Отзыв на: Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии E Elena 5 Это было даже лучше чем я могла предположить. Мы договорились, что нас встретят в аэропорту Нью-Дели и отвезут в Агру. Прилетаем, нас уже ждет красавчик водитель на огромной 7-местной машине. Едем - как на яхте плывем. Незадолго до Агры водитель остановился на каком-то фудкорте, где мы заказали комплексный обед 599 рупий на двоих - это килограмма три вкуснейшей разнообразной еды. В Агре мы захотели взять напрокат сари: Али отвел нас в место с красивыми сари, в которые нам прям на месте помогли завернуться. потом Тадж-Махал, беби-тадж и все остальное: все это с мегакрутыми фотками в сари, причем много фоток Али делал сам (знает места и ракурсы. ), его даже не надо было просить. По ходу экскурсии рассказывал много историй про быт и нравы местных. Изюминкой встречи с ним было приглашение на свадьбу его родни, где мы ели и развлекались с местными. Было весело и неповторимо:) Спасибо огромное Али! Будем рекомендовать Вас своим друзьям!

Отзыв на: Древний мегаполис Дели E Elena 5 Всем привет. Если вы собираетесь посетить Дели впервые, у вас совсем мало времени, и непонятно с чего начать - начните со знакомства с этим классным гидом! Мы были на его экскурсии вчетвером, и он нашел чем заинтересовать каждого. Большие и малые офигительные истории, изюминки о жизни города и местного населения - это все он нам дал:) Али очень хорошо говорит по русски, его русский богат и сочен (он сам молодой и женат на русской девушке: есть возможность хорошо практиковаться), а он сам - приятный и общительный человек. По городу перемещались в комфортабльной 7-местной машине с симпатичным молодым водителем. У нас были экскурсии с этой командой 2 дня подряд, и в первый день мой муж потерял в машине свой айфон. Наутро нашли его там же где потеряли. А еще Али делал нам классные фотографии, рассказывал смешные истории и помогал торговаться с местными. Рекомендую всеми руками!

Отзыв на: Дели: must-see места и город за кулисами А Алена 5 Очень понравилась экскурсия. гид позитивный, отвечает на все вопросы, учитывает пожелания туристов😊

Отзыв на: Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде S Svetlana 5 Наша поездка с сестрой в Тадж Махал из Дели с гидом Али состоялась 01.03.20 и, надо признаться, что она превзошла мои ожидания. Справедливости ради отмечу - на скоростном поезде не удалось побывать и мы поехали на авто, о чем я не сожалею, так как все сложилось удачно, комфортный автомобиль и вежливый водитель, предусмотрена стоянка в хорошем месте для завтрака. До поездки у меня были сомнения в том, что гид понравится и что в Индии все сложится благополучно, но тем не менее я опиралась на положительные отзывы на Трипстер и теперь очень рада, что выбрала именно этого гида. Свой отзыв пишу для туристов, которые тоже, возможно, как и я сомневаются в выборе экскурсии и гида. Начну с момента нашего отправления - водитель позвонил в номер точно а назначенное время, за что ему очень благодарны, так как для Индии это достаточно редкое качество. Наш водитель -очень пунктуальный и вежливый молодой человек. Али встретил нас уже в Агре, так как часто проводит там экскурсии и ему бывает нецелесообразно ехать в Дели. Али очень интересный гид, с хорошим русским языком, чувствуется, что он занимается любимым делом, любит людей, общение. С ним легко и весело. Али знает историю и его рассказ полон интересных жизненных подробностей, которые делают экскурсию более интересной и насыщенной чувствами и эмоциями, которые кипели в этом месте когда-то. Я уверена, что мои самые лучшие впечатления от поездки останутся со мной на всю жизнь. И мы сделали классные фото, а в выборе лучшего ракурса нам помогал … конечно же наш Али. Посетили форт, где жили Махараджи, я даже не ожидала, что мне так понравится это место, во многом благодаря таланту нашего рассказчика. В красках представили жизнь махараджей, их жён и дочерей. Благодарю гида Али за профессионализм, огромное чувство юмора и такта.

Отзыв на: Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде Д Денис 5 Брали у Али две экскурсии: "Многоликий Дели" и "Тадж Махал на автомобиле", на поезде не получилось из за отсутствия нужных билетов, о чем гид предупредил заранее до брони. У Али прекрасное знание русского языка, с юмором тоже все ОК))) Он решал любые вопросы и учитывал наши пожелания. Всегда был на связи с момента брони на сайте. По Дели комфортно передвигались на авто по достопримечательностям. Это удобно, самостоятельно за один день это освоить тяжело. По дороге в Ару получили много дополнительной информации о религии, обычаях. Рекомендуем!

Отзыв на: Древний мегаполис Дели Р Роман 5 Все организовано отлично, встретили в отели вовремя, гид рассказывал подробно о всех исторических мест, которые посетили согласно программы, очень понравился дели, как город контрастов, всем советую экскурсию при посещении города на один день

Отзыв на: Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде Ф Феруза 5 Хочу поблагодарить гида Али! Отлично организованная, очень позновательная и интересная поездка в Агру. Все было на высшем уровне. Хочу пожелать Али удачи и побольше туристов. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!

Отзыв на: Такой разный Дели T TATIANA 5 За 5 часов посмотрела все что хотела. Людмила отличный гид.

Отзыв на: Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа Т Тамара 5 Спасибо большое за два прекрасных дня в Индии. Начиная со встречи в аэропорту и до окончания экскурсии была окружена заботой и вниманием. Учитывая то, что я одна женщина, не знающая английского языка, посещая Дели и Агры чувствовала себя в полной безопасности и доброжелательности. Прекрасные экскурсоводы показали основные достопримечательности и дали возможность почувствовать восточный колорит. Спасибо Елене, за прекрасную организацию и курирование данной поездки. Удачи и хороших туристов вашей компании.