Всё о Дамане

Полезная информация о Дамане

Что нужно знать о Дамане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дамане
23:2234
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаДаман
По-английскиDaman
Столица регионаДаман является столицей региона
Население города39 737 чел.
АэропортДаман NMB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Даман на карте