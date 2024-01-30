3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
Авторский тур в Дели

Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления

5
1 отзыв
Представьте себе путешествие, где каждый день раскрывает новые чудеса Индии. Ваш личный гид встретит вас в Дели и проведет через великолепные города Агру и Джайпур.

За 3 дня вы увидите мировое чудо Тадж-Махал, окунетесь в историю Великих Моголов, насладитесь величием фортов и дворцов, а также попробуете настоящую индийскую кухню.

Это путешествие только для вашей компании, предлагающее глубокое погружение в культуру и историю, с комфортом и заботой о каждой детали
3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$399
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях. Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Дели и Агра

Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель. После отдыха посетим Красный форт в Агре — укреплённое сооружение из красного песчаника и мрамора. Внутри интерьер украшен золотыми узорами и камнями. Гид порекомендует места для знакомства с индийской кухней.

Вечер — в вашем распоряжении.

Прилёт в Дели и АграПрилёт в Дели и АграПрилёт в Дели и АграПрилёт в Дели и АграПрилёт в Дели и АграПрилёт в Дели и Агра
2 день

Рассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный город

Сегодня встанем пораньше, чтобы встретить рассвет у Тадж-Махала и понаблюдать за меняющимися оттенками мрамора. Мавзолей-мечеть является шедевром мировой архитектуры, олицетворяет историю любви и скорби, которая развернулась в городе Агра почти полтысячелетия назад.

После завтрака отправимся на мраморные фабрики, где узнаем о процессе инкрустации мрамора, купим сувениры. Ближе к вечеру переедем в Джайпур, остановимся по дороге в заброшенном городе Фатехпур-Сикри, в столице Империи Великих Моголов.

Заселимся в отель. Гид порекомендует заведения для ужинов.

Рассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный городРассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный городРассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный городРассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный городРассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный городРассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный городРассвет у Тадж-Махала, мраморные фабрики и заброшенный город
3 день

Джайпур

После завтрака посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах. Увидим Городской дворец Джайпура, обсерваторию Джантар-Мантар, «дворец ветров» Хава-Махал и парящий над водой Джал-Махал.

После обеда проводим вас в аэропорт на вылет.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоязычного гида
  • Прогулка на слонах
  • Оплата налогов
  • Тур проводится только для вашей группы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Дели и от Джайпура
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Входные билеты в монумент
  • Обеды и ужины
  • Плата за фотосъёмку
  • Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
  • Сувениры и личные расходы
  • Виза - 45 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Джайпур, проводим вас в аэропорт ко времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
30 янв 2024
Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур.

Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам хотелось увидеть и другую Индию. Поэтому тур - «3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур» идеально подошел нам по времени и содержанию.
Тур наш начался можно сказать еще до поездки, с общения с нашим гидом Абхинавом. Он досконально расписал нам всю поездку от встречи до отъезда, поэтому осталось только ждать. Прилетели в Дели в 4 утра, нас встречал Абхинав. Не буду детально все описывать, отмечу, что понравилось.
1. Пунктуальность организатора – были выполнены все пункты заявленной программы.
2. Размещение в отелях на выбор-обсудили с Абхинавом предпочтение заранее.
3. Русскоязычные гиды.
4. Не нужно стоять в очередях на посещение достопримечательностей, гиды проводили без очереди.
5. Персональный транспорт на весь тур.
6. Приятное и дружеское общение с Абхинавом.
Ну и конечно, увидели великолепный Тадж-Махал, розовый Джайпур, величественный Форт Амбер и древнюю, поражающую воображение Обсерваторию.

Впечатлений море, поездка удалась. Спасибо Абхинаву!

Виктория, Сергей, Мария, Татьяна, Александр.

Тур входит в следующие категории Дели

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