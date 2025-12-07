Откройте для себя яркие краски, богатую историю и духовные сокровища Южной Индии в этом захватывающем 9-дневном путешествии.
Вы посетите древние храмы, живописные побережья и архитектурные шедевры, погружаясь в многообразную культуру и традиции Тамилнаду.
Описание тураМаршрут путешествия: Ченнаи – Канчипурам — Махабалипурам — Ауровиль — Пондичерри — Чидамбарам — Танджавур — Тричи — Четтинад — Мадурай. Прибытие в Ченнаи Добро пожаловать в Ченнаи! Несмотря на то, что Ченнаи относительно молод по сравнению с такими городами, как Мумбаи и Калькутта, его история весьма увлекательна. Когда-то это была небольшая рыбацкая деревня на юго-восточном побережье, но в 1639 году британская Ост-Индская компания основала здесь свое поселение. Со временем Ченнаи стал важным административным, военным и экономическим центром Британской Индии. Вы отправитесь в увлекательную экскурсию по городу. Затем посетите город Махабалипурам, где вас ждет ночлег. Канчипурам – Махабалипурам День начнется с поездки в Канчипурам, известный как «Золотой город тысячи храмов». Этот священный город был важным центром обучения и строительства храмов в период династии Паллавов (6-8 века). Далее экскурсия к храму Камакши Амман, посвященному богине Парвати, и храму Вайкунтха Перумал, посвященному Вишну. Возвращение в Махабалипурам для отдыха. Махабалипурам – Ауровиль – Пондичерри В городе Махабалипурам вы посетите храм Шивы на берегу моря и Панчараты — пять храмов, вырезанных в форме колесниц из монолитных скал. Затем — поездка в Ауровиль, утопическую международную общину. После этого продолжите путь в очаровательный французский колониальный город Пондичерри, где вас ждет прогулка по набережной и колоритному французскому кварталу. Пондичерри – Чидамбарам – Танджавур После завтрака отправление в Чидамбарам, духовный центр, где находится знаменитый храм Натараджа. Затем продолжите путь в Танджавур, древнюю столицу династии Чола. Танджавур – Тричи Танджавур славится храмом Брихадишвара, одним из самых величественных архитектурных достижений династии Чола. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО был построен более тысячи лет назад и является шедевром дравидийской архитектуры. Затем поездка в Тричи (Тиручираппалли), где вы посетите два великолепных храма. Тричи – Четтинад – Мадурай Четтинад известен своими роскошными особняками и пряной кухней. Эти грандиозные дома, построенные сообществом Четтиаров в XIX веке, представляют собой уникальное сочетание тамильской, французской и юго-восточной архитектурных стилей. Затем отправление в Мадурай, где вас ждет осмотр впечатляющего дворца Тирумала Найяк, сочетающего индо-сарацинский и дравидийский архитектурные стили. Мадурай Этот день посвящен Мадураю, одному из старейших городов Южной Индии, известному храмом Минакши. Также вы посетите Зал Тысячи Колонн и сможете наблюдать вечернюю церемонию Аарти – завораживающий духовный ритуал. Мадурай – Ченнаи Прощание с южно - индийскими достопримечательностями и завершение тура. Важная информация:
- Размещение в трёхместном номере предоставляется по цене двухместного.
- Встреча в аэропорту Ченнаи, Тамил Наду (Индия).
- Размещение в отелях 3*/4*.
- Дата тура: с 13 декабря по 21 декабря 2025.
- Тур проходит в группе от 2 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Святого Георгия
- Церковь Святой Марии
- Собор Сан-Томе
- Храм Кайласанатар
- Храм Камакши Амман
- Храм Экамбаранатхар
- Храм Шивы
- Храм Натараджа
- Храм Брихадишвара
- Храм Ранганатхи
- Дворец Тирумала Найяк
- Храм Минакши
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки
- Трансферы и все экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Виза в Индию
- Обеды и ужины
- Входные билеты в достопримечательности (в Т.Ч. фото и видеосъемка)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ченнаи, Аэропорт · штат Тамилнад, аэропорт Ченнаи
Завершение: Аэропорт Ченнаи (Chennai International Airport)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
