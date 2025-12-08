В Чидамбараме вы прикоснётесь к энергии
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
1. Удобная легкая обувь, шлепанцы. Так как обувь мы оставляем на улице перед храмом постарайтесь не брать с собой шлепочки Шанель)
2. Головной убор – кепка, панама или платок.
3. Солнцезащитный крем, защита желательно spf 50.
4. для путешествий с вашими привычными лекарствами (очень маленькая, компактная и легкая). Пусть она будет и не пригодится.
5. Очки солнцезащитные в жестком чехле, любые какие вам нравятся.
6. Средства личной гигиены, зубная щетка, паста, мыло, полотенце и т. п.
7. Рюкзак маленький (30 литров) для прогулок и переездов, в нем будет лежать вода: крем.
8. Купальник (для бассейна в отелях).
9. Коврик для йоги и медитаций.
Обратите внимание, что одежда должна соответствовать культуре местности, в которой проходит тур – здесь не носят коротких шорт или коротких юбок, не обнажают декольте, плечи тоже желательно прикрыть (либо короткий рукав, либо платок или палантин). Подходящую недорогую одежду можно будет купить уже в Индии. В отеле вы можете одеваться как вам удобно.
Программа тура по дням
Прибытие в Ченнаи, отдых после перелёта, прогулка вдоль Бенгальского залива и закат у моря
Встретим вас в аэропорту в Ченнаи. После перелёта у нас будет время отдохнуть и немного освоиться. Мы прогуляемся по набережной вдоль Бенгальского залива, ощутим свежий морской бриз и ритм города. Желающие смогут заглянуть в торговый центр, приобрести лёгкую индийскую одежду и попробовать местные блюда с пряными ароматами. Закат мы встретим на берегу моря.
Йога, город Пондичерри и храм Шри Манакула Винаягар
После утренней практики йоги и завтрака мы отправимся в Пондичерри — живописный город на побережье, бывшую французскую колонию. Дорога займёт около 3 часов, а по приезде нас ждёт обед во французском ресторане с индийским акцентом. Такое сочетание вкусов и ароматов не встретишь больше нигде.
Наше паломничество начнётся с посещения храма Шри Манакула Винаягар, посвящённого богу Ганеше. В Индии любое важное начинание — особенно путешествие — начинается с обращения к нему. Этот добродушный бог со слоновьей головой известен своей способностью устранять препятствия и открывать пути, в том числе духовные.
Восход над океаном, храм Вайтишваран Коил и чтение пальмовых листьев
Встретим восход солнца над водами Индийского океана. В эти минуты прочитаем особую мантру, усиливающую внутреннюю энергию и помогающую проявлять свой свет в материальном мире. После завтрака выезжаем в Чидамбарам.
По дороге посетим храм Вайтишваран Коил, где Шиве поклоняются как богу Исцеления. Считается, что молитвы здесь помогают избавиться от недугов, а купание в священном водоёме Сиддхамиртам способствует очищению тела и духа. Рядом расположен храм Мангала, посвящённый одному из девяти божеств Наваграхи.
Заглянем в библиотеку пальмовых листьев, где бережно хранятся судьбы людей. У нас будет возможность найти свой лист и получить рекомендации от пандита-чтеца. Мы увидим, как выглядят древние свитки, узнаем, как работают индийские астрологи и как проходит процесс чтения.
Часть полученных рекомендаций мы выполним уже в ходе путешествия, а другие можно будет реализовать позже самостоятельно. С нами будет астролог, который подробно объяснит, какие шаги предпринять и когда это лучше сделать.
Утренняя пуджа в храме Шивы Натараджа в Чидамбараме
Сегодня посетим храм Шивы Натараджа в Чидамбараме. Он олицетворяет стихию Эфира, или Акаш Махабхут, — пространство, из которого возникает всё сущее. Находясь здесь, можно услышать нечто запредельное — внутреннюю вибрацию, которая открывает понимание высших смыслов человеческого существования.
Мы прибудем в храм на утреннюю пуджу, когда пространство наполняется звоном колоколов, пением мантр и ароматом сандала.
Переезд в Тричи, храм Сурьи, пуджа девяти планетам и храм Брихадишвара
После утренней практики йоги и завтрака мы отправимся в Тричи. Дорога займёт весь день, ведь по пути нас ждёт множество интересных мест.
Первая остановка — храм Сурьи, бога Солнца. Здесь мы примем участие в пудже Наваграхе — девяти планетам. Эта церемония помогает гармонизировать влияние всех планет гороскопа и благотворно воздействует на жизненный путь человека. Затем нас ждёт Танжавур, где мы посетим величественный храм Брихадишвара, посвящённый Шиве.
К вечеру прибудем в Тричи и разместимся в отеле.
Храм Джаямбукешвар и стихия Воды, переезд в Тируваннамалай
Сегодня посетим храм Джаямбукешвар, где находится лингам Джала, олицетворяющий стихию Воды. Он расположен на острове среди течений реки, а под самим лингамом бьёт священный источник.
Здесь мы сможем прочувствовать, насколько вода проявлена в нас самих — насколько мы текучи, способны воспринимать, впитывать и питать других. По древней легенде именно здесь Шива передал богине Парвати знание о мироздании. Эта история напоминает, что главное качество ученика — умение впитывать знание и давать ему прорасти.
