся на обед у подножия Казбега — в городе Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Казбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и Гудаури
4 день

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина и попробовать несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам Сигнахи.

Вечером вернёмся в Тбилиси, где нас ждёт ужин в национальном ресторане. Возвращение в отель самостоятельно.

Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
5 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину.

На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе. Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
6 день

Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеру

Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активная поездка в горы к каньону Дашбаши и озеру Паравани за доплату.

Место находится в 100 км от столицы Грузии и восхищает своими живописными пейзажами с зелёным ущельем, водопадами, журчащими ручьями и пещерами. Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых туристов. Желающие смогут получить дозу адреналина, прокатившись на велосипеде над каньоном (за доплату). Длительность экскурсии — 8 часов.

Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеруОтдых в Тбилиси или поездка к каньону и озеру
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы, включая из/в аэропорт
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Завтраки со 2-го дня, 1 обед и 1 ужин
  • Дегустации вин и чачи
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Подъёмники на Нарикала
  • Входные билеты в дом-музей Ильи Чавчавадзе в Кахетии
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 579 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и из Батуми
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 865 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле - от 655 долларов за человека за весь тур (2-местный номер), от 599 долларов за человека за весь тур (3-местный номер), от 890 долларов за человека за весь тур (1-местный номер)
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в 6-й и 7-й дни (по желанию)
  • Подъём на джипах к храму
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Р
8 ноя 2023
Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила! Хорошие водители, чистые машины, приятные с высоким знанием гиды, которые весь день рассказывают о Грузии очень много интересных фактов, которые еще больше влюбляют! Директор этой компании всегда на связи и подскажет и поможет и посоветует! Всегда весёлая и на позитиве! Я прямо под впечатлением! Я благодарна всей команде и от всего сердца желаю самого наилучшего, процветания и всегда быть на высоте! Приеду ещё много раз и друзьям посоветую поездку в Грузию именно вас. Вы лучшие ребята! Так держать! Удачи вам и больших достижений! ❤️❤️❤️
А
7 окт 2023
В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.
Наша группа состояла из 10 человек. Ознакомившись с разными предложениями на Трипстере, мы выбрали организатора Мераби!
Так как в нашей компания были люди с разными интересами и физическими возможностями нам нужен был индивидуальный тур. Мераби терпеливо предлагал разные варианты и корректировал программу, исходя из пожеланий всех участников группы. И вот программа согласована и 23.09.23 мы прилетели в Тбилиси из разных городов и стран, чтобы впервые познакомиться с достопримечательностями этой страны. Для тех, кто хотел, Мераби и компания организовали трансфер из аэропорта до гостиницы.
С первого дня и до самого вылета нас сопровождали гид Михаил и один из организаторов тура, Влада. Очень душевные и профессиональные ребята. На протяжении всего путешествия мы чувствовали заинтересованность этих ребят в том, чтобы нам было максимально интересно, комфортно и весело. Мы настолько сдружились, что было грустно расставаться.
Бонусом, мы получили от Влады массу красивых фото и видео нашего путешествия.
От всей нашей группы хочется выразить огромную благодарность такой прекрасной слаженной команде за их профессионализм, за прекрасно проведенное время и организацию тура!
100% рекомендуем, и думаю, еще вернемся в Грузию!
В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеКазбегиПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаМцхетаТелавиСигнахиБоржомиВсе турыГудауриГорыКахетияФабрики и заводы

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