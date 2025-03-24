Вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру и познакомиться с уникальными достопримечательностями. Вас ждут золотые пляжи и изумрудные заводи, горные вершины
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Проживание. В отелях 3* по маршруту, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и бутилированная вода в дороге. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортное авто с кондиционером Maruti Ciaz/Toyota Etios/Maruti Dezire или автомобиль местной марки.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Ченнаи
Встречаемся и отправляемся знакомиться с городом с богатой культурой и красочными пейзажами, расположенным у Бенгальского залива и имеющим длинную береговую линию.
Посетим один из самых протяжённых пляжей мира, форт Святого Георгия, белоснежный собор Святого Фомы, где хранится часть мощей апостола. Осмотрим крупнейший индуистский храм города — Капалишварар, что в переводе означает «повелитель черепа». Я расскажу вам о происхождении такого необычного названия, и вы полюбуетесь его аутентичной архитектурой.
Махабалипурам и его достопримечательности
Утром едем в город Махабалипурам (60 км), основанный в 7 веке и бывший когда-то крупным портом. По прибытии познакомимся с его главными достопримечательностями: на каменистом берегу Бенгальского залива много пещер и скальных святилищ, храмовых построек и огромных барельефов.
Мы побываем в Прибрежном храме Шивы и заглянем в Тигровую пещеру. Посетим высеченный в скале монументальный комплекс Панча Ратхас, который является примером монолитной индийской архитектуры и символизирует пять ритуальных колесниц, чередующихся с фигурами священных животных.
Переезд в Пудуччерри, прогулка по городу
В этот день переедем в Пудуччерри (98 км). В тихом провинциальном французском городке на восточном побережье штата Тамилнад пожилые жители до сих пор говорят по-французски, а величественные колониальные особняки на тенистых улицах носят имена прежних владельцев.
По прибытии прогуляемся по французскому кварталу и живописной набережной. Посетим главный местный ашрам Шри Ауробиндо, который привлекает паломников со всего мира.
Побываем в Ауровиле («город рассвета») — объединении сельских поселений, экспериментальном интернациональном городе, существующем вне политики и религиозных предпочтений. Увидим его духовный центр Матримандир из мрамора и стали, куда может прийти человек любой веры и религии.
Чидамбарам, Танджавур, Тируччираппалли
После завтрака сначала отправимся в Чидамбарам (60 км), священный храмовый город, где, по приданию, Шива исполнял свой космический танец. Побываем в его центре притяжения — храме Натараджа.
Затем доберёмся до Танджавура (40 км). Посетим форт Шиваганга с монументальным гранитным храмом Брихадишвара, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
После переедем в Тируччираппалли (58 км), расположенный в дельте священной реки Кавери. Здесь же останемся на ночь.
Храмовый комплекс Ранганатхи, город Мадурай
Утром побываем в одном из крупнейших в мире индуистских храмовых комплексов Ранганатхи на священном острове Шрирангам на реках Кавери и Колидам.
Затем переедем в Мадурай (132 км), история которого насчитывает 2500 лет, второй по величине город штата Тамил Наду и великий храмовый город Южной Индии.
Храм Минакши, дворец Тимуралай Наяка, горный курорт Теккади
Позавтракав, посетим главную достопримечательность города — храм Минакши — огромный храмовый комплекс в честь бога Шивы и его супруги богини Парвати (Минакши). Затем побываем во дворце Тимуралай Наяка.
После переедем в горный курорт Теккади (138 км), расположенный рядом с озером Перияр и одноимённым заповедником. По пути вы полюбуетесь удивительными видами на горы и обширные плантации чая, каучука и специй. По прибытии прогуляемся по плантациям, заглянем на рынок специй, желающие смогут покататься на слонах по джунглям.
Вечером вас ждёт шоу боевых искусств Кералы. Ночь в Теккади.
Водное сафари в заповеднике, переезд в Кочин
Сегодня утром вас ждёт прогулка на катере по живописному озеру на территории заповедника. Здесь, в естественных условиях джунглей, живут тигры, слоны, олени, буйволы, выдры и другие животные. У вас будет возможность понаблюдать за ними с безопасного расстояния.
Затем переедем в старинный портовый город Кочин (150 км), в котором переплелись культура, архитектура, быт и традиции представителей самых разнообразных конфессий мира. Вечером, при желании, посмотрим шоу национальных танцев Кералы.
Экскурсия по Кочину, круиз на хаусботе
В первой половине дня исследуем основные достопримечательности Кочина. Старая часть города находится на нескольких островах, соединенных между собой мостами, и выходит на берег морского залива. Здесь сохранились здания колониальной постройки, храмы, соборы и другие исторически значимые сооружения. Мы посетим церковь Святого Франциска, увидим местную визитную карточку — кораблики с китайскими рыболовными сетями — и заглянем на рынок пряностей.
После проедем 60 км, чтобы совершить круиз на хаусботе по живописным лагунам и каналам города Аллеппи, расположенного на островах. Хаусбот — «дом-лодка» — судно, спроектированное как жилой дом. Местные туристические хаусботы сделаны из дерева руками коренных жителей, это комфортабельные плавучие мини-отели со всеми удобствами. У вас будет возможность насладится видами нетронутой природы и понаблюдать с воды за деревенской жизнью керальцев. Здесь же поужинаем и останемся на ночь.
Переезд в город Ковалам, размещение в отеле на побережье
После завтрака отправимся к побережью Индийского океана, чтобы насладиться пляжным отдыхом. Остановимся в отеле на берегу в городе Ковалам (160 км), где есть всё, что должно быть на курорте: морской простор, обрамлённый золотым песком и зеленью пальмовых рощ.
Храмовый город Сучиндрам, прогулка на катере в Каньякумари
Сегодня отправимся на экскурсию в паломнический центр Каньякумари. По пути посетим храмовый город Сучиндрам.
По приезде в Каньякумари — самую южную точку индийского субконтинента, где сливаются Бенгальский залив, Аравийское море и Индийский океан — полюбуемся чарующими панорамами и снова совершим водную прогулку. На катере домчим до скального острова, на котором находится мемориал великого индийского философа Вивекананды. Осмотрим мемориал Махатмы Ганди, храм Кумари Амман и заглянем на необычный рынок ракушек.
Хатем вернёмся в Ковалам.
Свободный день
Свободный день для пляжного отдыха.
Свободный день
Этот день вы снова можете посвятить пляжному отдыху и прогулкам по окрестностям.
Отъезд
После завтрака едем в аэропорт города Тривандрам. Завершение тура.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях и бутилированная вода
- Трансферы по программе
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины - около $25 с человека за 1 приём
- Входные билеты к достопримечательностям - около $100 с человека за тур
- Личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты