Сюда стекаются паломники со всего мира, чтобы погрузиться в
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 25% непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 14 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.
С собой в поездку рекомендуем взять: коврик для йоги, бутылку/термос для воды (1-2 л), тройник для розетки, герметичный мешок для документов, одежду на случай дождя.
Проживание. Оплачивается отдельно. Будем жить в ашраме Саи Бабы (Путтапарти). Варианты размещения зависят от ваших пожеланий и бюджета, от скромного спального места в общежитии до улучшенного 2-местного номера. Также можно подобрать отель вблизи обители.
*Фото ашрама взяты с сайта google.com
Питание. За доплату. В столовой ашрама большой выбор дешёвых индийских и европейских вегетарианских блюд. За время тура ваш организм хорошо очистится без мяса, получая необходимый белок из бобовых. Перед поездкой рекомендуем подготовиться: уменьшить потребление животной пищи, алкоголя, табака, есть больше сырых овощей, фруктов, зелени, провести разгрузочный день на одной воде.
Транспорт. От аэропорта в ашрам и обратно — трансфер на такси. По Путтапарти будем передвигаться пешком.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт как новичкам, так и опытным йога-практикам.
Виза. Электронную легко оформить через сайт indianvisaonline.gov.in.
Программа тура по дням
Приезд в ашрам
По прибытии в Индию — самостоятельный перелёт из Дели в Бангалор. По прилёте встретим вас у аэропорта и доставим в ашрам Саи Бабы в городе Путтапарти. Дорога займёт 3 часа с перерывом на чай или кофе.
Ашрам «Прашанти Ниялам», или «Обитель высшего покоя», — один из самых известных в Индии, куда ежегодно стекаются тысячи паломников со всего мира. Его основал религиозный лидер и гуру Сатья Саи Баба, которого последователи почитают как чудотворца и воплощение божества.
На территории святыни есть несколько храмов, которые вы сможете посещать для молитв и подношений, и огромный мандир (холл для песнопений), где ежедневно собираются сотни людей и могут одновременно разместиться до 15 тысяч адептов.
После заселения вы отдохнёте, а вечером мы впервые соберёмся всей группой и познакомимся.
Начало ретрита, обзорная экскурсия по ашраму
В ашраме Саи Бабы придерживаются определённого распорядка дня, которому можете следовать и вы:
5:10 — пение мантры ом в храме;
5:40 — уличное пение нагар-санкиртана;
6:15 — пение ведических гимнов;
7:00 — йога;
8:00 — завтрак;
9:00 — свободное время, экскурсии;
12:30 — обед;
14:00 — лекции, тренинги, семинары с духовными наставниками;
16:00 — йога;
18:30 — ужин, отдых.
Также у нас будет собственный график. Этот день начнём с йоги и медитации, определив намерения на этот тур. После завтрака — обзорная экскурсия по обители, духовные практики, свободное время.
Вечером присоединимся к бхаджану (песнопению) и понаблюдаем за аарти. Это ежедневный ритуал почитания божества, собирающий толпы верующих, которые исполняют песни и читают молитвы. Священники в традиционных одеждах держат в руках чаши с огнём, пространство украшают корзинки с цветами, свечами и благовониями, в храмах бьют в гонги — феерическое зрелище!
Телесные и духовные практики, посещение музея, тренинг
Утром позанимаемся гимнастикой хаду, разработанной для продления жизни, омоложения организма и укрепления опорно-двигательного аппарата, и пранаямой — дыхательными техниками. После завтрака посетим музей, экспозиция которого рассказывает о жизни Саи Бабы. Перед обедом поучаствуем в тренинге по корректировке установок. Вечером — бхаджан, аарти, йога на расслабление и растяжение мышц.
Йога, даршан, тренинг, вечерние мероприятия
Проведём интервально-круговую йога-тренировку и поучаствуем в утреннем даршане (созерцании божества) в мандире. После завтрака присоединимся к тренингу по медитативным техникам, далее — самостоятельный отдых. Вечером — бхаджан, аарти, йога-комплекс по оздоровлению позвоночника. Поужинав, соберём общий круг.
Медитация, пение мантры, йога, треккинг
Помедитируем, присоединимся к пению мантры ом в храме, позанимаемся йогой и дыхательными техниками. Перед обедом совершим лёгкий треккинг к дереву, которое, по поверью, исполняет желания. Вечером — бхаджан, аарти, йога и массаж. После ужина проведём общий круг.
Духовные и телесные практики, тренинг
Этот день начнём с йоги, самомассажа и медитации. После утреннего даршана в мандире позавтракаем и пройдём тренинг по медитативным техникам. До вечера — свободное время, затем — бхаджан, аарти, йога для укрепления суставов, ужин и общий круг.
Традиционные мероприятия, посещение храма
После пения утренней мантры ом поднимемся на крышу одного из зданий ашрама, чтобы позаниматься йогой, поучаствуем в даршане, позавтракаем. Затем посетим храм богини Кали, чтобы понаблюдать за пуджей (обрядом поклонения). К обеду вернёмся в ашрам, отдохнём. Вечер посвятим традиционным занятиям: бхаджану, аарти, йоге-нидре, ужину, общему кругу.
Практики в ашраме
Позанимаемся гимнастикой хаду и пранаямой, поучаствуем в утреннем даршане в мандире, позавтракаем, присоединимся к тренингу, помогающему познать себя. После самостоятельного времяпрепровождения — вечерний бхаджан, аарти, йога-комплекс по оздоровлению позвоночника. Поужинав, соберём общий круг.
Прогулки по Путтапарти
Встретим утро пением мантры ом и упражнениями крийя-йоги. Далее пойдём гулять по Путтапарти, будем осматривать достопримечательности и заглядывать в храмы. Вечером поучаствуем в бхаджане и аарти, расслабимся на йоге и массаже, поужинаем и проведём общий круг.
Завершение ретрита
В финале ретрита поучаствуем в пении мантры ом в храме. Продолжим утро йогой, самомассажем и медитацией. Отправимся в мандир к даршану и аарти. После завтрака вы соберёте вещи и освободите номера. Мы доставим вас к аэропорту Бангалора. На этом наше духовное путешествие в Индии завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$500
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Сопровождение сертифицированным преподавателем йоги
- Все практики, тренинги и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Дели и обратно в ваш город
- Перелёты Дели - Бангалор - Дели
- Проживание в ашраме - до $12 в день
- Трёхразовое питание в ашраме - до $4 в день
- Виза - $40
- Медицинская страховка - $15
- Проведение ретрита возможно в любые удобные вам даты с начала декабря 2024 года по конец января 2025 года