Ашрам индийского гуру Саи Бабы — это безмятежная гавань, центр духовной мудрости и телесных практик, энергетически сильное место, где чувствуется божественное присутствие.Сюда стекаются паломники со всего мира, чтобы погрузиться в

атмосферу умиротворения, проникнуть вглубь собственного сознания и вознести к небесам мантры и молитвы. Здесь пройдёт наш ретрит, который позволит вам перезагрузиться в расслабленной обстановке и научиться лучше понимать себя. Мы будем заниматься йогой и медитировать, участвовать в коллективных песнопениях, аарти и тренингах с духовными наставниками. Вашим проводником в этом путешествии станет инструктор по йоге и гимнастике хаду с многолетним опытом энергетических практик.

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 25% непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 14 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

С собой в поездку рекомендуем взять: коврик для йоги, бутылку/термос для воды (1-2 л), тройник для розетки, герметичный мешок для документов, одежду на случай дождя.