Полезная информация о Бас-Тере

Что нужно знать о Бас-Тере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бас-Тере
13:5030
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаГваделупа
Название городаБас-Тер
По-английскиBasse-Terre
Это столицаБас-Тер является столицей Гваделупы
Население города11 472 чел.
АэропортBaillif BBR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guadeloupe
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

Где находится Бас-Тер на карте