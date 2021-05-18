Полезная информация о Бас-Тере
Что нужно знать о Бас-Тере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бас-Тере
13:5030
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Гваделупа
|Название города
|Бас-Тер
|По-английски
|Basse-Terre
|Это столица
|Бас-Тер является столицей Гваделупы
|Население города
|11 472 чел.
|Аэропорт
|Baillif BBR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guadeloupe
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря