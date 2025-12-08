Мои заказы

Паломнический тур в Индию с духовными практиками, йогой, ритуалами и посещениями храмов

Ощутить силу 5 стихий, считать судьбу с пальмового листа и получить консультацию астролога
Отправляемся в путешествие по священным местам Южной Индии: будем исследовать древние храмы, встречать рассветы и провожать закаты над океаном, погружаться в себя и искать покой.

В Чидамбараме вы прикоснётесь к энергии
Эфира, в Тричи ощутите силу Воды, а в Канчипураме — устойчивость Земли.

В Тируваннамалае встретите очищающий Огонь, а в Калахасти откроете стихию Ветра, дарующую лёгкость и ясность ума. Совершите ритуальный обход вокруг горы Аруначала, помедитируете в пещере Рамана Махарши.

А ещё в обычной закрытой для посетителей библиотеке вы отыщете пальмовый лист, на котором описана ваша судьба, и получите рекомендации от пандита-чтеца.

Каждый день будем начинать с мягких практик йоги, но особая физподготовка или опыт вам не понадобятся. Завершим наш тур отдыхом на курорте Махабалипурам, где желающие смогут насладиться спа-процедурами.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
1. Удобная легкая обувь, шлепанцы. Так как обувь мы оставляем на улице перед храмом постарайтесь не брать с собой шлепочки Шанель)
2. Головной убор – кепка, панама или платок.
3. Солнцезащитный крем, защита желательно spf 50.
4. для путешествий с вашими привычными лекарствами (очень маленькая, компактная и легкая). Пусть она будет и не пригодится.
5. Очки солнцезащитные в жестком чехле, любые какие вам нравятся.
6. Средства личной гигиены, зубная щетка, паста, мыло, полотенце и т. п.
7. Рюкзак маленький (30 литров) для прогулок и переездов, в нем будет лежать вода: крем.
8. Купальник (для бассейна в отелях).
9. Коврик для йоги и медитаций.

Обратите внимание, что одежда должна соответствовать культуре местности, в которой проходит тур – здесь не носят коротких шорт или коротких юбок, не обнажают декольте, плечи тоже желательно прикрыть (либо короткий рукав, либо платок или палантин). Подходящую недорогую одежду можно будет купить уже в Индии. В отеле вы можете одеваться как вам удобно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ченнаи, отдых после перелёта, прогулка вдоль Бенгальского залива и закат у моря

Встретим вас в аэропорту в Ченнаи. После перелёта у нас будет время отдохнуть и немного освоиться. Мы прогуляемся по набережной вдоль Бенгальского залива, ощутим свежий морской бриз и ритм города. Желающие смогут заглянуть в торговый центр, приобрести лёгкую индийскую одежду и попробовать местные блюда с пряными ароматами. Закат мы встретим на берегу моря.

Прибытие в Ченнаи, отдых после перелёта, прогулка вдоль Бенгальского залива и закат у моряПрибытие в Ченнаи, отдых после перелёта, прогулка вдоль Бенгальского залива и закат у моряПрибытие в Ченнаи, отдых после перелёта, прогулка вдоль Бенгальского залива и закат у моря
2 день

Йога, город Пондичерри и храм Шри Манакула Винаягар

После утренней практики йоги и завтрака мы отправимся в Пондичерри — живописный город на побережье, бывшую французскую колонию. Дорога займёт около 3 часов, а по приезде нас ждёт обед во французском ресторане с индийским акцентом. Такое сочетание вкусов и ароматов не встретишь больше нигде.

Наше паломничество начнётся с посещения храма Шри Манакула Винаягар, посвящённого богу Ганеше. В Индии любое важное начинание — особенно путешествие — начинается с обращения к нему. Этот добродушный бог со слоновьей головой известен своей способностью устранять препятствия и открывать пути, в том числе духовные.

Йога, город Пондичерри и храм Шри Манакула ВинаягарЙога, город Пондичерри и храм Шри Манакула ВинаягарЙога, город Пондичерри и храм Шри Манакула Винаягар
3 день

Восход над океаном, храм Вайтишваран Коил и чтение пальмовых листьев

Встретим восход солнца над водами Индийского океана. В эти минуты прочитаем особую мантру, усиливающую внутреннюю энергию и помогающую проявлять свой свет в материальном мире. После завтрака выезжаем в Чидамбарам.

По дороге посетим храм Вайтишваран Коил, где Шиве поклоняются как богу Исцеления. Считается, что молитвы здесь помогают избавиться от недугов, а купание в священном водоёме Сиддхамиртам способствует очищению тела и духа. Рядом расположен храм Мангала, посвящённый одному из девяти божеств Наваграхи.

Заглянем в библиотеку пальмовых листьев, где бережно хранятся судьбы людей. У нас будет возможность найти свой лист и получить рекомендации от пандита-чтеца. Мы увидим, как выглядят древние свитки, узнаем, как работают индийские астрологи и как проходит процесс чтения.

Часть полученных рекомендаций мы выполним уже в ходе путешествия, а другие можно будет реализовать позже самостоятельно. С нами будет астролог, который подробно объяснит, какие шаги предпринять и когда это лучше сделать.

Восход над океаном, храм Вайтишваран Коил и чтение пальмовых листьевВосход над океаном, храм Вайтишваран Коил и чтение пальмовых листьевВосход над океаном, храм Вайтишваран Коил и чтение пальмовых листьев
4 день

Утренняя пуджа в храме Шивы Натараджа в Чидамбараме

Сегодня посетим храм Шивы Натараджа в Чидамбараме. Он олицетворяет стихию Эфира, или Акаш Махабхут, — пространство, из которого возникает всё сущее. Находясь здесь, можно услышать нечто запредельное — внутреннюю вибрацию, которая открывает понимание высших смыслов человеческого существования.

Мы прибудем в храм на утреннюю пуджу, когда пространство наполняется звоном колоколов, пением мантр и ароматом сандала.

Утренняя пуджа в храме Шивы Натараджа в ЧидамбарамеУтренняя пуджа в храме Шивы Натараджа в ЧидамбарамеУтренняя пуджа в храме Шивы Натараджа в Чидамбараме
5 день

Переезд в Тричи, храм Сурьи, пуджа девяти планетам и храм Брихадишвара

После утренней практики йоги и завтрака мы отправимся в Тричи. Дорога займёт весь день, ведь по пути нас ждёт множество интересных мест.

Первая остановка — храм Сурьи, бога Солнца. Здесь мы примем участие в пудже Наваграхе — девяти планетам. Эта церемония помогает гармонизировать влияние всех планет гороскопа и благотворно воздействует на жизненный путь человека. Затем нас ждёт Танжавур, где мы посетим величественный храм Брихадишвара, посвящённый Шиве.

К вечеру прибудем в Тричи и разместимся в отеле.

Переезд в Тричи, храм Сурьи, пуджа девяти планетам и храм БрихадишвараПереезд в Тричи, храм Сурьи, пуджа девяти планетам и храм БрихадишвараПереезд в Тричи, храм Сурьи, пуджа девяти планетам и храм Брихадишвара
6 день

Храм Джаямбукешвар и стихия Воды, переезд в Тируваннамалай

Сегодня посетим храм Джаямбукешвар, где находится лингам Джала, олицетворяющий стихию Воды. Он расположен на острове среди течений реки, а под самим лингамом бьёт священный источник.

Здесь мы сможем прочувствовать, насколько вода проявлена в нас самих — насколько мы текучи, способны воспринимать, впитывать и питать других. По древней легенде именно здесь Шива передал богине Парвати знание о мироздании. Эта история напоминает, что главное качество ученика — умение впитывать знание и давать ему прорасти.

Если позволит время, мы также посетим храмовый комплекс Ранганатхасвами, посвящённый Вишну. Продолжим путь и к вечеру прибудем в Тируваннамалай. Дорога займёт около 3 часов.

Храм Джаямбукешвар и стихия Воды, переезд в ТируваннамалайХрам Джаямбукешвар и стихия Воды, переезд в ТируваннамалайХрам Джаямбукешвар и стихия Воды, переезд в ТируваннамалайХрам Джаямбукешвар и стихия Воды, переезд в Тируваннамалай
7 день

День отдыха и созерцания и медитация в ашраме Рамана Махарши

Нас ждёт спокойный, расслабленный день, посвящённый восстановлению и внутреннему равновесию. Утро начнётся с мягкой практики йоги, после которой можно будет отправиться на массаж, заглянуть в уютные кафе, купить подарки, местные сладости, платья, благовония и сувениры.

Во второй половине дня — прогулка и медитация в ашраме Рамана Махарши. Здесь каждая деталь располагает к погружению в себя и практике осознанности. Атмосфера помогает замедлиться, ощутить внутренний покой и прикоснуться к источнику мудрости, о котором говорил сам Рамана Махарши.

День отдыха и созерцания и медитация в ашраме Рамана МахаршиДень отдыха и созерцания и медитация в ашраме Рамана МахаршиДень отдыха и созерцания и медитация в ашраме Рамана Махарши
8 день

Храм Аруначалешвара, стихия Огня, подъём на гору Аруначала, практика созерцания в пещере

Сегодня день Огня — силы очищения и внутреннего преображения. Мы отправимся в храм Аруначалешвара, посвящённый огненному аспекту Шивы — Агни Махабхуте.

Не случайно во всех ведических традициях любое священное действие совершается при участии силы огня. Этот элемент символизирует трансформацию и обновление, и многие паломники отмечают, что пребывание в храме приносит глубокие внутренние перемены и ощущение духовного очищения.

Во второй половине дня поднимемся на священную гору Аруначала. Здесь находится пещера Рамана Махарши, где мы проведём практику созерцания, наполнимся спокойствием и почувствуем энергию.

По дороге нам откроются невероятные виды и встретятся дружелюбные обитатели горы — обезьяны.

Храм Аруначалешвара, стихия Огня, подъём на гору Аруначала, практика созерцания в пещереХрам Аруначалешвара, стихия Огня, подъём на гору Аруначала, практика созерцания в пещереХрам Аруначалешвара, стихия Огня, подъём на гору Аруначала, практика созерцания в пещереХрам Аруначалешвара, стихия Огня, подъём на гору Аруначала, практика созерцания в пещере
9 день

Ритуальный обход вокруг горы Аруначала

Мы совершим парикраму вокруг священной горы Аруначала. Этот древний ритуал почитается как одно из самых мощных средств духовного очищения и накопления благих заслуг. Считается, что те блага, которых трудно достичь через медитацию или строгие практики контроля ума, могут быть дарованы тем, кто с искренним сердцем проходит этот путь вокруг Аруначалы.

Мы будем идти в спокойном ритме, позволяя себе прочувствовать дыхание священного города, делать остановки для медитации и отдыха, заходить в небольшие храмы, встречающиеся по пути. Расстояние — 14 км, прогулка займёт 4-5 часов.

К вечеру мы соберёмся на небольшую совместную практику, чтобы поделиться впечатлениями, осознать пережитое и мягко интегрировать полученный опыт.

Ритуальный обход вокруг горы АруначалаРитуальный обход вокруг горы АруначалаРитуальный обход вокруг горы АруначалаРитуальный обход вокруг горы Аруначала
10 день

Канчипурам - «город тысячи храмов», стихия Земли и храм Шивы Екамбарешвара

После утренней практики йоги и завтрака мы отправимся в Канчипурам — древний город, известный как «город тысячи храмов». Осмотрим храм Шивы Екамбарешвара, где проявлен элемент Земли — Притхви Махабхут. Здесь можно ощутить устойчивость и прочность, которые дарует Земля. Она наполняет нас уверенностью, придаёт структуру и опору, а также символизирует материальное благополучие и гармонию в семейных отношениях.

