Встретим вас в 07:30 на месте вашего проживания в Тбилиси и в 08:00 отправимся в путь. Доберёмся до каньона Дашбаши, имеющего вулканическое происхождение. Через него протянут стеклянный мост длиной 240 метров. Желающие получить сочные кадры и пощекотать нервы смогут прогуляться по нему.

В 12:00 продолжим путешествие. Следующая остановка — пещерный монастырский комплекс Вардзиа 12-13 веков. Ехать будем по живописному вулканическому плато Джавахети и обязательно остановимся у озёр Паравани, крупнейшего в Грузии, и Сагамо.

В 14:00 пообедаем в ресторане, где нас угостят вкуснейшим шашлыком и рыбой из местных водоёмов.

В Вардзию прибудем к 17:00, а в 21:00 доберёмся до города Ахалцихе и заселимся в гостиницу. За доплату можем поужинать в колоритном месхетинском доме, где вас научат готовить хачапури и сыр. Стоимость ужина с чачей, вином и мастер-классом — 30 € с человека.