Отправляемся в маленькое, но очень яркое путешествие по стране контрастов, роскошных садов и удивительных дворцов. Вы увидите достопримечательности Дели: Ворота Индии, удивительный храм Лотоса в форме нераскрывшегося цветка и крупнейший индуистский храм Акшардхам. Перенесёмся на несколько столетий назад, бродя у старинных крепостных стен, любуясь древними усыпальницами и гробницами. А ещё заглянем в мастерскую резчиков по мрамору и понаблюдаем за удивительным процессом обработки камня. И конечно же посетим главное место Индии — роскошный Тадж-Махал!

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем иметь с собой: деньги на обеды, личные вещи, документы, удостоверяющие личность, шаль и носки (для посещения храмов). Обратите внимание, что в Дели и Агре по закону иностранцы не имеют право проводить экскурсии, поэтому экскурсионную программу проводят наши прекрасные русскоговорящие местные гиды.

При аннуляции программы более чем за 14 до заезда: программа аннулируется бесплатно.

При аннуляции программы за 14 −7 дней до заезда: удерживается 25% стоимости программы

При аннуляции программы за 7–1 день до заезда: удерживается 50% стоимости программы.

При аннуляции менее чем за 24 часа до заезда: удерживается 100% стоимости программы.

Компания оставляет за собой право изменять отели с учетом их соответствия стандартам в случае, если в указанных отелях номера закончились. Стандартное время заселения в отелях 13.00 дня. Время переездов указано индикативно и может меняться в зависимости от трафика.