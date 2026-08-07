Бангалор называют индийской Силиконовой долиной. Это центр высоких технологий страны.
Он запомнится вам широкими проспектами, современными торговыми центрами и офисными зданиями, парками и садами. Всё это сочетается с индийским колоритом: хаосом, шумом, пробками и лавочками с уличной едой. Приглашаем погрузиться в этот удивительный мир вместе!
Он запомнится вам широкими проспектами, современными торговыми центрами и офисными зданиями, парками и садами. Всё это сочетается с индийским колоритом: хаосом, шумом, пробками и лавочками с уличной едой. Приглашаем погрузиться в этот удивительный мир вместе!
Описание экскурсии
Знакомьтесь, Бангалор!
Мы покажем вам все главные места города. В программе экскурсии:
- Здание Законодательной палаты — одно из самых красивых сооружений Бангалора, сочетающее элементы разных архитектурных стилей. Каких именно — вы узнаете на экскурсии.
- Статуя Шивы — вы оцените 15-метровую каменную статую одного из главных индийских божеств. Считается, что если посмотреть ей в глаза — она исполнит любое желание.
- Парк Каббон — «легкие» Бангалора. Гуляя по живописным благоухающим тропинкам, вы увидите множество тропических растений и пруд с лотосами.
- Королевский дворец — помпезное здание в английском стиле Тюдор. Вы осмотрите его снаружи и изнутри. Раскроете, что происходило с ним на протяжение столетий и кому оно принадлежит сегодня.
- Черч стрит — местный Арбат. Вы увидите яркие граффити, послушаете выступления уличных артистов и оцените творения местных художников.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- На экскурсии с вами будут опытный водитель и профессиональный русскоговорящий гид
- Билеты в Королевский дворец оплачиваются дополнительно — около 2$ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Бангалоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 50 туристов
Здравствуйте! Мы — официальная русскоговорящая туристическая компания в Индии. Организуем экскурсии по всем самым интересным городам страны. Относимся к своему делу ответственно и с душой.
от $300 за экскурсию