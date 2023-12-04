Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня

Групповой тур в Дели

Побывать в мастерской резчиков по мрамору, сфотографировать Тадж-Махал и попробовать индийскую кухню

Отправляемся в маленькое, но очень яркое путешествие по стране контрастов, роскошных садов и удивительных дворцов.

Вы увидите достопримечательности Дели: Ворота Индии, удивительный храм Лотоса в форме нераскрывшегося цветка и крупнейший индуистский храм Акшардхам.

Перенесёмся на несколько столетий назад, бродя у старинных крепостных стен, любуясь древними усыпальницами и гробницами.

А ещё заглянем в мастерскую резчиков по мрамору и понаблюдаем за удивительным процессом обработки камня. И конечно же посетим главное место Индии — роскошный Тадж-Махал!
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре за 3 дня
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$375
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем иметь с собой: деньги на обеды, личные вещи, документы, удостоверяющие личность, шаль и носки (для посещения храмов). Обратите внимание, что в Дели и Агре по закону иностранцы не имеют право проводить экскурсии, поэтому экскурсионную программу проводят наши прекрасные русскоговорящие местные гиды.

При аннуляции программы более чем за 14 до заезда: программа аннулируется бесплатно.
При аннуляции программы за 14 −7 дней до заезда: удерживается 25% стоимости программы
При аннуляции программы за 7–1 день до заезда: удерживается 50% стоимости программы.
При аннуляции менее чем за 24 часа до заезда: удерживается 100% стоимости программы.

Компания оставляет за собой право изменять отели с учетом их соответствия стандартам в случае, если в указанных отелях номера закончились. Стандартное время заселения в отелях 13.00 дня. Время переездов указано индикативно и может меняться в зависимости от трафика.

Программа тура по дням

1 день

Агра-форт, Итимад-Уд-Даула и мастерская резчиков по мрамору

Встретим вас в аэропорту Дели с традиционным индийским приветствием «Свагат» с гирляндой из цветов. Затем отправимся в Агру. Ехать предстоит около 4 часов (220 километров).

Побываем в Агра-форте 16 века. Комплекс имеет форму полумесяца, а внутри располагаются роскошные сады, дворцы и мечети. Именно здесь в заточении провёл последние годы жизни создательТадж-Махала Шах-Джахан.

Затем заглянем в мастерскую резчиков по мрамору и понаблюдаем за их кропотливой работой. Ремесло передаётся из поколения в поколение веками! Здесь вы сможете не только узнать секрет удивительного искусства, но и купить сувениры из мрамора и сандалового дерева.

Следующая локация — гробница императора Акбара в Сикандре. После побываем в усыпальнице Итимад-Уд-Даула 17 века. Вы увидите изящный миниатюрный дворец с роскошным декором из белого мрамора, яркой мозаики и каменной инкрустации.

Ночевать будем в отеле в Агре.

Агра-форт, Итимад-Уд-Даула и мастерская резчиков по мраморуАгра-форт, Итимад-Уд-Даула и мастерская резчиков по мраморуАгра-форт, Итимад-Уд-Даула и мастерская резчиков по мраморуАгра-форт, Итимад-Уд-Даула и мастерская резчиков по мраморуАгра-форт, Итимад-Уд-Даула и мастерская резчиков по мраморуАгра-форт, Итимад-Уд-Даула и мастерская резчиков по мрамору
2 день

Тадж-Махал и экскурсия по Дели

Позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по Агре, некогда столице империи Великих Моголов. Конечно же увидим главную достопримечательность Индии — Тадж-Махал. Полюбуемся орнаментами из агата, яшмы, малахита и опала, узнаем удивительную историю одного из чудес света и сделаем эффектные кадры.

Затем вернёмся в Дели. Полюбуемся Воротами Индии, напоминающими Триумфальную арку, и храмом Лотоса, главным храмом религии Бахаи. Сфотографируем необычное здание в форме нераскрывшегося белоснежного цветка и поедем дальше. На очереди — крупнейший в стране минарет Кутуб Минар 12 века, украшенный каллиграфией.

Посетим храмовый комплекс Акшардхам, вошедший в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Архитекторы заложили в постройку множество смыслов. Например, внешняя часть храма покрыта камнем розового цвета — это символ любви, а внутренняя облицована белым мрамором — символ чистоты.

Вечером прибудем в отель, поужинаем и отдохнём.

Тадж-Махал и экскурсия по ДелиТадж-Махал и экскурсия по ДелиТадж-Махал и экскурсия по ДелиТадж-Махал и экскурсия по ДелиТадж-Махал и экскурсия по ДелиТадж-Махал и экскурсия по Дели
3 день

Отъезд

Доставим вас в аэропорт Дели к вашим рейсам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, утро
Завершение: Аэропорт Дели, отвезём вас к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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