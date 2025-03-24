Встречаемся и отправляемся знакомиться с городом с богатой культурой и красочными пейзажами, расположенным у Бенгальского залива и имеющим длинную береговую линию.

Посетим один из самых протяжённых пляжей мира, форт Святого Георгия, белоснежный собор Святого Фомы, где хранится часть мощей апостола. Осмотрим крупнейший индуистский храм города — Капалишварар, что в переводе означает «повелитель черепа». Я расскажу вам о происхождении такого необычного названия, и вы полюбуетесь его аутентичной архитектурой.