Канчипурам - «город тысячи храмов», стихия Земли и храм Шивы ЕкамбарешвараКанчипурам - «город тысячи храмов», стихия Земли и храм Шивы ЕкамбарешвараКанчипурам - «город тысячи храмов», стихия Земли и храм Шивы Екамбарешвара
11 день

Прибытие в Калахасти, стихия Ветра, храм Шри Калахастишвара и ритуал для уравновешивания энергий

Отправимся в Калахасти — путь займёт около 3-4 часов. По прибытии нас ждёт обед и время для отдыха перед посещением одного из самых почитаемых храмов Южной Индии — Шри Калахастишвара.

Этот храм связан со стихией Ветра, или Вайю Махабхут. Сила воздуха очищает ум, возвращает ясность и вдохновение. Именно здесь совершается пуджа для гармонизации влияния Раху и Кету — лунных узлов, управляющих затмениями и глубинными процессами судьбы.

Мы примем участие в этом священном ритуале очищения и уравновешивания энергий. Даже если в гороскопе нет сильных влияний Раху и Кету, эта церемония полезна для общего благополучия, снятия внутренних препятствий и восстановления гармонии между разумом и духом.

Прибытие в Калахасти, стихия Ветра, храм Шри Калахастишвара и ритуал для уравновешивания энергийПрибытие в Калахасти, стихия Ветра, храм Шри Калахастишвара и ритуал для уравновешивания энергий
12 день

Переезд в Махабалипурам, экскурсия в Прибрежный храм и встреча заката на берегу

Сегодня мы никуда не спешим. Насладимся мягкой практикой йоги, позавтракаем и поедем в Махабалипурам — курорт на побережье Бенгальского залива. Дорога займёт около 4 часов.

По прибытии нас ожидает заселение в спа-отель и обед. Вечером, когда солнце начнёт склоняться к горизонту, мы отправимся к знаменитому Прибрежному храму — памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнаем историю этого места, а затем встретим закат на берегу.

Переезд в Махабалипурам, экскурсия в Прибрежный храм и встреча заката на берегуПереезд в Махабалипурам, экскурсия в Прибрежный храм и встреча заката на берегу
13 день

Свободный день

Сегодня нас ждёт день полного отдыха и восстановления. Для желающих утром пройдёт занятие йогой — мягкая практика поможет начать день в гармонии с собой и миром.

Дальше каждый сможет провести время так, как подскажет настроение: расслабиться у бассейна, посетить спа или насладиться массажем, пройтись по магазинам. Те, кто предпочитает активный отдых, смогут отправиться на экскурсию к древним пещерам.

Вечером мы соберёмся вместе в уютном ресторане, чтобы за ужином поделиться впечатлениями.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
14 день

Отъезд

Наш тур завершён, мы отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все практики: йога, медитации, практики тонкого чувствования, тантра
  • Чтение пальмовых листьев
  • Экспресс-консультация астролога по натальной карте
  • Сопровождение 2 опытных русских гидов
  • Помощь в оформлении виз и покупке билетов
Что не входит в цену
  • Билеты в Индию и обратно
  • Обеды и ужины - ок. $250
  • Онлайн-виза в Индию на месяц - $25
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $400
  • Индивидуальные консультации - от $50
  • Пожертвования в храмах и участие в огненных церемониях - $50-100
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ченнаи, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Ченнаи, отвезём к вашим рейсам в любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Ченнаи
Организатор ретритов, паломнических туров и посещений библиотек пальмовых листьев, преподаватель йоги и телесных практик, астролог, психолог. Я живу в Индии и сопровождаю группы более 10 лет. Индия — интересная, но не
всегда понятная для путешественника страна. Поэтому здесь хорошо бывать с проводником, который поможет вам адаптироваться и получить хороший опыт. С 2014 года я организую ретриты и паломничества в Индии. Я выступаю как организатор, проводник и ведущая практик, в которых соединяю системы знаний и практик Востока и Запада о духовном развитии, благополучии и целостности человека. Провожу групповые и индивидуальные занятия по йоге, телесным практикам, терапевтические сессии по вопросам развития, здоровья и отношений.

