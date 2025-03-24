Индивидуальное путешествие по Южной Индии: штаты Керала, Тамилнад и пляжный отдых

Совершить круиз на плавучем отеле, осмотреть эффектные храмы и побывать в экспериментальном городе
Приглашаем в необычное путешествие по двум штатам Южной Индии.

Вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру и познакомиться с уникальными достопримечательностями. Вас ждут золотые пляжи и изумрудные заводи, горные вершины
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и заповедники, плантации специй и чая.

Вы побываете в индуистских храмовых комплексах, куда стремятся попасть паломники со всего мира, и в экспериментальном интернациональном городе, существующем вне политики и религиозных предпочтений.

Совершите несколько водных прогулок, во время которых сможете понаблюдать за животными в естественной среде обитания и увидеть картины местной деревенской жизни. Мы посетим шоу боевых искусств Кералы и, при желании, шоу национальных танцев.

А несколько дней проведём в прибрежном городке Ковалам, где есть всё, что должно быть на курорте: морской простор, обрамлённый бархатным песком и зеленью пальмовых рощ.

Индивидуальное путешествие по Южной Индии: штаты Керала, Тамилнад и пляжный отдых
Индивидуальное путешествие по Южной Индии: штаты Керала, Тамилнад и пляжный отдых
Индивидуальное путешествие по Южной Индии: штаты Керала, Тамилнад и пляжный отдых
Ближайшие даты:
24
мар31
мар7
апр14
апр21
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.

Проживание. В отелях 3* по маршруту, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и бутилированная вода в дороге. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером Maruti Ciaz/Toyota Etios/Maruti Dezire или автомобиль местной марки.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Ченнаи

Встречаемся и отправляемся знакомиться с городом с богатой культурой и красочными пейзажами, расположенным у Бенгальского залива и имеющим длинную береговую линию.

Посетим один из самых протяжённых пляжей мира, форт Святого Георгия, белоснежный собор Святого Фомы, где хранится часть мощей апостола. Осмотрим крупнейший индуистский храм города — Капалишварар, что в переводе означает «повелитель черепа». Я расскажу вам о происхождении такого необычного названия, и вы полюбуетесь его аутентичной архитектурой.

Встреча, экскурсия по ЧеннаиВстреча, экскурсия по ЧеннаиВстреча, экскурсия по ЧеннаиВстреча, экскурсия по Ченнаи
2 день

Махабалипурам и его достопримечательности

Утром едем в город Махабалипурам (60 км), основанный в 7 веке и бывший когда-то крупным портом. По прибытии познакомимся с его главными достопримечательностями: на каменистом берегу Бенгальского залива много пещер и скальных святилищ, храмовых построек и огромных барельефов.

Мы побываем в Прибрежном храме Шивы и заглянем в Тигровую пещеру. Посетим высеченный в скале монументальный комплекс Панча Ратхас, который является примером монолитной индийской архитектуры и символизирует пять ритуальных колесниц, чередующихся с фигурами священных животных.

Махабалипурам и его достопримечательностиМахабалипурам и его достопримечательностиМахабалипурам и его достопримечательностиМахабалипурам и его достопримечательности
3 день

Переезд в Пудуччерри, прогулка по городу

В этот день переедем в Пудуччерри (98 км). В тихом провинциальном французском городке на восточном побережье штата Тамилнад пожилые жители до сих пор говорят по-французски, а величественные колониальные особняки на тенистых улицах носят имена прежних владельцев.

По прибытии прогуляемся по французскому кварталу и живописной набережной. Посетим главный местный ашрам Шри Ауробиндо, который привлекает паломников со всего мира.

Побываем в Ауровиле («город рассвета») — объединении сельских поселений, экспериментальном интернациональном городе, существующем вне политики и религиозных предпочтений. Увидим его духовный центр Матримандир из мрамора и стали, куда может прийти человек любой веры и религии.

Переезд в Пудуччерри, прогулка по городуПереезд в Пудуччерри, прогулка по городуПереезд в Пудуччерри, прогулка по городуПереезд в Пудуччерри, прогулка по городу
4 день

Чидамбарам, Танджавур, Тируччираппалли

После завтрака сначала отправимся в Чидамбарам (60 км), священный храмовый город, где, по приданию, Шива исполнял свой космический танец. Побываем в его центре притяжения — храме Натараджа.

Затем доберёмся до Танджавура (40 км). Посетим форт Шиваганга с монументальным гранитным храмом Брихадишвара, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

После переедем в Тируччираппалли (58 км), расположенный в дельте священной реки Кавери. Здесь же останемся на ночь.

Чидамбарам, Танджавур, ТируччираппаллиЧидамбарам, Танджавур, ТируччираппаллиЧидамбарам, Танджавур, ТируччираппаллиЧидамбарам, Танджавур, Тируччираппалли
5 день

Храмовый комплекс Ранганатхи, город Мадурай

Утром побываем в одном из крупнейших в мире индуистских храмовых комплексов Ранганатхи на священном острове Шрирангам на реках Кавери и Колидам.

Затем переедем в Мадурай (132 км), история которого насчитывает 2500 лет, второй по величине город штата Тамил Наду и великий храмовый город Южной Индии.

