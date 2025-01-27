7 дней
Индивидуальный тур по Хорватии с поездками в Италию и Словению
Увидеть природные жемчужины, архитектурное и культурное наследие и заглянуть в соседние страны
Начало: Загреб, аэропорт, время по договорённости (утром)
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
€1950 за человека
10 дней
Путешествие по Хорватии только для вашей компании: от Загреба до Дубровника
Отправиться к Адриатике, увидеть исторические и природные богатства и заглянуть ещё в 3 страны
Начало: Загреб, аэропорт, время по договорённости (утром)
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
€2830 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Загребу
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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Загребе в январе 2025
Сейчас в Загребе можно забронировать 2 тура от 1950 до 2830.
Отправляйтесь в познавательное путешествие по Загребу, выбрав одну из наших уникальных туров. Посетите знаковые места и насладитесь историческими рассказами, которые сделают ваше пребывание в столице Хорватии незабываемым. Ваши отзывы помогут будущим путешественникам сделать правильный выбор!