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Авторский тур
2 дня
Увидеть Тадж-Махал в свете полной луны: 2 дня в Агре
Полюбоваться главной достопримечательностью Индии ночью и побывать в «Маленьком Тадже»
Встретим вас в аэропорту или в любой точке в Дели,...
$387 за человека
Авторский тур
13 дней
Вверх, к самым облакам: треккинг-тур в Гималаях с проживанием в палатках
Покорить перевал Индерхара, побывать в резиденции далай-ламы и забраться на высоту 4350 метров
Аэропорт Дели, утро
$1 300 за человека
Авторский тур
9 дней
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
Погулять по «Розовому городу», искупаться в Ганге, покормить слонов и увидеть Тадж-Махал
Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени при...
6 мая
13 мая
20 мая
$860 за человека
Авторский тур
4 дня
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$313 за человека
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Дели, 08:00
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
$1 000 за всё до 4 чел.
Авторский тур
13 дней
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
12 мая
8 июня
22 июня
7 июля
$1 145 за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Покататься на верблюдах, проводить закат в Тадж-Махале и отдохнуть на озере Пушкар
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$829 за человека
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 199 за человека
Авторский тур
3 дня
Увидеть всё главное в Дели и Агре
Побывать в мастерской резчиков по мрамору, сфотографировать Тадж-Махал и попробовать индийскую кухню
Аэропорт Дели, утро
4 мая
6 мая
$375 за человека
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$899 за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Город Раджпутов: Великолепный Джайпур за 2 Дня - Индивидуальный Тур
Приглашаем вас на экскурсию в Джайпур, где вы познакомитесь с культурой Раджастана, его архитектурой и живописными базарами
Встреча состоится В отеле
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$350 за всё до 2 чел.
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
7 мая
16 мая
25 мая
3 июня
$2 320 за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
6 мая
8 сен
6 окт
2 ноя
$860 за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$399 за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$699 за человека
Авторский тур
8 дней
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Посетить Дели, Агру, Джайпур и отправиться в сафари в нацпарке «Рантхамбор»
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$851 за человека
Авторский тур
9 дней
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Аэропорт Дели. Поможем организовать трансфер
8 ноя
$1 120 за человека
Авторский тур
2 дня
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Полюбоваться мавзолеем-легендой на восходе и закате и увидеть грандиозные храмы и форты
у вашего отеля или в другом месте по договоренност...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$269 за человека
Авторский тур
3 дня
В Индию на выходные: Дели и Агра с местным другом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$399 за человека
Авторский тур
11 дней
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Аэропорт Дели, раннее утро
12 окт
$1 420 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$779 за человека
Авторский тур
8 дней
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
10 мар
$725 за человека
Авторский тур
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
1 сен
2 сен
3 сен
4 сен
$1 359 за человека
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
5 мая
17 мая
29 мая
10 июня
$2 530 за человека
Авторский тур
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
9 окт
21 окт
22 окт
2 ноя
148 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете
Поучаствовать в буддийском обряде, сплавиться на рафте и пройти на верблюдах по пустыне
Аэропорт города Лех, время встречи зависит от ваши...
4 сен
$1 400 за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Дели, время зависит от ваших рейсов
13 июня
1400$1 260 за человека
Индивидуальная
9 дней
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
3 авг
$1 260 за человека
Авторский тур
8 дней
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Проникнуться уютом Орчхи, посетить церемонию Ганга аарти и побывать в таинственном Варанаси
Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и...
22 фев
$985 за человека
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$999 за человека
Авторский тур
15 дней
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
19 окт
16 ноя
14 дек
2 янв
$1 355 за человека
Авторский тур
7 дней
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
Познакомиться с главными городами, посмотреть на священные обряды и прокатиться на лодке по Гангу
Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 июня
15 сен
28 янв
$860 за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Дворец Ветров, поторговаться на местных рынках и насладиться национальными танцами
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$599 за человека
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 259 за человека
Авторский тур
8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Встретить рассвет в Тадж-Махале, побывать на производстве сари и проплыть по Гангу на лодке
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 099 за человека
Авторский тур
13 дней
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже
Аэропорт Дели (если вы летите рейсом аэрофлота и п...
24 окт
5 мар
$1 420 за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$400 за человека
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$799 за человека
Авторский тур
5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
7 мая
12 мая
18 мая
24 мая
$949 за человека
Авторский тур
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
5 мая
15 мая
25 мая
4 июня
$1 723 за человека
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 089 за человека
Авторский тур
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 359 за человека
Авторский тур
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 299 за человека
Авторский тур
2 дня
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
Познакомиться с историей городов, насладиться ужином в роскошном ресторане и посмотреть лазерное шоу
Дели, отель или аэропорт, утро
$420 за человека
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Дели, аэропорт, 3:20 ночи
4 сен
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин22 апреля 2024Эта была наша первая поездка в Индию, но нам повезло найти гида Hаrindra Mishra. Очень внимательный, культурный, образованный гид показал нам Золотой треугольник Индии во всех красках. Дели, Джайпур, Агра - главные красоты страны, которые обязан увидеть каждый, кто первый раз в Индии. На хорошем русском Hаrindra поведал нам историю страны во всех её аспектах - историю, религию, менталитет и быт. Несмотря на жаркий климат, особенно в апреле, нам было комфортно путешествовать в авто с кондиционером, которую вёл внимательный водитель Yadav ji, за что ему особая благодарность. Hаrindra учел наш интерес к древней истории страны и давал возможность выбрать между основной программой и теми местами, которые нам реально были интересны. Так мы увидели мало известную у туристов крепость в Джайпуре. Да и в целом, гид был очень внимательным к нашему уровню комфорта и делал от себя все возможное, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Гостиницы, в которых мы ночевали, были очень хорошими, если не лучшими - один раз только нам не понравился номер в одной из гостиниц, но Hаrindra оперативно связался с администрацией и нам заменили номер. По итогу могу уверенно рекомендовать гида Hаrindra Mishra всем, кто первый раз в Индии и не хочет беспокоиться о чем-либо, а только наслаждаться пребыванием в этой удивительной, красивой и загадочной стране!
