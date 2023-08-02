Бангалор: традиции и современность

Посетить один из самых развитых городов Индии и узнать о нём интересные факты

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Бангалор называют индийской Силиконовой долиной. Это центр высоких технологий страны.

Он запомнится вам широкими проспектами, современными торговыми центрами и офисными зданиями, парками и садами. Всё это сочетается с индийским колоритом: хаосом, шумом, пробками и лавочками с уличной едой. Приглашаем погрузиться в этот удивительный мир вместе!
Бангалор: традиции и современность
Бангалор: традиции и современность
Бангалор: традиции и современность
Бангалор: традиции и современность
Бангалор: традиции и современность
Бангалор: традиции и современность
Бангалор: традиции и современность
Ближайшие даты:
2
авг
3
авг
4
авг
5
авг
6
авг
7
авг
8
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомьтесь, Бангалор!

Мы покажем вам все главные места города. В программе экскурсии:

  • Здание Законодательной палаты — одно из самых красивых сооружений Бангалора, сочетающее элементы разных архитектурных стилей. Каких именно — вы узнаете на экскурсии.
  • Статуя Шивы — вы оцените 15-метровую каменную статую одного из главных индийских божеств. Считается, что если посмотреть ей в глаза — она исполнит любое желание.
  • Парк Каббон — «легкие» Бангалора. Гуляя по живописным благоухающим тропинкам, вы увидите множество тропических растений и пруд с лотосами.
  • Королевский дворец — помпезное здание в английском стиле Тюдор. Вы осмотрите его снаружи и изнутри. Раскроете, что происходило с ним на протяжение столетий и кому оно принадлежит сегодня.
  • Черч стрит — местный Арбат. Вы увидите яркие граффити, послушаете выступления уличных артистов и оцените творения местных художников.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • На экскурсии с вами будут опытный водитель и профессиональный русскоговорящий гид
  • Билеты в Королевский дворец оплачиваются дополнительно — около 2$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