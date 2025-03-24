Индивидуальный тур по Южной Индии: культура, история и древние храмы

Осмотреть необычную архитектуру, погрузиться в прошлое страны и погулять по самобытным городам
Приглашаем в путешествие по аутентичному региону, который славится своей культурой, историей и философией. Вы побываете в нескольких городах и познакомитесь с древней Индией.

Увидите знаменитые храмовые комплексы, многие их которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рассмотрите башни, полностью состоящие из фигурок богов, выкрашенных в яркие цвета, монументальные барельефы и скальные святилища. А ещё полюбуетесь живописным побережьем Бенгальского залива.
Индивидуальный тур по Южной Индии: культура, история и древние храмы
Индивидуальный тур по Южной Индии: культура, история и древние храмы
Индивидуальный тур по Южной Индии: культура, история и древние храмы
Ближайшие даты:
24
мар31
мар7
апр14
апр21
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем всегда иметь с собой носки или бахилы, поскольку в храмах Индии придётся снимать обувь.
Одеться во время посещения храмов необходимо так, чтобы плечи и колени были закрыты.

Проживание. В отелях 3* Deccan Plaza, Mamaallaa Heritage, Le Park Royal, Hotel Laxmi, Hotel Poppys или в аналогичных отелях такого же уровня. Размещение 2-местное.
По вашему желанию мы можем забронировать для вас отели 4* и 5* (за доплату).

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, travel.ru, ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером Maruti Ciaz/Toyota Etios/Maruti Dezire или автомобиль местной марки.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель. После размещения — свободное время, чтобы вы смогли отдохнуть после перелёта.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Экскурсия по Ченнаю, город Канчипурам, переезд в Махабалипурам

После завтрака вас ждёт небольшая экскурсия по городу с богатой культурой, красочными пейзажами и длинной береговой линией у Бенгальского залива.

Затем отправимся в Махабалипурам, основанный в 7 веке и бывший когда-то крупным портом. По пути остановимся в городе Канчипурам, древнем религиозном и культурном центре Южной Индии, и осмотрим местные храмы.

По приезде Махабалипурам — размещение в отеле, отдых. Всего за день проедем около 55 км, 1,5 часа.

Экскурсия по Ченнаю, город Канчипурам, переезд в МахабалипурамЭкскурсия по Ченнаю, город Канчипурам, переезд в МахабалипурамЭкскурсия по Ченнаю, город Канчипурам, переезд в МахабалипурамЭкскурсия по Ченнаю, город Канчипурам, переезд в Махабалипурам
3 день

Храмовый комплекс Махабалипурам

Сегодняшний день посвятим знакомству с примечательными местами Махабалипурама: на каменистом берегу Бенгальского залива много пещер и скальных святилищ, храмовых построек и огромных барельефов. Мы побываем в одноимённом храмовом комплексе, включающем Прибрежный храм Шивы, осмотрим пещеры и огромные барельефы.

Храмовый комплекс МахабалипурамХрамовый комплекс МахабалипурамХрамовый комплекс МахабалипурамХрамовый комплекс Махабалипурам
4 день

Переезд в Пудуччерри, экскурсия по городу

Позавтракав, переедем в Пудуччерри, тихий провинциальный городок. По прибытии прогуляемся по французскому кварталу и живописной набережной. Посетим главный местный ашрам Шри Ауробиндо, который привлекает паломников со всего мира. Побываем в Ауровиле («город рассвета») — объединении сельских поселений, экспериментальном интернациональном городе, существующем вне политики и религиозных предпочтений.

Всего за день проедем около 100 км, 2,5 часа.

Переезд в Пудуччерри, экскурсия по городуПереезд в Пудуччерри, экскурсия по городуПереезд в Пудуччерри, экскурсия по городуПереезд в Пудуччерри, экскурсия по городу
5 день

Достопримечательности Чидамбарама и Танджавура

Утром — снова в путь. Посетим Чидамбарам, священный храмовый город, где, по приданию, Шива исполнял свой космический танец. Побываем в его центре притяжения — храме Натараджа.

Затем доберёмся до Танджавура. Посетим форт Шиваганга с монументальным гранитным храмом Брихадишвара, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После — размещение в отеле, отдых.

Всего за день проедем около 170 км, 4 часа.

Достопримечательности Чидамбарама и ТанджавураДостопримечательности Чидамбарама и ТанджавураДостопримечательности Чидамбарама и ТанджавураДостопримечательности Чидамбарама и Танджавура
6 день

Экскурсия по Тируччираппалли, переезд в Мадурай

Утром отправимся в Мадурай, история которого насчитывает 2500 лет, второй по величине город штата Тамил Наду и великий храмовый город Южной Индии.

По пути совершим экскурсию в Тируччираппалли, расположенном в дельте священной реки Кавери. По приезде — размещение в отеле, отдых.

Всего за день проедем около 190 км, 4 часа.

Экскурсия по Тируччираппалли, переезд в МадурайЭкскурсия по Тируччираппалли, переезд в МадурайЭкскурсия по Тируччираппалли, переезд в МадурайЭкскурсия по Тируччираппалли, переезд в Мадурай
7 день

Храм Минакши

В этот день исследуем главную достопримечательность города — храм Минакши — огромный храмовый комплекс в честь бога Шивы и его супруги богини Парвати (Минакши).

Храм МинакшиХрам МинакшиХрам МинакшиХрам Минакши
8 день

Отъезд

После завтрака вернёмся в Ченнаи, оттуда — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ченнаи и обратно
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
  • Проживание в отелях 4* и 5
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ченнаи, аэропорт, время встречи - по договорённости
Завершение: Ченнаи, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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