Путешествие по Хорватии только для вашей компании: от Загреба до Дубровника

Отправиться к Адриатике, увидеть исторические и природные богатства и заглянуть ещё в 3 страны
В этом туре проедем почти всю Хорватию от Загреба до Дубровника — от столицы до побережья Адриатического моря.

По пути посетим значимые города, а также полуостров Истрия, Словению, итальянский Триест и
Боснию и Герцеговину.

Вас ждёт насыщенное индивидуальное путешествие по одним из лучших локаций — как исторических и архитектурных, так и природных.

Вы восхититесь пейзажами Плитвицких озёр и водопадов, берегом Адриатики, рассмотрите древние памятники, в числе которых дворец императора, город-крепость, османский мост и римские развалины.

5
1 отзыв
Путешествие по Хорватии только для вашей компании: от Загреба до Дубровника
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода во время переездов и экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes или Audi.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Нужна.

Тур индивидуальный, только для вашей компании от 2 человек. Даты проведения любые, по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Загреб

Встретим вас в аэропорту или другом месте по договорённости и отправимся на обзорную экскурсию по столице Хорватии.

Вы погрузитесь в аутентичную атмосферу Загреба: посетите исторический центр, прогуляетесь по узким мощёным улочкам, рассмотрите здания разных эпох и увидите символ города. Также заглянем на рынки, где желающие смогут погрузиться в гастрономию.

После экскурсии переезжаем в город Опатия, на Адриатическое побережье. Здесь разместимся в отеле.

2 день

Полуостров Истрия: города и природа

Сегодня отправимся на полуостров Истрия, где история соседствует с природой. Увидим культурные богатства и живописные места, а также проедем по одному из самых длинных туннелей в Хорватии. Остановимся у аллеи Глаголицы, прогуляемся по самому маленькому городу в мире и посетим средневековый Грожнян. Увидим Лимский фьорд (здесь обед в рыбном ресторане, по желанию). Последняя локация на сегодня — Ровинь. Рассмотрим архитектуру города.

Вечером вернёмся в отель.

3 день

Пещера Словении

Сегодня посетим соседнюю Словению. А точнее, систему карстовых пещер, одно из самых популярных мест в стране. Погрузимся в таинственные глубины, рассмотрим сталактиты и сталагмиты и прокатимся на подземном поезде. В Постойнской пещере вас также впечатлит игра света — самое интересное подчёркивается с помощью специальных ламп с различными оттенками. Также вы послушаете рассказ гида о живых организмах, «человеческой рыбке», обитающих в этом месте.

4 день

Итальянский Триест

Позавтракаем и выезжаем на один день в Италию. Посетим Триест, где погрузимся в историческое и культурное наследие страны. Здесь идеально сочетаются архитектура и море, а ещё сохранились римские развалины. Вы увидите влияние различных культур и эпох, и прямо перед нами будет оживать история. Также побываем на самой большой площади у моря в Европе, рассмотрим фонтан, погуляем по набережной Гранде.

Напоследок посетим средневековый шотландский замок Мирамаре. Пройдёмся по его роскошным садам, заглянем в императорские покои и полюбуемся владениями с балконов.

5 день

Райский уголок в Хорватии - озёра и водопады

После завтрака отправимся на весь день к Плитвицким озёрам и водопадам. Вы окажетесь в удивительном природном уголке, где расположились кристально чистые водоёмы. Всего их 16 штук! Между собой озёра соединены ручьями и водопадами. Рядом с такой красотой и под звуки леса и воды вы прогуляетесь по тропам либо просто посидите на берегу и насладитесь моментом.

На 1 ночь разместимся в отеле у озёр.

6 день

Переезд в портовый Сплит

Сегодня переезжаем в Далмацию, в древний город Сплит. По пути будем делать остановки на смотровых площадках. По приезде разместимся в отеле, после чего у вас будет время насладиться пляжным отдыхом и морским бризом.

7 день

Трогир и Сплит

Сегодня вы посетите город-крепость Трогир и увидите множество значимых памятников истории, культуры и архитектуры. Здесь хорошо сохранились сторожевые башни и исторический центр.

Затем познакомимся со Сплитом и посетим дворец римского императора Диоклетиана. Рассмотрим древние памятники и прогуляемся по узким улочкам.

Также в течение дня запланировано несколько остановок в живописных местах: сделаем фото и полюбуемся видами Хорватии.

Если будет желание, устроим гастроужин в колоритном месте, где подают блюда национальной кухни.

8 день

Босния и Герцеговина, Дубровник

Выезжаем из отеля и отправляемся в Дубровник.

По пути заедем в Боснию и Герцеговину, в средневековый Мостар. Увидим символ города, полюбуемся рекой Неретвой и рассмотрим детали в архитектуре. Погрузимся в атмосферу, гуляя по старинным улочкам и заглядывая в ремесленные мастерские с изделиями ручной работы. А ещё посетим базар, прилавки которого переполнены традиционными товарами Востока: текстилем, украшениями, керамикой. На обед будет возможность зайти в аутентичную боснийскую конобу национальной кухни с прекрасным видом на старый мост и реку Неретву.

Вечером разместимся в отеле в Дубровнике.

9 день

Достопримечательности Дубровника

После завтрака от и до изучим туристический Дубровник, один из самых посещаемых городов Хорватии.

Рассмотрим архитектуру в венецианском стиле, полюбуемся морскими пейзажами и погрузимся в историю, гуляя по каменным улицам и встречая на пути роскошные дворцы и крепостные стены. Вы посетите собор Святого Влаха и Францисканский монастырь и узнаете, в чём значимость данных локаций. Пройдётесь по главным улицам — Плавец и Страдун. В конце экскурсии у вас останется время для шопинга.

10 день

Отъезд

Наш водитель встретит вас у входа в отель, погрузит вещи в машину и довезёт до аэропорта.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3402
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и питьевая вода во время переездов и экскурсий
  • Трансферы по программе, включая встречу в аэропорту
  • Экскурсии по программе, входные билеты
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Загреба и обратно из Дубровника в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загреб, аэропорт, время по договорённости (утром)
Завершение: Дубровник, аэропорт, время по договорённости (вечером)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Загребе
Я представляю хорватскую компанию, основанную профессионалами индустрии корпоративного туризма и семейного отдыха. Успешно ведём свою деятельность с 2011 года. География наших туров широка: это не только побережье Адриатики и острова Хорватии, а также Словения, Италия, Австрия, Черногория.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виктория
21 мая 2025
Счастлива, что нашла Александра и Наташу для нашего путешествия в Хорватию. Я много путешествовала прежде и с большими группами, и индивидуально, но никогда мне не было так комфортно и спокойно.
Ребята заботятся о своих туристах, как о своей семье. Отели, экскурсии, туры- все высшего качества (и это не значит дорого). Я собрала группу из 15-ти челпвек, мы путешествовали по Хорватии, Монтенегро, Боснии и Словении и это было прекрасно, а значит, нужно было повторить. Несколько дней назад вернулись с юга Италии и Сицилии. С александром очень приятно общаться. Вот только ступили на землю, стали планировать очередной тур. Поезжайте, не пожалеете.

