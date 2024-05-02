Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Добавим в путешествие щепотку экстрима и пройдём прямо над грандиозным каньоном по стеклянному мосту — фотографии отсюда получаются невероятные! Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в индивидуальной группе от 2 до 10 человек.
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. Будем жить в отеле «Алми» в Ахалцихе, 2-местное размещение.
Питание. В программу включён 1 завтрак в отеле во 2 день.
Дети. Возможно участие с 6 лет.
Транспорт. В зависимости от количества участников, будем передвигаться на минивэне Honda Elysion prestige или на микроавтобусе Wolksvagen.
Программа тура по дням
Каньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро Паравани
Встретим вас в 07:30 на месте вашего проживания в Тбилиси и в 08:00 отправимся в путь. Доберёмся до каньона Дашбаши, имеющего вулканическое происхождение. Через него протянут стеклянный мост длиной 240 метров. Желающие получить сочные кадры и пощекотать нервы смогут прогуляться по нему.
В 12:00 продолжим путешествие. Следующая остановка — пещерный монастырский комплекс Вардзиа 12-13 веков. Ехать будем по живописному вулканическому плато Джавахети и обязательно остановимся у озёр Паравани, крупнейшего в Грузии, и Сагамо.
В 14:00 пообедаем в ресторане, где нас угостят вкуснейшим шашлыком и рыбой из местных водоёмов.
В Вардзию прибудем к 17:00, а в 21:00 доберёмся до города Ахалцихе и заселимся в гостиницу. За доплату можем поужинать в колоритном месхетинском доме, где вас научат готовить хачапури и сыр. Стоимость ужина с чачей, вином и мастер-классом — 30 € с человека.
Крепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в Тбилиси
Позавтракаем и в 10:00 отправимся к средневековой крепости Рабат. В древности здесь проживали еврейские купцы и ремесленники. Вы узнаете историю цитадели и полюбуетесь грандиозным сооружением, которое недавно реконструировали.
Дальше поедем в горы, чтобы увидеть мужской монастырь Сапара 9 века. К 14:00 прибудем в курортный городок Боржоми. Здесь прогуляемся по парку, послушаем историю обнаружения известной на весь мир минеральной воды и, конечно, продегустируем её!
Настало время возвращаться в Тбилиси. На обед заедем в ресторан, где готовят вкуснейшие хачапури на дровах. К 18:00 прибудем в столицу и доставим вас к месту вашего проживания.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтрак
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обратите внимание: стоимость тура для 4 человек - 460 € за тур для 6 человек - 520 € за тур для 8 человек - 580 € для 10 человек - 640 €. Максимальное число участников - 10 человек
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Питание
- Входные билеты на объекты экскурсий: в каньон Дашбаши - 22 €, в монастырский комплекс Вардзия - 7 €, в крепость Рабат - 7 €, в Центральный парк Боржоми - 2 €