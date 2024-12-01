Вглубь сознания в обители высшего покоя: ретрит в ашраме Саи Бабы

Позаниматься йогой и медитациями, поучаствовать в песнопениях, аарти и тренингах и лучше узнать себя
Ашрам индийского гуру Саи Бабы — это безмятежная гавань, центр духовной мудрости и телесных практик, энергетически сильное место, где чувствуется божественное присутствие.

Сюда стекаются паломники со всего мира, чтобы погрузиться в
читать дальше

атмосферу умиротворения, проникнуть вглубь собственного сознания и вознести к небесам мантры и молитвы.

Здесь пройдёт наш ретрит, который позволит вам перезагрузиться в расслабленной обстановке и научиться лучше понимать себя.

Мы будем заниматься йогой и медитировать, участвовать в коллективных песнопениях, аарти и тренингах с духовными наставниками.

Вашим проводником в этом путешествии станет инструктор по йоге и гимнастике хаду с многолетним опытом энергетических практик.

Вглубь сознания в обители высшего покоя: ретрит в ашраме Саи Бабы
Вглубь сознания в обители высшего покоя: ретрит в ашраме Саи Бабы
Вглубь сознания в обители высшего покоя: ретрит в ашраме Саи Бабы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 25% непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 14 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

С собой в поездку рекомендуем взять: коврик для йоги, бутылку/термос для воды (1-2 л), тройник для розетки, герметичный мешок для документов, одежду на случай дождя.

Проживание. Оплачивается отдельно. Будем жить в ашраме Саи Бабы (Путтапарти). Варианты размещения зависят от ваших пожеланий и бюджета, от скромного спального места в общежитии до улучшенного 2-местного номера. Также можно подобрать отель вблизи обители.

*Фото ашрама взяты с сайта google.com

Питание. За доплату. В столовой ашрама большой выбор дешёвых индийских и европейских вегетарианских блюд. За время тура ваш организм хорошо очистится без мяса, получая необходимый белок из бобовых. Перед поездкой рекомендуем подготовиться: уменьшить потребление животной пищи, алкоголя, табака, есть больше сырых овощей, фруктов, зелени, провести разгрузочный день на одной воде.

Транспорт. От аэропорта в ашрам и обратно — трансфер на такси. По Путтапарти будем передвигаться пешком.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт как новичкам, так и опытным йога-практикам.

Виза. Электронную легко оформить через сайт indianvisaonline.gov.in.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в ашрам

По прибытии в Индию — самостоятельный перелёт из Дели в Бангалор. По прилёте встретим вас у аэропорта и доставим в ашрам Саи Бабы в городе Путтапарти. Дорога займёт 3 часа с перерывом на чай или кофе.

Ашрам «Прашанти Ниялам», или «Обитель высшего покоя», — один из самых известных в Индии, куда ежегодно стекаются тысячи паломников со всего мира. Его основал религиозный лидер и гуру Сатья Саи Баба, которого последователи почитают как чудотворца и воплощение божества.

На территории святыни есть несколько храмов, которые вы сможете посещать для молитв и подношений, и огромный мандир (холл для песнопений), где ежедневно собираются сотни людей и могут одновременно разместиться до 15 тысяч адептов.

После заселения вы отдохнёте, а вечером мы впервые соберёмся всей группой и познакомимся.

Приезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрамПриезд в ашрам
2 день

Начало ретрита, обзорная экскурсия по ашраму

В ашраме Саи Бабы придерживаются определённого распорядка дня, которому можете следовать и вы:
5:10 — пение мантры ом в храме;
5:40 — уличное пение нагар-санкиртана;
6:15 — пение ведических гимнов;
7:00 — йога;
8:00 — завтрак;
9:00 — свободное время, экскурсии;
12:30 — обед;
14:00 — лекции, тренинги, семинары с духовными наставниками;
16:00 — йога;
18:30 — ужин, отдых.

Также у нас будет собственный график. Этот день начнём с йоги и медитации, определив намерения на этот тур. После завтрака — обзорная экскурсия по обители, духовные практики, свободное время.

Вечером присоединимся к бхаджану (песнопению) и понаблюдаем за аарти. Это ежедневный ритуал почитания божества, собирающий толпы верующих, которые исполняют песни и читают молитвы. Священники в традиционных одеждах держат в руках чаши с огнём, пространство украшают корзинки с цветами, свечами и благовониями, в храмах бьют в гонги — феерическое зрелище!

