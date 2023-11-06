Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Авторский тур в Дели

Подняться к форту Амбер на слонах и познакомиться с технологией создания инкрустаций для Тадж-Махала

5
1 отзыв
Излюбленные путешественниками со всего мира места Индии ждут вас в нашем туре по главным городам. Здесь и Тадж-Махал, и базарные кварталы старой части Дели, и великолепные дворцы Джайпура.

Слоны и обезьяны, уличные факиры и музыканты, прачечная под открытым небом и катание на велорикшах оставят яркие воспоминания.

Мы гарантируем комфорт и безопасность, а ещё поделимся увлекательными историями и расскажем о местной культуре.
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Ближайшие даты:
6
мая
8
сен
6
окт
2
ноя
29
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$520
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8-10 лет.

Проживание. В лучших отелях 3* европейского стандарта — 5 ночей, включая заселение сразу после перелёта в первое утро и последнюю ночь в Дели перед вылетом домой. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 8-10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Дели

Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 10:30 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.

Вы прокатитесь на велорикшах по старой части города: увидите древние улицы и самый большой в Дели рынок в районе Чандни Чоук. Посмотрите на мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт. Затем побываем в построенном британцами колониальном центре с широкими проспектами, зданиями Парламента и дворца Президента и мемориальной аркой «Ворота Индии».

Посетим сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой любой посетитель может получить бесплатный обед. Увидим колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат, древний ступенчатый колодец и красивый храм-дворец Акчардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса. Ночь в отеле Дели.

Обзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по Дели
2 день

Переезд в Джайпур, знакомство с городом

После завтрака едем в Джайпур — столицу самого нарядного, разноцветного и гостеприимного штата Раджастхан (в пути — около 5 часов). Понаблюдаем за сменой пейзажей за окном, сделаем несколько остановок, чтобы выпить чай/кофе, гид расскажет много интересного о жизни страны.

По прибытии посетим городской дворец, в котором и сегодня проживает семья раджи. Прогуляемся пешком или прокатимся на велорикше по улицам «Розового города», как из-за цвета камня, использованного при строительстве, называют Джайпур. Вы посмотрите на древние строения и оживлённые базары, снующие туда-сюда рикши и прочувствуете необычный повседневный местный ритм. Сделаем кофе-паузу напротив знаменитого фасада Дворца ветров, построенного для гарема, в котором множество окон создают особую систему вентиляции, из-за чего внутри всегда прохладно.

А вечером вас ждёт ужин в ресторане с музыкальным сопровождением и танцевальной программой. Ночь в отеле в Джайпуре.

Переезд в Джайпур, знакомство с городомПереезд в Джайпур, знакомство с городом
3 день

Форт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в Агру

Сегодня отправляемся за город, к форту Амбер — красивому дворцовому комплексу, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри откроется целый мир с дворцом махараджи, гаремом, древними арками, мозаикой и фонтанами. Поднимемся мы к нему на слонах, а если повезёт, в окрестностях Амбера найдём факира с коброй и уличных музыкантов или кукольников (за фото факир ожидает чаевые).

На обратном пути в Джайпур остановимся у живописного озера: прогуляемся по набережной и посмотрим на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде. По приезде в город посетим паломнический храм Галтаджи или храм Обезьян, на территории которого обитает много обезьян и коров. Также заглянем в редкий для Индии храм Солнца.

Затем поедем в Агру (переезд — 5-6 часов). По дороге побываем у необычного разноцветного храма и пообедаем в кафе. Вечером, по прибытии, если будут время и желание, вы сможете посмотреть танцевальное представление «Калакрити», рассказывающее историю любви и создания Тадж-Махала (за доплату). Ночь в отеле в Агре.

Форт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в АгруФорт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в АгруФорт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в АгруФорт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в АгруФорт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в Агру
4 день

Исторические жемчужины Агры, возвращение в Дели

В этот день прогуляемся по Агре. Конечно, посетим гордость и любовь индийцев, 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Посмотрим на Красный форт Агры, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса. Заглянем в демонстрационную мастерскую по мрамору, где вы познакомитесь с технологией создания инкрустаций Тадж-Махала. Пообедав, отправимся обратно в Дели, разместимся в отеле и отдохнём.

Исторические жемчужины Агры, возвращение в ДелиИсторические жемчужины Агры, возвращение в ДелиИсторические жемчужины Агры, возвращение в Дели
5 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Помощь и сопровождение по всем вопросам
  • 2-местное проживание
  • Завтраки
  • Весь наземный транспорт по маршруту: комфортный микроавтобус/машина (включая работу водителя, бензин, парковки и иные расходы на авто), тук-туки по необходимости (во время программы)
  • Профессиональный русскоговорящий гид и расходы гида
  • Все билеты к достопримечательностям по программе, слоны в Джайпуре
  • Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт для обратного вылета
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы вне программы (в среднем путешественники тратят 20 $+ в день)
  • Виза
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение (в случае вашего желания или если мы не сможем найти вам пару для подселения) - 130 долларов, в период 30.12-03.01 - 160 долларов
  • Стоимость указана для группы от 4 человек. Для группы из 2-3 человек стоимость тура составит 590 долларов
  • Стоимость тура на даты 30.12-04.01 для группы из 2-3 человек составит 650 долларов
  • Указанная стоимость актуальна при бронированиях до 1 апреля 2024 года. Далее стоимость может быть пересмотрена. Также стоимость может увеличиться при изменении официальной стоимости входных билетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса. Ориентируемся на рейс «Аэрофлота» с прибытием в 03:20. Вы можете прилететь другим рейсом этим утром или накануне. Мы поможем вам организовать прилёт и встречу с гидом/группой
Завершение: Дели, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
6 ноя 2023
Спасибо за интересную экскурсию.
Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры5-дневные турыЖивотныеФортыСлоны

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