Индивидуальный тур по Хорватии с поездками в Италию и Словению

Увидеть природные жемчужины, архитектурное и культурное наследие и заглянуть в соседние страны
Приглашаем познакомиться с самым-самым в Хорватии в индивидуальном комфортном формате — тур проводится только для вашей компании. Вместе с местным гидом вы прогуляетесь по Загребу и рассмотрите здания разных эпох.
Посетите полуостров Истрия, богатый на природные и культурные объекты. А ещё проведёте день в райском уголке — у Плитвицких озёр. Насладитесь свежестью водопадов и засмотритесь на кристально чистую воду. Также попробуете локальные вина и побываете в итальянском Триесте и пещере в Словении.

Вам не нужно думать о трансфере, проживании и местах, где вы сможете отведать национальную кухню, — все заботы берём на себя.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода во время переездов и экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes или Audi.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Нужна.

Тур индивидуальный, только для вашей компании от 2 человек. Даты проведения любые, по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Загребу

Встретим вас в аэропорту или другом месте по договорённости и отправимся на обзорную экскурсию по столице Хорватии.

Вы погрузитесь в аутентичную атмосферу Загреба: посетите исторический центр, прогуляетесь по узким мощёным улочкам, рассмотрите здания разных эпох и увидите символ города. Также заглянем на рынки, где желающие смогут погрузиться в гастрономию.

После экскурсии переезжаем в город Опатия, на Адриатическое побережье. Здесь разместимся в отеле.

Экскурсия по ЗагребуЭкскурсия по ЗагребуЭкскурсия по ЗагребуЭкскурсия по ЗагребуЭкскурсия по ЗагребуЭкскурсия по ЗагребуЭкскурсия по ЗагребуЭкскурсия по ЗагребуЭкскурсия по ЗагребуЭкскурсия по Загребу
2 день

Полуостров Истрия: города и природа

Сегодня отправимся на полуостров Истрия, где история соседствует с природой. Увидим культурные богатства и живописные места, а также проедем по одному из самых длинных туннелей в Хорватии. Остановимся у аллеи Глаголицы, прогуляемся по самому маленькому городу в мире и посетим средневековый Грожнян. Увидим Лимский фьорд (здесь обед в рыбном ресторане, по желанию). Последняя локация на сегодня — Ровинь. Рассмотрим архитектуру города.

Вечером вернёмся в отель.

Полуостров Истрия: города и природаПолуостров Истрия: города и природаПолуостров Истрия: города и природаПолуостров Истрия: города и природаПолуостров Истрия: города и природаПолуостров Истрия: города и природаПолуостров Истрия: города и природа
3 день

Райский уголок в Хорватии - озёра и водопады

После завтрака отправимся на весь день к Плитвицким озёрам и водопадам. Вы окажетесь в удивительном природном уголке, где расположились кристально чистые водоёмы. Всего их 16 штук! Между собой озёра соединены ручьями и водопадами. Рядом с такой красотой и под звуки леса и воды вы прогуляетесь по тропам либо просто посидите на берегу и насладитесь моментом.

Райский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопады
4 день

Пещера Словении

Сегодня посетим соседнюю Словению. А точнее, систему карстовых пещер, одно из самых популярных мест в стране. Погрузимся в таинственные глубины, рассмотрим сталактиты и сталагмиты и прокатимся на подземном поезде. В Постойнской пещере вас также впечатлит игра света — самое интересное подчёркивается с помощью специальных ламп с различными оттенками. Также вы послушаете рассказ гида о живых организмах, «человеческой рыбке», обитающих в этом месте.

Пещера СловенииПещера СловенииПещера СловенииПещера СловенииПещера СловенииПещера Словении
5 день

Итальянский Триест

Позавтракаем и выезжаем на один день в Италию. Посетим Триест, где погрузимся в историческое и культурное наследие страны. Здесь идеально сочетаются архитектура и море, а ещё сохранились римские развалины. Вы увидите влияние различных культур и эпох, и прямо перед нами будет оживать история. Также побываем на самой большой площади у моря в Европе, рассмотрим фонтан, погуляем по набережной Гранде.

Напоследок посетим средневековый шотландский замок Мирамаре. Пройдёмся по его роскошным садам, заглянем в императорские покои и полюбуемся владениями с балконов.

Итальянский ТриестИтальянский ТриестИтальянский ТриестИтальянский ТриестИтальянский ТриестИтальянский ТриестИтальянский Триест
6 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Дополнительно можно организовать экскурсии в Любляну, национальный парк на островах Бриони или поездку на самый большой остров Адриатики.

Вечером погуляем по городу Риеке и крепости Трсат, а также заглянем на торговую улицу Корзо.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
7 день

Отъезд

Наш водитель встретит вас у входа в отель, погрузит вещи в машину и довезёт до аэропорта.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1980
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и питьевая вода во время переездов и экскурсий
  • Трансферы по программе, включая встречу в аэропорту
  • Экскурсии по программе, входные билеты
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Загреба и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загреб, аэропорт, время по договорённости (утром)
Завершение: Загреб, аэропорт, время по договорённости (вечером)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Загребе
Я представляю хорватскую компанию, основанную профессионалами индустрии корпоративного туризма и семейного отдыха. Успешно ведём свою деятельность с 2011 года. География наших туров широка: это не только побережье Адриатики и острова Хорватии, а также Словения, Италия, Австрия, Черногория.
