Отправляемся в путешествие по священным местам Южной Индии: будем исследовать древние храмы, встречать рассветы и провожать закаты над океаном, погружаться в себя и искать покой.В Чидамбараме вы прикоснётесь к энергии

Эфира, в Тричи ощутите силу Воды, а в Канчипураме — устойчивость Земли. В Тируваннамалае встретите очищающий Огонь, а в Калахасти откроете стихию Ветра, дарующую лёгкость и ясность ума. Совершите ритуальный обход вокруг горы Аруначала, помедитируете в пещере Рамана Махарши. А ещё в обычной закрытой для посетителей библиотеке вы отыщете пальмовый лист, на котором описана ваша судьба, и получите рекомендации от пандита-чтеца. Каждый день будем начинать с мягких практик йоги, но особая физподготовка или опыт вам не понадобятся. Завершим наш тур отдыхом на курорте Махабалипурам, где желающие смогут насладиться спа-процедурами.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

1. Удобная легкая обувь, шлепанцы. Так как обувь мы оставляем на улице перед храмом постарайтесь не брать с собой шлепочки Шанель)

2. Головной убор – кепка, панама или платок.

3. Солнцезащитный крем, защита желательно spf 50.

4. для путешествий с вашими привычными лекарствами (очень маленькая, компактная и легкая). Пусть она будет и не пригодится.

5. Очки солнцезащитные в жестком чехле, любые какие вам нравятся.

6. Средства личной гигиены, зубная щетка, паста, мыло, полотенце и т. п.

7. Рюкзак маленький (30 литров) для прогулок и переездов, в нем будет лежать вода: крем.

8. Купальник (для бассейна в отелях).

9. Коврик для йоги и медитаций.

Обратите внимание, что одежда должна соответствовать культуре местности, в которой проходит тур – здесь не носят коротких шорт или коротких юбок, не обнажают декольте, плечи тоже желательно прикрыть (либо короткий рукав, либо платок или палантин). Подходящую недорогую одежду можно будет купить уже в Индии. В отеле вы можете одеваться как вам удобно.