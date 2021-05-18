Полезная информация о Дамане
Что нужно знать о Дамане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дамане
23:2234
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Даман
|По-английски
|Daman
|Столица региона
|Даман является столицей региона
|Население города
|39 737 чел.
|Аэропорт
|Даман NMB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря