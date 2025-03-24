Рекомендуем всегда иметь с собой носки или бахилы, поскольку в храмах Индии придётся снимать обувь.

Одеться во время посещения храмов необходимо так, чтобы плечи и колени были закрыты.

Проживание. В отелях 3* Deccan Plaza, Mamaallaa Heritage, Le Park Royal, Hotel Laxmi, Hotel Poppys или в аналогичных отелях такого же уровня. Размещение 2-местное.

По вашему желанию мы можем забронировать для вас отели 4* и 5* (за доплату).

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, travel.ru, ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером Maruti Ciaz/Toyota Etios/Maruti Dezire или автомобиль местной марки.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.