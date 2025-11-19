Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии День 1: По прибытии в аэропорт Порт-Блэра вас встретит наш представитель и доставит в отель для комфортного размещения. Порт-Блэр — очаровательная столица Андаманских и Никобарских островов, расположенная на юго-востоке острова Южный Андаман. Сегодня Порт-Блэр сочетает в себе британское колониальное наследие и неповторимую атмосферу тропического рая. Вы посетите знаменитую Центральную тюрьму (Cellular Jail), затем вас ждёт поездка на самый южный мыс острова — в Биологический парк Чидьятапу (Chidiya Tapu Biological Park), где можно увидеть уникальных обитателей Андаман — солоноводных крокодилов, варанов, оленей, андаманского кабана и множество экзотических птиц. Прогулка по тропическому лесу завершится у живописного пляжа Чидьятапу, где открываются одни из самых завораживающих закатов на островах. Вы сможете насладиться купанием на уединённом пляже Кодиягат (Kodiyaghat Beach) — тихом уголке, идеально подходящем для отдыха у моря. Вечером — возвращение в Порт-Блэр и ночлег в отеле. День 2: После завтрака вас ждёт переезд на скоростном катере Makruzz к одному из самых прекрасных уголков Индийского океана — острову Хавелок. Путешествие по лазурным водам Андаманского моря подарит первые кадры настоящего тропического рая. По прибытии — трансфер и размещение в отеле. Посещение пляжа Радханагар, неоднократно признанным одним из лучших пляжей Азии. Здесь мягкий белоснежный песок встречается с безмятежной бирюзовой водой, создавая пейзаж, будто сошедший с открытки. Это идеальное место, чтобы ощутить полное единение с природой, расслабиться и насладиться моментом. Под звуки прибоя и в лучах заката пляж превращается в магическую картину, где небо и море сливаются в одно целое. После отдыха и прогулки вдоль побережья — возвращение в отель и ужин в уютной атмосфере островного вечера. Ночь на острове Хавелок. День 3: Остров Хавелок – пляжи Элефант и Радханагар После завтрака нас ждёт погружение в дикую красоту Хэвлока — прогулка к легендарному пляжу Элефант-Бич. От отеля — короткая прогулка к началу живописного маршрута, затем около получаса лёгкого треккинга через тропический лес и мангровые заросли, где природа буквально дышит жизнью. На выходе из джунглей перед вами откроется ослепительный Элефант-Бич — одно из самых популярных мест острова, где лазурное море искрится под солнцем, а в воздухе витает аромат соли и свежести. Посещение уединенного пляжа Turtle Beach. День 4: Возвращение в Порт Блэр на скоростном катере, трансфер в аэропорт и вылет

