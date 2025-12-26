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тем гидом, которого я искала. Он обладает действительно глубокими знаниями и сумел рассказать о традициях, символике и мировоззрении индуизма так, что многое стало понятным и открылось совершенно с новой стороны.



Отдельно хочу отметить прекрасную организацию. Комфортный, чистый автомобиль, замечательный водитель, всё было четко по времени, что для Индии, как мне кажется, большая редкость.



Большое спасибо за этот день! Было очень интересно, познавательно и вдохновляюще. Искренне рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Дели, а понять его.