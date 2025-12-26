Индивидуальная
до 2 чел.
Весь Дели за 1 день
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от $135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Рассвет у Тадж-Махала
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
от $196 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $135 за всё до 4 чел.
Билеты
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Посетить Тадж-Махал и другие знаковые места города в компании профессионального гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $190 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Сегодня в 09:30
Завтра в 02:00
от $192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
Посетить мировую столицу йоги и один из семи священных городов Индии на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Старый Дели: яркий и колоритный
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:30
Завтра в 16:00
от $125 за всё до 50 чел.
Групповая
до 20 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Завтра в 02:30
10 авг в 02:30
$96 за человека
Групповая
до 20 чел.
Контрастный и многоликий Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$129 за человека
Индивидуальная
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Путешествие в Агру подарит вам незабываемые впечатления: от нарядов до легендарных памятников. Познакомьтесь с культурой Индии в ярких красках
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от $230 за человека
Групповая
до 20 чел.
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:00
$108 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели
Погрузитесь в историю и культуру Дели на индивидуальной экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы Индии
Завтра в 05:00
10 авг в 02:00
от $170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
Сегодня в 09:30
Завтра в 02:00
от $199 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
Отправиться в красочную столицу Раджастана и посетить ее главные достопримечательности
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
от $193 за человека
Билеты
Из Дели в Джайпур на автомобиле
Посетить сказочный «розовый город» и погрузиться в его историю с профессиональным гидом
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $180 за билет
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели - сердце Индии
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Старый и Новый Дели за один день
Получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $98 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $145 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дели - полное погружение
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны индуизма в Дели
Посетить 5 индуистских храмов, узнать о канонах древней религии и расшифровать её ритуалы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Индивидуальная экскурсия по Дели, Агра и Джайпуру. Посетите Тадж-Махал, Красный форт и насладитесь обедом в ресторане Агры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $320 за человека
Индивидуальная
Любовь с первого взгляда - Тадж-Махал
Увидеть символы Индии - в поездке из Дели в Агру
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
от $235 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
Сегодня в 09:30
Завтра в 02:00
от $179 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Неизведанный Дели: экскурсия по столице в формате «всё включено»
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 20 дек 2025
Автомобиль для поезди был отличный, предоставили воду, были остановки в дороге, встретил гид в агре, подача информации на отлично, подвела
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А
Дата посещения: 10 окт 2025
Все понравилось, гид превосходно говорит на русском.
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Г
Всё кул! Всё чил! Всё круто! Хариндра легенда! Спасибо за оперативность и интересные локации:)
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V
Экскурсия по Дели прошла великолепно! Изначально планировал осмотреть достопримечательности на такси. Список составил сам, по сайтам. Но почитав про Дели,
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Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и философию. Хариндра полностью оправдал
+5
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Экскурсия превзошла все мои ожидания.
Мой главный запрос был не просто посмотреть храмы, а глубже понять философию индуизма. Хариндра оказался именно
Мой главный запрос был не просто посмотреть храмы, а глубже понять философию индуизма. Хариндра оказался именно
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Наша экскурсия проходила в сильный ливень. И дождь не помешал насладиться экскурсией, скорее он даже был изюминкой. В храм мы ходили по колено в воде полностью намокшие - восторг как в детстве
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А
у нас был прилет в Дели в 14:30, ребята подстроились, встретили в аэропорту, показали много всего, вечером привезли в гостиницу.
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О
Насыщенная и интересная экскурсия. Удалось прикаснуться к культуре и религии Индии. Комфортный транспорт, Акаш заботливый и знающий свое дело гид. Было бы здоров сделать эту экскурсию на два дня))
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А
Нас забрали из аэропорта на шикарной машине с кондиционером, что важно в +43. Мы попросили начать экскурсию позже, и могли не везде успеть. Но гид творил чудеса, и мы везде успели!!! Спасибо большое!
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Всего 1134 отзыва в Дели
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Ответы на вопросы от путешественников по Дели
Самые популярные экскурсии в Дели
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Что посмотреть в Дели
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Сколько стоит экскурсия по Дели в августе 2026
Сейчас в Дели можно забронировать 91 экскурсию от 6 до 2231.50 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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