Все экскурсии в Бангалоре
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до 10 чел.
8ч
6 200₽
за 1 чел.
Частный тур на целый день по Бангалору
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бангалоре – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 9 ⭐ отзывов, цены от 6200₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бангалоре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индии на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Бангалора»
- NNadia20 сентября 2019Отличный тур. Пунктуален во время встречи. Гид «Стрины» очень приветлив, имел обширные познания в истории города.
- vvictor4 мая 2019гид был очень хорошо осведомлен и ответил на все мои вопросы, он показал все основные туристические достопримечательности, экскурсия длится менее 8 часов (или, по крайней мере, для меня)
- NNataliya15 февраля 2019Огромное спасибо гиду - тёплому и гостеприимному человеку! Я провел день, наполненный хорошими временами, смехом и открытиями.