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Экскурсии в Дели

Найдено 91 экскурсия в Дели на русском языке, цены от $6, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Весь Дели за 1 день
На машине
6.5 часов
109 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Весь Дели за 1 день
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от $135 за всё до 2 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
На машине
7 часов
154 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $135 за всё до 2 чел.
Рассвет у Тадж-Махала
На машине
12 часов
117 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Рассвет у Тадж-Махала
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
от $196 за всё до 2 чел.
Древний мегаполис Дели
На машине
7 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $135 за всё до 4 чел.
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
На машине
На поезде
13 часов
81 отзыв
Билеты
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Посетить Тадж-Махал и другие знаковые места города в компании профессионального гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $190 за билет
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
На машине
12 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Сегодня в 09:30
Завтра в 02:00
от $192 за всё до 2 чел.
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
На машине
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
Посетить мировую столицу йоги и один из семи священных городов Индии на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $360 за всё до 4 чел.
Старый Дели: яркий и колоритный
На машине
4.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Старый Дели: яркий и колоритный
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $129 за всё до 2 чел.
Древний и современный Дели
На машине
7 часов
31 отзыв
Индивидуальная
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:30
Завтра в 16:00
от $125 за всё до 50 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
На машине
12 часов
14 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Завтра в 02:30
10 авг в 02:30
$96 за человека
Контрастный и многоликий Дели
На машине
7 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Контрастный и многоликий Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$129 за человека
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Путешествие в Агру подарит вам незабываемые впечатления: от нарядов до легендарных памятников. Познакомьтесь с культурой Индии в ярких красках
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от $230 за человека
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
На машине
5 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:00
$108 за человека
Из аэропорта - по утреннему Дели
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели
Погрузитесь в историю и культуру Дели на индивидуальной экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы Индии
Завтра в 05:00
10 авг в 02:00
от $170 за всё до 3 чел.
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
На машине
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $170 за всё до 2 чел.
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
На машине
10 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
Сегодня в 09:30
Завтра в 02:00
от $199 за всё до 2 чел.
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
На машине
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
Отправиться в красочную столицу Раджастана и посетить ее главные достопримечательности
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
от $193 за человека
Из Дели в Джайпур на автомобиле
На машине
13 часов
13 отзывов
Билеты
Из Дели в Джайпур на автомобиле
Посетить сказочный «розовый город» и погрузиться в его историю с профессиональным гидом
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $180 за билет
Дели - сердце Индии
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели - сердце Индии
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 2 чел.
Старый и Новый Дели за один день
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Старый и Новый Дели за один день
Получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $98 за человека
Колониальная архитектура Дели
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $145 за всё до 2 чел.
Дели - полное погружение
На машине
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дели - полное погружение
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $145 за всё до 4 чел.
Тайны индуизма в Дели
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны индуизма в Дели
Посетить 5 индуистских храмов, узнать о канонах древней религии и расшифровать её ритуалы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Индивидуальная экскурсия по Дели, Агра и Джайпуру. Посетите Тадж-Махал, Красный форт и насладитесь обедом в ресторане Агры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $320 за человека
Любовь с первого взгляда - Тадж-Махал
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Любовь с первого взгляда - Тадж-Махал
Увидеть символы Индии - в поездке из Дели в Агру
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
от $235 за всё до 2 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $155 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
На поезде
13 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
Сегодня в 09:30
Завтра в 02:00
от $179 за человека
Дели: когда главное уже посмотрели
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $155 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $125 за всё до 4 чел.
Неизведанный Дели: экскурсия по столице в формате «всё включено»
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Неизведанный Дели: экскурсия по столице в формате «всё включено»
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Дата посещения: 20 дек 2025
Автомобиль для поезди был отличный, предоставили воду, были остановки в дороге, встретил гид в агре, подача информации на отлично, подвела
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погода в зимние месяцы ездить не желательно, был сильный туман, также надо чтобы экскурсии проходили понедельник- четверг, в субботу и воскресенье очень много туристов внутренних, также надо не ехать в дни каникул школьных