Храмовый комплекс Ранганатхи, город МадурайХрамовый комплекс Ранганатхи, город МадурайХрамовый комплекс Ранганатхи, город МадурайХрамовый комплекс Ранганатхи, город Мадурай
6 день

Храм Минакши, дворец Тимуралай Наяка, горный курорт Теккади

Позавтракав, посетим главную достопримечательность города — храм Минакши — огромный храмовый комплекс в честь бога Шивы и его супруги богини Парвати (Минакши). Затем побываем во дворце Тимуралай Наяка.

После переедем в горный курорт Теккади (138 км), расположенный рядом с озером Перияр и одноимённым заповедником. По пути вы полюбуетесь удивительными видами на горы и обширные плантации чая, каучука и специй. По прибытии прогуляемся по плантациям, заглянем на рынок специй, желающие смогут покататься на слонах по джунглям.

Вечером вас ждёт шоу боевых искусств Кералы. Ночь в Теккади.

Храм Минакши, дворец Тимуралай Наяка, горный курорт ТеккадиХрам Минакши, дворец Тимуралай Наяка, горный курорт ТеккадиХрам Минакши, дворец Тимуралай Наяка, горный курорт ТеккадиХрам Минакши, дворец Тимуралай Наяка, горный курорт Теккади
7 день

Водное сафари в заповеднике, переезд в Кочин

Сегодня утром вас ждёт прогулка на катере по живописному озеру на территории заповедника. Здесь, в естественных условиях джунглей, живут тигры, слоны, олени, буйволы, выдры и другие животные. У вас будет возможность понаблюдать за ними с безопасного расстояния.

Затем переедем в старинный портовый город Кочин (150 км), в котором переплелись культура, архитектура, быт и традиции представителей самых разнообразных конфессий мира. Вечером, при желании, посмотрим шоу национальных танцев Кералы.

Водное сафари в заповеднике, переезд в КочинВодное сафари в заповеднике, переезд в КочинВодное сафари в заповеднике, переезд в КочинВодное сафари в заповеднике, переезд в Кочин
8 день

Экскурсия по Кочину, круиз на хаусботе

В первой половине дня исследуем основные достопримечательности Кочина. Старая часть города находится на нескольких островах, соединенных между собой мостами, и выходит на берег морского залива. Здесь сохранились здания колониальной постройки, храмы, соборы и другие исторически значимые сооружения. Мы посетим церковь Святого Франциска, увидим местную визитную карточку — кораблики с китайскими рыболовными сетями — и заглянем на рынок пряностей.

После проедем 60 км, чтобы совершить круиз на хаусботе по живописным лагунам и каналам города Аллеппи, расположенного на островах. Хаусбот — «дом-лодка» — судно, спроектированное как жилой дом. Местные туристические хаусботы сделаны из дерева руками коренных жителей, это комфортабельные плавучие мини-отели со всеми удобствами. У вас будет возможность насладится видами нетронутой природы и понаблюдать с воды за деревенской жизнью керальцев. Здесь же поужинаем и останемся на ночь.

Экскурсия по Кочину, круиз на хаусботеЭкскурсия по Кочину, круиз на хаусботеЭкскурсия по Кочину, круиз на хаусботеЭкскурсия по Кочину, круиз на хаусботе
9 день

Переезд в город Ковалам, размещение в отеле на побережье

После завтрака отправимся к побережью Индийского океана, чтобы насладиться пляжным отдыхом. Остановимся в отеле на берегу в городе Ковалам (160 км), где есть всё, что должно быть на курорте: морской простор, обрамлённый золотым песком и зеленью пальмовых рощ.

Переезд в город Ковалам, размещение в отеле на побережьеПереезд в город Ковалам, размещение в отеле на побережьеПереезд в город Ковалам, размещение в отеле на побережьеПереезд в город Ковалам, размещение в отеле на побережье
10 день

Храмовый город Сучиндрам, прогулка на катере в Каньякумари

Сегодня отправимся на экскурсию в паломнический центр Каньякумари. По пути посетим храмовый город Сучиндрам.

По приезде в Каньякумари — самую южную точку индийского субконтинента, где сливаются Бенгальский залив, Аравийское море и Индийский океан — полюбуемся чарующими панорамами и снова совершим водную прогулку. На катере домчим до скального острова, на котором находится мемориал великого индийского философа Вивекананды. Осмотрим мемориал Махатмы Ганди, храм Кумари Амман и заглянем на необычный рынок ракушек.

Хатем вернёмся в Ковалам.

Храмовый город Сучиндрам, прогулка на катере в КаньякумариХрамовый город Сучиндрам, прогулка на катере в КаньякумариХрамовый город Сучиндрам, прогулка на катере в КаньякумариХрамовый город Сучиндрам, прогулка на катере в Каньякумари
11 день

Свободный день

Свободный день для пляжного отдыха.

12 день

Свободный день

Этот день вы снова можете посвятить пляжному отдыху и прогулкам по окрестностям.

13 день

Отъезд

После завтрака едем в аэропорт города Тривандрам. Завершение тура.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях и бутилированная вода
  • Трансферы по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины - около $25 с человека за 1 приём
  • Входные билеты к достопримечательностям - около $100 с человека за тур
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ченнаи, аэропорт, время встречи - по договорённости
Завершение: Ченнаи, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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