К Константин Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть Эта была наша первая поездка в Индию, но нам повезло найти гида Hаrindra Mishra. Очень внимательный, культурный, образованный гид показал нам Золотой треугольник Индии во всех красках. Дели, Джайпур, Агра - главные красоты страны, которые обязан увидеть каждый, кто первый раз в Индии. На хорошем русском Hаrindra поведал нам историю страны во всех её аспектах - историю, религию, менталитет и быт. Несмотря на жаркий климат, особенно в апреле, нам было комфортно путешествовать в авто с кондиционером, которую вёл внимательный водитель Yadav ji, за что ему особая благодарность. Hаrindra учел наш интерес к древней истории страны и давал возможность выбрать между основной программой и теми местами, которые нам реально были интересны. Так мы увидели мало известную у туристов крепость в Джайпуре. Да и в целом, гид был очень внимательным к нашему уровню комфорта и делал от себя все возможное, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Гостиницы, в которых мы ночевали, были очень хорошими, если не лучшими - один раз только нам не понравился номер в одной из гостиниц, но Hаrindra оперативно связался с администрацией и нам заменили номер. По итогу могу уверенно рекомендовать гида Hаrindra Mishra всем, кто первый раз в Индии и не хочет беспокоиться о чем-либо, а только наслаждаться пребыванием в этой удивительной, красивой и загадочной стране!

А Артем 3 главных города Индии только для вас Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!

O Olga Индия, которую вы ещё не видели: храмы Каджурахо, каньон Ранех Фал и ужин с танцевальным шоу Тур очень понравился. Организация была на высоте - спасибо Раджу. Достойные отели, удобный транспорт, интересные места - нам всем очень понравилась Индия😁😁😁

К Кира Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии Это было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили и поехали в индивидуальный тур. Встретили в аэропорту Дели даже в 2 часа ночи и отвезли в отель. Был один свободный день и договорились (за отдельную плату) на обзорную экскурсию по Дели. Замечательный гид, хорошо говорит на русском языке - для нас это было важно. Очень насыщенная программа! Впечатлений масса! Передвигались на комфортном, чистом автомобиле (нас двое, гид и водитель). Каждый день в машине для нас лежало 2 бутылочки воды - очень приятно) Все вопросы решались быстро, помогли снять недостающую сумму в местном банкомате в банке HDFC bank (с карты Union Pay Россельхозбанка). Все отели очень интересные, и важно, что ужин был включен в стоимость тура. В Аллахабаде был отель с 600-летней историей! В двух других проводились свадьбы - очень интересно посмотреть, такие красочные! На обратном пути также забронировали для дополнительной ночевки (не входила в программу) отель с трансфером до аэропорта. Минусов организации тура нет! Гид всегда на связи, готов ответить на любые вопросы. От души всем рекомендую! Но будьте готовы к ранним подъемам и 5-часовым переездам в другие города. Также готовьте побольше денег на чаевые монахам, гиду, водителю и многочисленным страждущим. Да, денег и сил ушло немало, но оно того стоило - впечатления остаются с нами на всю жизнь) Все города интересны своей индивидуальностью, такие разные… Очень правильное название тура -"Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений". Моя давняя мечта сбылась и даже больше, еще долго буду осмысливать это путешествие, а дальше … другие страны и города… Благодарю всех организаторов тура, отдельная благодарность гиду Мише (так представился), водителям и Tripster за такую потрясающую возможность прикоснуться к удивительной и древней культуре. Наша планета так прекрасна, а мы - туристы - посланцы мира, объединяющие все народы в дружбе и взаимному обогащению культурами. Путешествуйте, несите мир, доброту, любовь!

А Анна Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

D Dmitriy Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.

Е Екатерина В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд из Кхаджурахо до Варанаси, по факту весь день и нет гарантии, что успеете к церемонии, мы не успели. Гид является скорее сопровождающим, чем гидом, рассказы скудны и не структурированы, но знания есть, на вопросы старался отвечать. Проживание, как и описано в туре, в отелях твердых три звёзды, кроме Кхаджурахо, там скорее гест-хаус с отдельными номерами. Итого, не хватило структурированности тура и понятного таймингу, но много интересных локаций.

Н Наиля По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям Воспоминания-впечатления о поездке. Всю прошедшую неделю с момента возвращения собиралась с мыслями, чтобы написать хвалебную Оду о поездке. Но мысли что-то не собирались, поэтому за «нескладушки» не обессудьте, зато от души! Начну пафосно! Индия-это Сказочная Колдунья, которая заманивает в свои сети, завораживает, одурманивает, проводит над тобой секретные ритуалы. И ты уже полностью находишься в её власти и под её влиянием. Наверное, поэтому уже хочется вернуться туда обратно!!! В этой поездке собрались люди, которые стали единым целым. Ребята, вы все молодцы, проявили все свои лучшие качества. За это время вы стали мне родными и близкими людьми, моей семьёй! Спасибо вам за ВСЁ! За вашу доброту, отзывчивость, желание помочь, за то, что были моими переводчиками! Наше путешествие было уникальное, неповторимое и даже в какой-то степени историческое. Мы счастливчики, потому что нам выпало увидеть и познать очень многое! Хотя у меня тоже в голове спутались названия и места пребывания, зато запомнила на зубок имена двух тибетских богов! В конце Оды не могу не сказать пару слов о нашем организаторе, идейном вдохновителе, руководителе. Андрей, благодарю тебя за это путешествие! Ты умница, трудяга! Настоящий друг, товарищ и брат! С тобой не страшно путешествовать, потому что ты надёжный! Только жаль, что много чего интересного ты нам не успел рассказать и мы не позанимались йогой! (Таки у меня ещё остались вопросы про тибетский буддизм, а там глядишь и ещё какие-нибудь вопросики подтянутся.) Конец! Спасибо за внимание! П. С. Как мне здесь не хватает масала-тии!

Д Диана Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей. Увидели много популярных и не очень мест. Изюминкой тура были мастер-классы и дополнительно организованные посещения вечерних шоу. Организатор спланировал и подстроил под нас маршрут. Все четко и продуманно. Отели хорошие,автомобиль комфортный,Водитель вежливый. Мы остались довольны)