Автомобиль для поезди был отличный, предоставили воду, были остановки в дороге, встретил гид в агре, подача
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А
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Дата посещения: 10 окт 2025
Все понравилось, гид превосходно говорит на русском.
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Г
Весь Дели за 1 день
Всё кул! Всё чил! Всё круто! Хариндра легенда! Спасибо за оперативность и интересные локации:)
Всё кул! Всё чил! Всё круто! Хариндра легенда! Спасибо за оперативность и интересные локации:)
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V
Дели: must-see-места и город за кулисами
Экскурсия по Дели прошла великолепно! Изначально планировал осмотреть достопримечательности на такси. Список составил сам, по сайтам. Но почитав про Дели,
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всеже решился на индивидуальную Мухаммад вериколепный экскурсовод и собеседник. И не пожалел. Он отлично говорит по русски. Показал много интересных мест, которые я бы никогда не догадался посетить без экскурсовода. Большое спасибо и надеюсь до новых встречь. Если соберусь еще раз в Индию, обязательно свяжусь с этой командой.

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Элина
Храмы священного Вриндавана
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и философию. Хариндра полностью оправдал
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мои ожидания. Благодаря его глубоким знаниям каждый храм и каждое место обрели для меня совершенно иной смысл. Я узнала очень много нового.

Организация, как и накануне, была безупречной: комфортный автомобиль, отличный водитель и идеальная пунктуальность.

Единственное, о чём я жалею, — что времени оказалось слишком мало. Теперь мне хочется спокойно осмыслить всё, что я узнала, и обязательно вернуться снова.

Спасибо большое, Хариндра, за эти два замечательных дня и за вашу любовь к своему делу. Благодаря таким гидам путешествие становится намного глубже и интереснее. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с настоящей духовной Индией.

Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и+5
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и
Я хотела увидеть священный Вриндаван не как обычный турист, а понять его духовное значение, историю и
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Элина
Тайны индуизма в Дели
Экскурсия превзошла все мои ожидания.

Мой главный запрос был не просто посмотреть храмы, а глубже понять философию индуизма. Хариндра оказался именно
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тем гидом, которого я искала. Он обладает действительно глубокими знаниями и сумел рассказать о традициях, символике и мировоззрении индуизма так, что многое стало понятным и открылось совершенно с новой стороны.

Отдельно хочу отметить прекрасную организацию. Комфортный, чистый автомобиль, замечательный водитель, всё было четко по времени, что для Индии, как мне кажется, большая редкость.

Большое спасибо за этот день! Было очень интересно, познавательно и вдохновляюще. Искренне рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Дели, а понять его.

Экскурсия превзошла все мои ожидания.
Экскурсия превзошла все мои ожидания.
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Ринат
Весь Дели за 1 день
Наша экскурсия проходила в сильный ливень. И дождь не помешал насладиться экскурсией, скорее он даже был изюминкой. В храм мы ходили по колено в воде полностью намокшие - восторг как в детстве
Наша экскурсия проходила в сильный ливень. И дождь не помешал насладиться экскурсией, скорее он даже был
Наша экскурсия проходила в сильный ливень. И дождь не помешал насладиться экскурсией, скорее он даже был
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А
Весь Дели за 1 день
у нас был прилет в Дели в 14:30, ребята подстроились, встретили в аэропорту, показали много всего, вечером привезли в гостиницу.
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О
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
Насыщенная и интересная экскурсия. Удалось прикаснуться к культуре и религии Индии. Комфортный транспорт, Акаш заботливый и знающий свое дело гид. Было бы здоров сделать эту экскурсию на два дня))
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А
Из Дели в Агру на автомобиле: Тадж-Махал, Агрский Форт и Музей камней
Нас забрали из аэропорта на шикарной машине с кондиционером, что важно в +43. Мы попросили начать экскурсию позже, и могли не везде успеть. Но гид творил чудеса, и мы везде успели!!! Спасибо большое!
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Всего 1134 отзыва в Дели

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Дели

Самые популярные экскурсии в Дели
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Весь Дели за 1 день;
  2. Дели: must-see-места и город за кулисами;
  3. Рассвет у Тадж-Махала;
  4. Древний мегаполис Дели;
  5. Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено).
Что посмотреть в Дели
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тадж-Махал;
  2. Индийские ворота;
  3. Храм Акшардхам;
  4. Агра-форт;
  5. Лотосовый храм;
  6. Билеты в Тадж-Махал;
  7. Кутб-Минар;
  8. Гурдвара Бангла Сахиб;
  9. Золотая мечеть;
  10. Здание парламента Сансад Бхаван.
Сколько стоит экскурсия по Дели в августе 2026
Сейчас в Дели можно забронировать 91 экскурсию от 6 до 2231.50 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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