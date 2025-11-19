Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Индия: От дворцов к океану Маршрут: Дели – Джайпур – Агра – Порт-Блэр – остров Хэвлок Длительность: 7 ночей / 8 дней Этот уникальный тур соединяет два мира — величие северной Индии и умиротворение тропических островов. От древних дворцов и легендарного Тадж-Махала до белоснежных пляжей и бирюзовых вод океана — каждое мгновение наполнено красотой, культурой и вдохновением. День 1. Дели — город контрастов. Знакомство со столицей Индии: Ворота Индии, Президентский дворец, минарет Кутуб-Минар и Храм Лотоса. Посещение сикхского храма Бангла Сахиб и грандиозного комплекса Акшардхам — шедевра современной архитектуры. День 2. Джайпур — Розовый город. Переезд в Джайпур, столицу Раджастана. Экскурсия по Дворцу Ветров (Хава Махал), Храму Лакшми Нараяна и Городскому дворцу. Посещение Храма обезьян Галтаджи — одного из самых колоритных мест Индии. День 3. Форт Амбер и путь в Агру. Подъём на слонах к древнему форту Амбер, осмотр Водного дворца. По пути в Агру — остановки у ступенчатого колодца Чанд Баори и заброшенного города Фатехпур-Сикри. День 4. Тадж-Махал — жемчужина Индии. Раннее утро у беломраморного Тадж-Махала — символа вечной любви. Экскурсия по Красному форту, бывшей резиденции великих Моголов. Вечером — перелёт на Андаманские острова. День 5. Порт-Блэр — ворота в тропический рай. Знакомство с историей колонии: посещение легендарной Клеточной тюрьмы (Cellular Jail) и вечернее светомузыкальное шоу. Поездка к Биологическому парку Чидьятапу с прогулкой по тропическому лесу и встречей заката на пляже. День 6. Переезд на остров Хэвлок. Путешествие на скоростном катере по лазурным водам Андаманского моря. Отдых на пляже Радханагар — одном из красивейших пляжей Азии, где бирюзовое море встречается с мягким белым песком. День 7. Хэвлок — остров гармонии. Прогулка через мангровые леса к пляжу Элефант-Бич, известному своими коралловыми рифами и кристально чистой водой. Возможность снорклинга и отдыха на уединённом Turtle Beach. Закат на пляже Радханагар — незабываемое завершение дня. День 8. Возвращение в Порт-Блэр и вылет домой. Этот маршрут — идеальное сочетание истории, роскоши и природной гармонии. От роскошных дворцов и фортов до тишины океана — Индия откроется вам с новой, вдохновляющей стороны.

