Посетить один из самых развитых городов Индии и узнать о нём интересные факты
Бангалор называют индийской Силиконовой долиной. Это центр высоких технологий страны.
Он запомнится вам широкими проспектами, современными торговыми центрами и офисными зданиями, парками и садами. Всё это сочетается с индийским колоритом: хаосом, шумом, пробками и лавочками с уличной едой. Приглашаем погрузиться в этот удивительный мир вместе!
Он запомнится вам широкими проспектами, современными торговыми центрами и офисными зданиями, парками и садами. Всё это сочетается с индийским колоритом: хаосом, шумом, пробками и лавочками с уличной едой. Приглашаем погрузиться в этот удивительный мир вместе!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомьтесь, Бангалор!
Мы покажем вам все главные места города. В программе экскурсии:
- Здание Законодательной палаты — одно из самых красивых сооружений Бангалора, сочетающее элементы разных архитектурных стилей. Каких именно — вы узнаете на экскурсии.
- Статуя Шивы — вы оцените 15-метровую каменную статую одного из главных индийских божеств. Считается, что если посмотреть ей в глаза — она исполнит любое желание.
- Парк Каббон — «легкие» Бангалора. Гуляя по живописным благоухающим тропинкам, вы увидите множество тропических растений и пруд с лотосами.
- Королевский дворец — помпезное здание в английском стиле Тюдор. Вы осмотрите его снаружи и изнутри. Раскроете, что происходило с ним на протяжение столетий и кому оно принадлежит сегодня.
- Черч стрит — местный Арбат. Вы увидите яркие граффити, послушаете выступления уличных артистов и оцените творения местных художников.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- На экскурсии с вами будут опытный водитель и профессиональный русскоговорящий гид
- Билеты в Королевский дворец оплачиваются дополнительно — около 2$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле или аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olha — Организатор в Бангалоре
Здравствуйте! Мы — официальная русскоговорящая туристическая компания в Индии. Организуем экскурсии по всем самым интересным городам страны. Относимся к своему делу ответственно и с душой.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании