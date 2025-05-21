Встретим вас в аэропорту или другом месте по договорённости и отправимся на обзорную экскурсию по столице Хорватии.

Вы погрузитесь в аутентичную атмосферу Загреба: посетите исторический центр, прогуляетесь по узким мощёным улочкам, рассмотрите здания разных эпох и увидите символ города. Также заглянем на рынки, где желающие смогут погрузиться в гастрономию.

После экскурсии переезжаем в город Опатия, на Адриатическое побережье. Здесь разместимся в отеле.