Описание экскурсииДень 1: По прибытии в аэропорт Порт-Блэра вас встретит наш представитель и доставит в отель для комфортного размещения. Порт-Блэр — очаровательная столица Андаманских и Никобарских островов, расположенная на юго-востоке острова Южный Андаман. Сегодня Порт-Блэр сочетает в себе британское колониальное наследие и неповторимую атмосферу тропического рая. Вы посетите знаменитую Центральную тюрьму (Cellular Jail), затем вас ждёт поездка на самый южный мыс острова — в Биологический парк Чидьятапу (Chidiya Tapu Biological Park), где можно увидеть уникальных обитателей Андаман — солоноводных крокодилов, варанов, оленей, андаманского кабана и множество экзотических птиц. Прогулка по тропическому лесу завершится у живописного пляжа Чидьятапу, где открываются одни из самых завораживающих закатов на островах. Вы сможете насладиться купанием на уединённом пляже Кодиягат (Kodiyaghat Beach) — тихом уголке, идеально подходящем для отдыха у моря. Вечером — возвращение в Порт-Блэр и ночлег в отеле. День 2: После завтрака вас ждёт переезд на скоростном катере Makruzz к одному из самых прекрасных уголков Индийского океана — острову Хавелок. Путешествие по лазурным водам Андаманского моря подарит первые кадры настоящего тропического рая. По прибытии — трансфер и размещение в отеле. Посещение пляжа Радханагар, неоднократно признанным одним из лучших пляжей Азии. Здесь мягкий белоснежный песок встречается с безмятежной бирюзовой водой, создавая пейзаж, будто сошедший с открытки. Это идеальное место, чтобы ощутить полное единение с природой, расслабиться и насладиться моментом. Под звуки прибоя и в лучах заката пляж превращается в магическую картину, где небо и море сливаются в одно целое. После отдыха и прогулки вдоль побережья — возвращение в отель и ужин в уютной атмосфере островного вечера. Ночь на острове Хавелок. День 3: Остров Хавелок – пляжи Элефант и Радханагар После завтрака нас ждёт погружение в дикую красоту Хэвлока — прогулка к легендарному пляжу Элефант-Бич. От отеля — короткая прогулка к началу живописного маршрута, затем около получаса лёгкого треккинга через тропический лес и мангровые заросли, где природа буквально дышит жизнью. На выходе из джунглей перед вами откроется ослепительный Элефант-Бич — одно из самых популярных мест острова, где лазурное море искрится под солнцем, а в воздухе витает аромат соли и свежести. Посещение уединенного пляжа Turtle Beach. День 4: Возвращение в Порт Блэр на скоростном катере, трансфер в аэропорт и вылет
Экскурсионная программа проходит в любые даты при группе от 2 человек
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андаманские острова: прикоснись к тропическому раю 3 ночи/4 дня
- Порт-Блэр и остров Хавелок
- Откройте для себя мир изумрудных джунглей, белоснежных пляжей и кристально чистой воды Индийского океана! Этот тур создан для тех, кто мечтает о сочетании экзотики, спокойствия и природного великолепия
- 📍 Порт-Блэр встретит вас историей, колониальным шармом и ароматом моря. Вы посетите легендарную тюрьму Cellular Jail, увидите чарующее шоу света и тени, а также насладитесь закатом на мысе Чидьятапу
- ⛴ Хавелок - сердце Андаман. Здесь вы прогуляетесь по джунглям к пляжу Элефант-Бич, поплаваете с маской среди кораллов и почувствуете умиротворение на Радханагар-Бич - одном из лучших пляжей Азии
- ✨ Почему стоит поехать:
- Природная красота без лишней суеты
- Комфортные отели и продуманный маршрут
- Возможность соединиться с природой и собой
- Подарите себе 4 дня в раю, где время замедляется, а море, небо и душа сливаются воедино
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт-Блэр, союзная территория Андаманские и Никобарские Острова
Завершение: Порт Блэр
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
