Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
За 3 дня вы увидите мировое чудо Тадж-Махал, окунетесь в историю Великих Моголов, насладитесь величием фортов и дворцов, а также попробуете настоящую индийскую кухню.
Это путешествие только для вашей компании, предлагающее глубокое погружение в культуру и историю, с комфортом и заботой о каждой детали
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$399
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях. Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.
Программа тура по дням
Прилёт в Дели и Агра
Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель. После отдыха посетим Красный форт в Агре — укреплённое сооружение из красного песчаника и мрамора. Внутри интерьер украшен золотыми узорами и камнями. Гид порекомендует места для знакомства с индийской кухней.
Вечер — в вашем распоряжении.
Рассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный город
Сегодня встанем пораньше, чтобы встретить рассвет у Тадж-Махала и понаблюдать за меняющимися оттенками мрамора. Мавзолей-мечеть является шедевром мировой архитектуры, олицетворяет историю любви и скорби, которая развернулась в городе Агра почти полтысячелетия назад.
После завтрака отправимся на мраморные фабрики, где узнаем о процессе инкрустации мрамора, купим сувениры. Ближе к вечеру переедем в Джайпур, остановимся по дороге в заброшенном городе Фатехпур-Сикри, в столице Империи Великих Моголов.
Заселимся в отель. Гид порекомендует заведения для ужинов.
Джайпур
После завтрака посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах. Увидим Городской дворец Джайпура, обсерваторию Джантар-Мантар, «дворец ветров» Хава-Махал и парящий над водой Джал-Махал.
После обеда проводим вас в аэропорт на вылет.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоязычного гида
- Прогулка на слонах
- Оплата налогов
- Тур проводится только для вашей группы
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Дели и от Джайпура
- 1-местное размещение - по запросу
- Входные билеты в монумент
- Обеды и ужины
- Плата за фотосъёмку
- Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
- Сувениры и личные расходы
- Виза - 45 долларов
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам хотелось увидеть и другую Индию. Поэтому тур - «3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур» идеально подошел нам по времени и содержанию.
Тур наш начался можно сказать еще до поездки, с общения с нашим гидом Абхинавом. Он досконально расписал нам всю поездку от встречи до отъезда, поэтому осталось только ждать. Прилетели в Дели в 4 утра, нас встречал Абхинав. Не буду детально все описывать, отмечу, что понравилось.
1. Пунктуальность организатора – были выполнены все пункты заявленной программы.
2. Размещение в отелях на выбор-обсудили с Абхинавом предпочтение заранее.
3. Русскоязычные гиды.
4. Не нужно стоять в очередях на посещение достопримечательностей, гиды проводили без очереди.
5. Персональный транспорт на весь тур.
6. Приятное и дружеское общение с Абхинавом.
Ну и конечно, увидели великолепный Тадж-Махал, розовый Джайпур, величественный Форт Амбер и древнюю, поражающую воображение Обсерваторию.
Впечатлений море, поездка удалась. Спасибо Абхинаву!
Виктория, Сергей, Мария, Татьяна, Александр.