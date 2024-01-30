Представьте себе путешествие, где каждый день раскрывает новые чудеса Индии. Ваш личный гид встретит вас в Дели и проведет через великолепные города Агру и Джайпур. За 3 дня вы увидите мировое чудо Тадж-Махал, окунетесь в историю Великих Моголов, насладитесь величием фортов и дворцов, а также попробуете настоящую индийскую кухню. Это путешествие только для вашей компании, предлагающее глубокое погружение в культуру и историю, с комфортом и заботой о каждой детали

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.