Все экскурсии в Дели
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дели – доступно 24 экскурсии на 2021 год, 113 ⭐ отзывов, цены от $75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дели почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальный трансфер
12ч
$149
за 1 чел.
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Индивидуальный трансфер
12ч
$149
за 1 чел.
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
12ч
$149
за 1-20 чел.
Рассвет у Тадж-Махала
Посетить легендарный мавзолей без толпы туристов и увидеть Красные ворота Индии
Индивидуальный трансфер
10ч
$149
за 1 чел.
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
8ч
$88
за 1 чел.
Контрастный и многоликий Дели
Составить объемное представление о шумной столице Индии за один день на авто-пешеходной экскурсии
ежедневно в 09:00
Индивидуальный трансфер
10ч
$149
за 1 чел.
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
7ч
$90
за 1-4 чел.
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Индивидуальный трансфер
2ч
$75
за 1-4 чел.
по договоренности с клиентом
Индивидуальная экскурсия
13ч
$149
за 1-20 чел.
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Раскрыть тайны одного из самых красивых дворцов мира и погулять по древнему восточному форту
Индивидуальная экскурсия
8ч
$370
за 1 чел.
в любой день по предворительной договоренности
Индивидуальная экскурсия
12ч
$125
за 1-20 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Полюбоваться легендарным храмом-мавзолеем и узнать об эпохе Могольской империи
Индивидуальная экскурсия
8ч
$220
за 1 чел.
любой день и время по вашему запросу
12ч
$125
за 1 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Легендарный храм-мавзолей, средневековая крепость и истории из могольского прошлого Индии
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00 и 19:00
Индивидуальная экскурсия
2д
$660
за 1 чел.
в любой день по предварительной договоренности
13ч
$248
за 1 чел.
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Познакомиться с памятниками, олицетворяющими историческую и архитектурную гордость Индии
в понедельник и пятницу в 06:00
Индивидуальный трансфер
8ч
$220
за 1 чел.
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$95
за 1-5 чел.
Такой разный Дели
Обзорная прогулка по главным местам «столицы семи империй»
Индивидуальная экскурсия
16ч
$510
за 1 чел.
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$88
за 1-5 чел.
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
Индивидуальный трансфер
8ч
$89
за 1-5 чел.
Ежедневно в 9:00 утра
Индивидуальная экскурсия
12ч
$192
за 1-2 чел.
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Жемчужина мусульманского искусства в Индии
Индивидуальная экскурсия
8ч
$89
за 1-5 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
$96
за 1-2 чел.
Познакомиться с Дели за один день
Обзорная экскурсия по самым значимым достопримечательностям Старого и Нового города
Индивидуальная экскурсия
8ч
$90
за 1-5 чел.
каждый день с 9.00 до 17.00
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Последние отзывы «Экскурсии Дели»
- EElena18 марта 2020Это было даже лучше чем я могла предположить. Мы договорились, что нас встретят в аэропорту Нью-Дели и отвезут в Агру. Прилетаем, нас уже ждет красавчик водитель на огромной 7-местной машине. Едем - как на яхте плывем. Незадолго до Агры водитель остановился на каком-то фудкорте, где мы заказали комплексный обед 599 рупий на двоих - это килограмма три вкуснейшей разнообразной еды. В Агре мы захотели взять напрокат сари: Али отвел нас в место с красивыми сари, в которые нам прям на месте помогли завернуться. потом Тадж-Махал, беби-тадж и все остальное: все это с мегакрутыми фотками в сари, причем много фоток Али делал сам (знает места и ракурсы. ), его даже не надо было просить. По ходу экскурсии рассказывал много историй про быт и нравы местных. Изюминкой встречи с ним было приглашение на свадьбу его родни, где мы ели и развлекались с местными. Было весело и неповторимо:) Спасибо огромное Али! Будем рекомендовать Вас своим друзьям!
- Отзыв на: Древний мегаполис ДелиEElena18 марта 2020Всем привет. Если вы собираетесь посетить Дели впервые, у вас совсем мало времени, и непонятно с чего начать - начните со знакомства с этим классным гидом! Мы были на его экскурсии вчетвером, и он нашел чем заинтересовать каждого. Большие и малые офигительные истории, изюминки о жизни города и местного населения - это все он нам дал:) Али очень хорошо говорит по русски, его русский богат и сочен (он сам молодой и женат на русской девушке: есть возможность хорошо практиковаться), а он сам - приятный и общительный человек. По городу перемещались в комфортабльной 7-местной машине с симпатичным молодым водителем. У нас были экскурсии с этой командой 2 дня подряд, и в первый день мой муж потерял в машине свой айфон. Наутро нашли его там же где потеряли. А еще Али делал нам классные фотографии, рассказывал смешные истории и помогал торговаться с местными. Рекомендую всеми руками!
