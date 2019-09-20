В группе до 10 чел. 4.7 9 8ч 6 200 ₽ за 1 чел. Частный тур на целый день по Бангалору Посетите «Город-сад» Бангалора с этим увлекательным однодневным туром

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бангалоре – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 9 ⭐ отзывов, цены от 6200₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бангалоре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индии на 📅 декабрь, январь и февраль