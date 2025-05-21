По пути посетим значимые города, а также полуостров Истрия, Словению, итальянский Триест и
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода во время переездов и экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes или Audi.
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Нужна.
Тур индивидуальный, только для вашей компании от 2 человек. Даты проведения любые, по согласованию.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Загреб
Встретим вас в аэропорту или другом месте по договорённости и отправимся на обзорную экскурсию по столице Хорватии.
Вы погрузитесь в аутентичную атмосферу Загреба: посетите исторический центр, прогуляетесь по узким мощёным улочкам, рассмотрите здания разных эпох и увидите символ города. Также заглянем на рынки, где желающие смогут погрузиться в гастрономию.
После экскурсии переезжаем в город Опатия, на Адриатическое побережье. Здесь разместимся в отеле.
Полуостров Истрия: города и природа
Сегодня отправимся на полуостров Истрия, где история соседствует с природой. Увидим культурные богатства и живописные места, а также проедем по одному из самых длинных туннелей в Хорватии. Остановимся у аллеи Глаголицы, прогуляемся по самому маленькому городу в мире и посетим средневековый Грожнян. Увидим Лимский фьорд (здесь обед в рыбном ресторане, по желанию). Последняя локация на сегодня — Ровинь. Рассмотрим архитектуру города.
Вечером вернёмся в отель.
Пещера Словении
Сегодня посетим соседнюю Словению. А точнее, систему карстовых пещер, одно из самых популярных мест в стране. Погрузимся в таинственные глубины, рассмотрим сталактиты и сталагмиты и прокатимся на подземном поезде. В Постойнской пещере вас также впечатлит игра света — самое интересное подчёркивается с помощью специальных ламп с различными оттенками. Также вы послушаете рассказ гида о живых организмах, «человеческой рыбке», обитающих в этом месте.
Итальянский Триест
Позавтракаем и выезжаем на один день в Италию. Посетим Триест, где погрузимся в историческое и культурное наследие страны. Здесь идеально сочетаются архитектура и море, а ещё сохранились римские развалины. Вы увидите влияние различных культур и эпох, и прямо перед нами будет оживать история. Также побываем на самой большой площади у моря в Европе, рассмотрим фонтан, погуляем по набережной Гранде.
Напоследок посетим средневековый шотландский замок Мирамаре. Пройдёмся по его роскошным садам, заглянем в императорские покои и полюбуемся владениями с балконов.
Райский уголок в Хорватии - озёра и водопады
После завтрака отправимся на весь день к Плитвицким озёрам и водопадам. Вы окажетесь в удивительном природном уголке, где расположились кристально чистые водоёмы. Всего их 16 штук! Между собой озёра соединены ручьями и водопадами. Рядом с такой красотой и под звуки леса и воды вы прогуляетесь по тропам либо просто посидите на берегу и насладитесь моментом.
На 1 ночь разместимся в отеле у озёр.
Переезд в портовый Сплит
Сегодня переезжаем в Далмацию, в древний город Сплит. По пути будем делать остановки на смотровых площадках. По приезде разместимся в отеле, после чего у вас будет время насладиться пляжным отдыхом и морским бризом.
Трогир и Сплит
Сегодня вы посетите город-крепость Трогир и увидите множество значимых памятников истории, культуры и архитектуры. Здесь хорошо сохранились сторожевые башни и исторический центр.
Затем познакомимся со Сплитом и посетим дворец римского императора Диоклетиана. Рассмотрим древние памятники и прогуляемся по узким улочкам.
Также в течение дня запланировано несколько остановок в живописных местах: сделаем фото и полюбуемся видами Хорватии.
Если будет желание, устроим гастроужин в колоритном месте, где подают блюда национальной кухни.
Босния и Герцеговина, Дубровник
Выезжаем из отеля и отправляемся в Дубровник.
По пути заедем в Боснию и Герцеговину, в средневековый Мостар. Увидим символ города, полюбуемся рекой Неретвой и рассмотрим детали в архитектуре. Погрузимся в атмосферу, гуляя по старинным улочкам и заглядывая в ремесленные мастерские с изделиями ручной работы. А ещё посетим базар, прилавки которого переполнены традиционными товарами Востока: текстилем, украшениями, керамикой. На обед будет возможность зайти в аутентичную боснийскую конобу национальной кухни с прекрасным видом на старый мост и реку Неретву.
Вечером разместимся в отеле в Дубровнике.
Достопримечательности Дубровника
После завтрака от и до изучим туристический Дубровник, один из самых посещаемых городов Хорватии.
Рассмотрим архитектуру в венецианском стиле, полюбуемся морскими пейзажами и погрузимся в историю, гуляя по каменным улицам и встречая на пути роскошные дворцы и крепостные стены. Вы посетите собор Святого Влаха и Францисканский монастырь и узнаете, в чём значимость данных локаций. Пройдётесь по главным улицам — Плавец и Страдун. В конце экскурсии у вас останется время для шопинга.
Отъезд
Наш водитель встретит вас у входа в отель, погрузит вещи в машину и довезёт до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3402
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и питьевая вода во время переездов и экскурсий
- Трансферы по программе, включая встречу в аэропорту
- Экскурсии по программе, входные билеты
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Загреба и обратно из Дубровника в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Дополнительные экскурсии и развлечения