- Отзыв на: Дели: must-see места и город за кулисамиААлена17 марта 2020Очень понравилась экскурсия. гид позитивный, отвечает на все вопросы, учитывает пожелания туристов😊
- SSvetlana3 марта 2020Наша поездка с сестрой в Тадж Махал из Дели с гидом Али состоялась 01.03.20 и, надо признаться, что она превзошла мои ожидания. Справедливости ради отмечу - на скоростном поезде не удалось побывать и мы поехали на авто, о чем я не сожалею, так как все сложилось удачно, комфортный автомобиль и вежливый водитель, предусмотрена стоянка в хорошем месте для завтрака. До поездки у меня были сомнения в том, что гид понравится и что в Индии все сложится благополучно, но тем не менее я опиралась на положительные отзывы на Трипстер и теперь очень рада, что выбрала именно этого гида. Свой отзыв пишу для туристов, которые тоже, возможно, как и я сомневаются в выборе экскурсии и гида. Начну с момента нашего отправления - водитель позвонил в номер точно а назначенное время, за что ему очень благодарны, так как для Индии это достаточно редкое качество. Наш водитель -очень пунктуальный и вежливый молодой человек. Али встретил нас уже в Агре, так как часто проводит там экскурсии и ему бывает нецелесообразно ехать в Дели. Али очень интересный гид, с хорошим русским языком, чувствуется, что он занимается любимым делом, любит людей, общение. С ним легко и весело. Али знает историю и его рассказ полон интересных жизненных подробностей, которые делают экскурсию более интересной и насыщенной чувствами и эмоциями, которые кипели в этом месте когда-то. Я уверена, что мои самые лучшие впечатления от поездки останутся со мной на всю жизнь. И мы сделали классные фото, а в выборе лучшего ракурса нам помогал … конечно же наш Али. Посетили форт, где жили Махараджи, я даже не ожидала, что мне так понравится это место, во многом благодаря таланту нашего рассказчика. В красках представили жизнь махараджей, их жён и дочерей. Благодарю гида Али за профессионализм, огромное чувство юмора и такта.
- ДДенис20 февраля 2020Брали у Али две экскурсии: "Многоликий Дели" и "Тадж Махал на автомобиле", на поезде не получилось из за отсутствия нужных билетов, о чем гид предупредил заранее до брони. У Али прекрасное знание русского языка, с юмором тоже все ОК))) Он решал любые вопросы и учитывал наши пожелания. Всегда был на связи с момента брони на сайте. По Дели комфортно передвигались на авто по достопримечательностям. Это удобно, самостоятельно за один день это освоить тяжело. По дороге в Ару получили много дополнительной информации о религии, обычаях. Рекомендуем!
- Отзыв на: Древний мегаполис ДелиРРоман18 февраля 2020Все организовано отлично, встретили в отели вовремя, гид рассказывал подробно о всех исторических мест, которые посетили согласно программы, очень понравился дели, как город контрастов, всем советую экскурсию при посещении города на один день
- ФФеруза16 февраля 2020Хочу поблагодарить гида Али! Отлично организованная, очень позновательная и интересная поездка в Агру. Все было на высшем уровне. Хочу пожелать Али удачи и побольше туристов. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!
- Отзыв на: Такой разный ДелиTTATIANA14 февраля 2020За 5 часов посмотрела все что хотела. Людмила отличный гид.
- ТТамара9 февраля 2020Спасибо большое за два прекрасных дня в Индии. Начиная со встречи в аэропорту и до окончания экскурсии была окружена заботой и вниманием. Учитывая то, что я одна женщина, не знающая английского языка, посещая Дели и Агры чувствовала себя в полной безопасности и доброжелательности. Прекрасные экскурсоводы показали основные достопримечательности и дали возможность почувствовать восточный колорит. Спасибо Елене, за прекрасную организацию и курирование данной поездки. Удачи и хороших туристов вашей компании.
- ГГригорий5 февраля 2020Часть моих друзей были не очень уверены до экскурсии в том, что это будет и вправду неплохо, но благодаря Али всё прошло просто замечательно и все, абсолютно все из нас были в восторге от этой экскурсии и от того, как её провёл с нами Али.