Начало ретрита, обзорная экскурсия по ашрамуНачало ретрита, обзорная экскурсия по ашрамуНачало ретрита, обзорная экскурсия по ашрамуНачало ретрита, обзорная экскурсия по ашраму
3 день

Телесные и духовные практики, посещение музея, тренинг

Утром позанимаемся гимнастикой хаду, разработанной для продления жизни, омоложения организма и укрепления опорно-двигательного аппарата, и пранаямой — дыхательными техниками. После завтрака посетим музей, экспозиция которого рассказывает о жизни Саи Бабы. Перед обедом поучаствуем в тренинге по корректировке установок. Вечером — бхаджан, аарти, йога на расслабление и растяжение мышц.

Телесные и духовные практики, посещение музея, тренингТелесные и духовные практики, посещение музея, тренингТелесные и духовные практики, посещение музея, тренингТелесные и духовные практики, посещение музея, тренинг
4 день

Йога, даршан, тренинг, вечерние мероприятия

Проведём интервально-круговую йога-тренировку и поучаствуем в утреннем даршане (созерцании божества) в мандире. После завтрака присоединимся к тренингу по медитативным техникам, далее — самостоятельный отдых. Вечером — бхаджан, аарти, йога-комплекс по оздоровлению позвоночника. Поужинав, соберём общий круг.

Йога, даршан, тренинг, вечерние мероприятияЙога, даршан, тренинг, вечерние мероприятияЙога, даршан, тренинг, вечерние мероприятияЙога, даршан, тренинг, вечерние мероприятия
5 день

Медитация, пение мантры, йога, треккинг

Помедитируем, присоединимся к пению мантры ом в храме, позанимаемся йогой и дыхательными техниками. Перед обедом совершим лёгкий треккинг к дереву, которое, по поверью, исполняет желания. Вечером — бхаджан, аарти, йога и массаж. После ужина проведём общий круг.

Медитация, пение мантры, йога, треккингМедитация, пение мантры, йога, треккингМедитация, пение мантры, йога, треккингМедитация, пение мантры, йога, треккинг
6 день

Духовные и телесные практики, тренинг

Этот день начнём с йоги, самомассажа и медитации. После утреннего даршана в мандире позавтракаем и пройдём тренинг по медитативным техникам. До вечера — свободное время, затем — бхаджан, аарти, йога для укрепления суставов, ужин и общий круг.

Духовные и телесные практики, тренингДуховные и телесные практики, тренингДуховные и телесные практики, тренингДуховные и телесные практики, тренинг
7 день

Традиционные мероприятия, посещение храма

После пения утренней мантры ом поднимемся на крышу одного из зданий ашрама, чтобы позаниматься йогой, поучаствуем в даршане, позавтракаем. Затем посетим храм богини Кали, чтобы понаблюдать за пуджей (обрядом поклонения). К обеду вернёмся в ашрам, отдохнём. Вечер посвятим традиционным занятиям: бхаджану, аарти, йоге-нидре, ужину, общему кругу.

Традиционные мероприятия, посещение храмаТрадиционные мероприятия, посещение храмаТрадиционные мероприятия, посещение храмаТрадиционные мероприятия, посещение храма
8 день

Практики в ашраме

Позанимаемся гимнастикой хаду и пранаямой, поучаствуем в утреннем даршане в мандире, позавтракаем, присоединимся к тренингу, помогающему познать себя. После самостоятельного времяпрепровождения — вечерний бхаджан, аарти, йога-комплекс по оздоровлению позвоночника. Поужинав, соберём общий круг.

Практики в ашрамеПрактики в ашрамеПрактики в ашрамеПрактики в ашраме
9 день

Прогулки по Путтапарти

Встретим утро пением мантры ом и упражнениями крийя-йоги. Далее пойдём гулять по Путтапарти, будем осматривать достопримечательности и заглядывать в храмы. Вечером поучаствуем в бхаджане и аарти, расслабимся на йоге и массаже, поужинаем и проведём общий круг.

Прогулки по ПуттапартиПрогулки по ПуттапартиПрогулки по ПуттапартиПрогулки по Путтапарти
10 день

Завершение ретрита

В финале ретрита поучаствуем в пении мантры ом в храме. Продолжим утро йогой, самомассажем и медитацией. Отправимся в мандир к даршану и аарти. После завтрака вы соберёте вещи и освободите номера. Мы доставим вас к аэропорту Бангалора. На этом наше духовное путешествие в Индии завершено.

Завершение ретритаЗавершение ретритаЗавершение ретритаЗавершение ретрита

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$500
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Сопровождение сертифицированным преподавателем йоги
  • Все практики, тренинги и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Дели и обратно в ваш город
  • Перелёты Дели - Бангалор - Дели
  • Проживание в ашраме - до $12 в день
  • Трёхразовое питание в ашраме - до $4 в день
  • Виза - $40
  • Медицинская страховка - $15
  • Проведение ретрита возможно в любые удобные вам даты с начала декабря 2024 года по конец января 2025 года
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бангалора, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Бангалора, 2-я половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ХорошоТам