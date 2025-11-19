Описание экскурсииИндия: От дворцов к океану Маршрут: Дели – Джайпур – Агра – Порт-Блэр – остров Хэвлок Длительность: 7 ночей / 8 дней Этот уникальный тур соединяет два мира — величие северной Индии и умиротворение тропических островов. От древних дворцов и легендарного Тадж-Махала до белоснежных пляжей и бирюзовых вод океана — каждое мгновение наполнено красотой, культурой и вдохновением. День 1. Дели — город контрастов. Знакомство со столицей Индии: Ворота Индии, Президентский дворец, минарет Кутуб-Минар и Храм Лотоса. Посещение сикхского храма Бангла Сахиб и грандиозного комплекса Акшардхам — шедевра современной архитектуры. День 2. Джайпур — Розовый город. Переезд в Джайпур, столицу Раджастана. Экскурсия по Дворцу Ветров (Хава Махал), Храму Лакшми Нараяна и Городскому дворцу. Посещение Храма обезьян Галтаджи — одного из самых колоритных мест Индии. День 3. Форт Амбер и путь в Агру. Подъём на слонах к древнему форту Амбер, осмотр Водного дворца. По пути в Агру — остановки у ступенчатого колодца Чанд Баори и заброшенного города Фатехпур-Сикри. День 4. Тадж-Махал — жемчужина Индии. Раннее утро у беломраморного Тадж-Махала — символа вечной любви. Экскурсия по Красному форту, бывшей резиденции великих Моголов. Вечером — перелёт на Андаманские острова. День 5. Порт-Блэр — ворота в тропический рай. Знакомство с историей колонии: посещение легендарной Клеточной тюрьмы (Cellular Jail) и вечернее светомузыкальное шоу. Поездка к Биологическому парку Чидьятапу с прогулкой по тропическому лесу и встречей заката на пляже. День 6. Переезд на остров Хэвлок. Путешествие на скоростном катере по лазурным водам Андаманского моря. Отдых на пляже Радханагар — одном из красивейших пляжей Азии, где бирюзовое море встречается с мягким белым песком. День 7. Хэвлок — остров гармонии. Прогулка через мангровые леса к пляжу Элефант-Бич, известному своими коралловыми рифами и кристально чистой водой. Возможность снорклинга и отдыха на уединённом Turtle Beach. Закат на пляже Радханагар — незабываемое завершение дня. День 8. Возвращение в Порт-Блэр и вылет домой. Этот маршрут — идеальное сочетание истории, роскоши и природной гармонии. От роскошных дворцов и фортов до тишины океана — Индия откроется вам с новой, вдохновляющей стороны.
Данный тур проходит в любые даты при группе от 2-х человек
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Путешествие, соединяющее великолепие индийской истории и покой тропического рая
- От величественных дворцов Раджастана и легендарного Тадж-Махала - к лазурным водам Индийского океана и белоснежным пляжам островов
- В программе:
- 🏰 Дели - Ворота Индии, Храм Лотоса, Акшардхам, сикхский храм Бангла Сахиб
- 🌸 Джайпур - Дворец Ветров, Городской дворец, форт Амбер, храм Галтаджи
- 💎 Агра - Тадж-Махал и Красный форт
- 🌴 Порт-Блэр - колониальная история, шоу в Клеточной тюрьме, закаты на пляже Чидьятапу
- 🏝️ Остров Хэвлок - пляжи Радханагар, Элефант и Turtle Beach, снорклинг, тропический покой
- 💫 Этот тур - как два мира в одном: древняя Индия с её роскошью и духовностью встречается с райскими островами, где время замирает, а море становится зеркалом неба
- 📍 Для тех, кто хочет увидеть Индию во всей её красоте - от дворцов до океана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Делийский международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропорт · Дели, Пурпурная линия, Терминал-1-Индира-Гандхи-Интернешнел-Эйрпорт-Метро-Стейшен
Завершение: Порт Блэр
Когда и сколько длится?
Когда: Данный тур проходит в любые даты при группе от 2-х человек
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
Похожие экскурсии из Дели
-
6%
Индивидуальная
до 2 чел.
Золотой Треугольник и Духовный тур
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Расписание: в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$2175.20
$2314 за всё до 2 чел.
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Андаманские острова
Начало: Порт-Блэр, союзная территория Андаманские и Никоба...
Расписание: Экскурсионная программа проходит в любые даты при группе от 2 человек
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$494
$520 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Золотой Треугольник (Дели, Агрa, Джайпуру)
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Расписание: Yes
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$1030.80
$1085 за всё до 2 чел.