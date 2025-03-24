Увидите знаменитые храмовые комплексы, многие их которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Рассмотрите башни, полностью состоящие из фигурок богов, выкрашенных в яркие цвета, монументальные барельефы и скальные святилища. А ещё полюбуетесь живописным побережьем Бенгальского залива.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем всегда иметь с собой носки или бахилы, поскольку в храмах Индии придётся снимать обувь.
Одеться во время посещения храмов необходимо так, чтобы плечи и колени были закрыты.
Проживание. В отелях 3* Deccan Plaza, Mamaallaa Heritage, Le Park Royal, Hotel Laxmi, Hotel Poppys или в аналогичных отелях такого же уровня. Размещение 2-местное.
По вашему желанию мы можем забронировать для вас отели 4* и 5* (за доплату).
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, travel.ru, ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортное авто с кондиционером Maruti Ciaz/Toyota Etios/Maruti Dezire или автомобиль местной марки.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель. После размещения — свободное время, чтобы вы смогли отдохнуть после перелёта.
Экскурсия по Ченнаю, город Канчипурам, переезд в Махабалипурам
После завтрака вас ждёт небольшая экскурсия по городу с богатой культурой, красочными пейзажами и длинной береговой линией у Бенгальского залива.
Затем отправимся в Махабалипурам, основанный в 7 веке и бывший когда-то крупным портом. По пути остановимся в городе Канчипурам, древнем религиозном и культурном центре Южной Индии, и осмотрим местные храмы.
По приезде Махабалипурам — размещение в отеле, отдых. Всего за день проедем около 55 км, 1,5 часа.
Храмовый комплекс Махабалипурам
Сегодняшний день посвятим знакомству с примечательными местами Махабалипурама: на каменистом берегу Бенгальского залива много пещер и скальных святилищ, храмовых построек и огромных барельефов. Мы побываем в одноимённом храмовом комплексе, включающем Прибрежный храм Шивы, осмотрим пещеры и огромные барельефы.
Переезд в Пудуччерри, экскурсия по городу
Позавтракав, переедем в Пудуччерри, тихий провинциальный городок. По прибытии прогуляемся по французскому кварталу и живописной набережной. Посетим главный местный ашрам Шри Ауробиндо, который привлекает паломников со всего мира. Побываем в Ауровиле («город рассвета») — объединении сельских поселений, экспериментальном интернациональном городе, существующем вне политики и религиозных предпочтений.
Всего за день проедем около 100 км, 2,5 часа.
Достопримечательности Чидамбарама и Танджавура
Утром — снова в путь. Посетим Чидамбарам, священный храмовый город, где, по приданию, Шива исполнял свой космический танец. Побываем в его центре притяжения — храме Натараджа.
Затем доберёмся до Танджавура. Посетим форт Шиваганга с монументальным гранитным храмом Брихадишвара, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После — размещение в отеле, отдых.
Всего за день проедем около 170 км, 4 часа.
Экскурсия по Тируччираппалли, переезд в Мадурай
Утром отправимся в Мадурай, история которого насчитывает 2500 лет, второй по величине город штата Тамил Наду и великий храмовый город Южной Индии.
По пути совершим экскурсию в Тируччираппалли, расположенном в дельте священной реки Кавери. По приезде — размещение в отеле, отдых.
Всего за день проедем около 190 км, 4 часа.
Храм Минакши
В этот день исследуем главную достопримечательность города — храм Минакши — огромный храмовый комплекс в честь бога Шивы и его супруги богини Парвати (Минакши).
Отъезд
После завтрака вернёмся в Ченнаи, оттуда — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Все трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Ченнаи и обратно
- Обеды и ужины
- Личные расходы
- Проживание в отелях 4* и 5
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты