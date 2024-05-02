Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Авторский тур в Тбилиси

Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту

Приглашаем провести уикенд насыщенно и интересно: побываем в удивительном пещерном монастырском комплексе Вардзиа и остановимся на берегу крупнейшего в Грузии озере Паравани, прогуляемся по Боржоми и посетим спрятанный в горах монастырь Сапара 9 века.

Добавим в путешествие щепотку экстрима и пройдём прямо над грандиозным каньоном по стеклянному мосту — фотографии отсюда получаются невероятные! Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в индивидуальной группе от 2 до 10 человек.
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
8
мая
21
мая
22
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. Будем жить в отеле «Алми» в Ахалцихе, 2-местное размещение.

Питание. В программу включён 1 завтрак в отеле во 2 день.

Дети. Возможно участие с 6 лет.

Транспорт. В зависимости от количества участников, будем передвигаться на минивэне Honda Elysion prestige или на микроавтобусе Wolksvagen.

Программа тура по дням

1 день

Каньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро Паравани

Встретим вас в 07:30 на месте вашего проживания в Тбилиси и в 08:00 отправимся в путь. Доберёмся до каньона Дашбаши, имеющего вулканическое происхождение. Через него протянут стеклянный мост длиной 240 метров. Желающие получить сочные кадры и пощекотать нервы смогут прогуляться по нему.

В 12:00 продолжим путешествие. Следующая остановка — пещерный монастырский комплекс Вардзиа 12-13 веков. Ехать будем по живописному вулканическому плато Джавахети и обязательно остановимся у озёр Паравани, крупнейшего в Грузии, и Сагамо.

В 14:00 пообедаем в ресторане, где нас угостят вкуснейшим шашлыком и рыбой из местных водоёмов.

В Вардзию прибудем к 17:00, а в 21:00 доберёмся до города Ахалцихе и заселимся в гостиницу. За доплату можем поужинать в колоритном месхетинском доме, где вас научат готовить хачапури и сыр. Стоимость ужина с чачей, вином и мастер-классом — 30 € с человека.

Каньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро ПараваниКаньон Дашбаши, комплекс Вардзиа и озеро Паравани
2 день

Крепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в Тбилиси

Позавтракаем и в 10:00 отправимся к средневековой крепости Рабат. В древности здесь проживали еврейские купцы и ремесленники. Вы узнаете историю цитадели и полюбуетесь грандиозным сооружением, которое недавно реконструировали.

Дальше поедем в горы, чтобы увидеть мужской монастырь Сапара 9 века. К 14:00 прибудем в курортный городок Боржоми. Здесь прогуляемся по парку, послушаем историю обнаружения известной на весь мир минеральной воды и, конечно, продегустируем её!

Настало время возвращаться в Тбилиси. На обед заедем в ресторан, где готовят вкуснейшие хачапури на дровах. К 18:00 прибудем в столицу и доставим вас к месту вашего проживания.

Крепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в ТбилисиКрепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в ТбилисиКрепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в ТбилисиКрепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в ТбилисиКрепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в ТбилисиКрепость Рабат, монастырь Сапара и возвращение в Тбилиси

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обратите внимание: стоимость тура для 4 человек - 460 € за тур для 6 человек - 520 € за тур для 8 человек - 580 € для 10 человек - 640 €. Максимальное число участников - 10 человек
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Питание
  • Входные билеты на объекты экскурсий: в каньон Дашбаши - 22 €, в монастырский комплекс Вардзия - 7 €, в крепость Рабат - 7 €, в Центральный парк Боржоми - 2 €
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
Завершение: Тбилиси, место вашего проживания, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыБоржомиПопулярные местаКаньон ДашбашиПрирода и пейзажиКаньоныМосты

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