Если позволит время, мы также посетим храмовый комплекс Ранганатхасвами, посвящённый Вишну. Продолжим путь и к вечеру прибудем в Тируваннамалай. Дорога займёт около 3 часов.
День отдыха и созерцания и медитация в ашраме Рамана Махарши
Нас ждёт спокойный, расслабленный день, посвящённый восстановлению и внутреннему равновесию. Утро начнётся с мягкой практики йоги, после которой можно будет отправиться на массаж, заглянуть в уютные кафе, купить подарки, местные сладости, платья, благовония и сувениры.
Во второй половине дня — прогулка и медитация в ашраме Рамана Махарши. Здесь каждая деталь располагает к погружению в себя и практике осознанности. Атмосфера помогает замедлиться, ощутить внутренний покой и прикоснуться к источнику мудрости, о котором говорил сам Рамана Махарши.
Храм Аруначалешвара, стихия Огня, подъём на гору Аруначала, практика созерцания в пещере
Сегодня день Огня — силы очищения и внутреннего преображения. Мы отправимся в храм Аруначалешвара, посвящённый огненному аспекту Шивы — Агни Махабхуте.
Не случайно во всех ведических традициях любое священное действие совершается при участии силы огня. Этот элемент символизирует трансформацию и обновление, и многие паломники отмечают, что пребывание в храме приносит глубокие внутренние перемены и ощущение духовного очищения.
Во второй половине дня поднимемся на священную гору Аруначала. Здесь находится пещера Рамана Махарши, где мы проведём практику созерцания, наполнимся спокойствием и почувствуем энергию.
По дороге нам откроются невероятные виды и встретятся дружелюбные обитатели горы — обезьяны.
Ритуальный обход вокруг горы Аруначала
Мы совершим парикраму вокруг священной горы Аруначала. Этот древний ритуал почитается как одно из самых мощных средств духовного очищения и накопления благих заслуг. Считается, что те блага, которых трудно достичь через медитацию или строгие практики контроля ума, могут быть дарованы тем, кто с искренним сердцем проходит этот путь вокруг Аруначалы.
Мы будем идти в спокойном ритме, позволяя себе прочувствовать дыхание священного города, делать остановки для медитации и отдыха, заходить в небольшие храмы, встречающиеся по пути. Расстояние — 14 км, прогулка займёт 4-5 часов.
К вечеру мы соберёмся на небольшую совместную практику, чтобы поделиться впечатлениями, осознать пережитое и мягко интегрировать полученный опыт.
Канчипурам - «город тысячи храмов», стихия Земли и храм Шивы Екамбарешвара
После утренней практики йоги и завтрака мы отправимся в Канчипурам — древний город, известный как «город тысячи храмов». Осмотрим храм Шивы Екамбарешвара, где проявлен элемент Земли — Притхви Махабхут. Здесь можно ощутить устойчивость и прочность, которые дарует Земля. Она наполняет нас уверенностью, придаёт структуру и опору, а также символизирует материальное благополучие и гармонию в семейных отношениях.
Прибытие в Калахасти, стихия Ветра, храм Шри Калахастишвара и ритуал для уравновешивания энергий
Отправимся в Калахасти — путь займёт около 3-4 часов. По прибытии нас ждёт обед и время для отдыха перед посещением одного из самых почитаемых храмов Южной Индии — Шри Калахастишвара.
Этот храм связан со стихией Ветра, или Вайю Махабхут. Сила воздуха очищает ум, возвращает ясность и вдохновение. Именно здесь совершается пуджа для гармонизации влияния Раху и Кету — лунных узлов, управляющих затмениями и глубинными процессами судьбы.
Мы примем участие в этом священном ритуале очищения и уравновешивания энергий. Даже если в гороскопе нет сильных влияний Раху и Кету, эта церемония полезна для общего благополучия, снятия внутренних препятствий и восстановления гармонии между разумом и духом.
Переезд в Махабалипурам, экскурсия в Прибрежный храм и встреча заката на берегу
Сегодня мы никуда не спешим. Насладимся мягкой практикой йоги, позавтракаем и поедем в Махабалипурам — курорт на побережье Бенгальского залива. Дорога займёт около 4 часов.
По прибытии нас ожидает заселение в спа-отель и обед. Вечером, когда солнце начнёт склоняться к горизонту, мы отправимся к знаменитому Прибрежному храму — памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнаем историю этого места, а затем встретим закат на берегу.
Свободный день
Сегодня нас ждёт день полного отдыха и восстановления. Для желающих утром пройдёт занятие йогой — мягкая практика поможет начать день в гармонии с собой и миром.
Дальше каждый сможет провести время так, как подскажет настроение: расслабиться у бассейна, посетить спа или насладиться массажем, пройтись по магазинам. Те, кто предпочитает активный отдых, смогут отправиться на экскурсию к древним пещерам.
Вечером мы соберёмся вместе в уютном ресторане, чтобы за ужином поделиться впечатлениями.
Отъезд
Наш тур завершён, мы отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Все практики: йога, медитации, практики тонкого чувствования, тантра
- Чтение пальмовых листьев
- Экспресс-консультация астролога по натальной карте
- Сопровождение 2 опытных русских гидов
- Помощь в оформлении виз и покупке билетов
Что не входит в цену
- Билеты в Индию и обратно
- Обеды и ужины - ок. $250
- Онлайн-виза в Индию на месяц - $25
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $400
- Индивидуальные консультации - от $50
- Пожертвования в храмах и участие в огненных церемониях - $50-100