- ААртем10 апреля 2024Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
- OOlga8 апреля 2024Тур очень понравился. Организация была на высоте - спасибо Раджу. Достойные отели, удобный транспорт, интересные места - нам всем очень понравилась Индия😁😁😁
- ККира23 марта 2024Это было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили и поехали в индивидуальный тур. Встретили в аэропорту Дели даже в 2 часа ночи и отвезли в отель. Был один свободный день и договорились (за отдельную плату) на обзорную экскурсию по Дели. Замечательный гид, хорошо говорит на русском языке - для нас это было важно. Очень насыщенная программа! Впечатлений масса! Передвигались на комфортном, чистом автомобиле (нас двое, гид и водитель). Каждый день в машине для нас лежало 2 бутылочки воды - очень приятно) Все вопросы решались быстро, помогли снять недостающую сумму в местном банкомате в банке HDFC bank (с карты Union Pay Россельхозбанка). Все отели очень интересные, и важно, что ужин был включен в стоимость тура. В Аллахабаде был отель с 600-летней историей! В двух других проводились свадьбы - очень интересно посмотреть, такие красочные! На обратном пути также забронировали для дополнительной ночевки (не входила в программу) отель с трансфером до аэропорта. Минусов организации тура нет! Гид всегда на связи, готов ответить на любые вопросы. От души всем рекомендую! Но будьте готовы к ранним подъемам и 5-часовым переездам в другие города. Также готовьте побольше денег на чаевые монахам, гиду, водителю и многочисленным страждущим. Да, денег и сил ушло немало, но оно того стоило - впечатления остаются с нами на всю жизнь) Все города интересны своей индивидуальностью, такие разные… Очень правильное название тура -"Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений". Моя давняя мечта сбылась и даже больше, еще долго буду осмысливать это путешествие, а дальше … другие страны и города… Благодарю всех организаторов тура, отдельная благодарность гиду Мише (так представился), водителям и Tripster за такую потрясающую возможность прикоснуться к удивительной и древней культуре. Наша планета так прекрасна, а мы - туристы - посланцы мира, объединяющие все народы в дружбе и взаимному обогащению культурами. Путешествуйте, несите мир, доброту, любовь!
- ААнна21 марта 2024Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.
- DDmitriy29 февраля 2024Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.
- ЕЕкатерина28 февраля 2024Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд из Кхаджурахо до Варанаси, по факту весь день и нет гарантии, что успеете к церемонии, мы не успели. Гид является скорее сопровождающим, чем гидом, рассказы скудны и не структурированы, но знания есть, на вопросы старался отвечать. Проживание, как и описано в туре, в отелях твердых три звёзды, кроме Кхаджурахо, там скорее гест-хаус с отдельными номерами. Итого, не хватило структурированности тура и понятного таймингу, но много интересных локаций.
- ННаиля23 февраля 2024Воспоминания-впечатления о поездке. Всю прошедшую неделю с момента возвращения собиралась с мыслями, чтобы написать хвалебную Оду о поездке. Но мысли что-то не собирались, поэтому за «нескладушки» не обессудьте, зато от души! Начну пафосно! Индия-это Сказочная Колдунья, которая заманивает в свои сети, завораживает, одурманивает, проводит над тобой секретные ритуалы. И ты уже полностью находишься в её власти и под её влиянием. Наверное, поэтому уже хочется вернуться туда обратно!!! В этой поездке собрались люди, которые стали единым целым. Ребята, вы все молодцы, проявили все свои лучшие качества. За это время вы стали мне родными и близкими людьми, моей семьёй! Спасибо вам за ВСЁ! За вашу доброту, отзывчивость, желание помочь, за то, что были моими переводчиками! Наше путешествие было уникальное, неповторимое и даже в какой-то степени историческое. Мы счастливчики, потому что нам выпало увидеть и познать очень многое! Хотя у меня тоже в голове спутались названия и места пребывания, зато запомнила на зубок имена двух тибетских богов! В конце Оды не могу не сказать пару слов о нашем организаторе, идейном вдохновителе, руководителе. Андрей, благодарю тебя за это путешествие! Ты умница, трудяга! Настоящий друг, товарищ и брат! С тобой не страшно путешествовать, потому что ты надёжный! Только жаль, что много чего интересного ты нам не успел рассказать и мы не позанимались йогой! (Таки у меня ещё остались вопросы про тибетский буддизм, а там глядишь и ещё какие-нибудь вопросики подтянутся.) Конец! Спасибо за внимание! П. С. Как мне здесь не хватает масала-тии!
- ДДиана3 февраля 2024В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей. Увидели много популярных и не очень мест. Изюминкой тура были мастер-классы и дополнительно организованные посещения вечерних шоу. Организатор спланировал и подстроил под нас маршрут. Все четко и продуманно. Отели хорошие,автомобиль комфортный,Водитель вежливый. Мы остались довольны)
- ВВиктория30 января 2024Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур. Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам хотелось увидеть и другую Индию. Поэтому тур - «3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур» идеально подошел нам по времени и содержанию. Тур наш начался можно сказать еще до поездки, с общения с нашим гидом Абхинавом. Он досконально расписал нам всю поездку от встречи до отъезда, поэтому осталось только ждать. Прилетели в Дели в 4 утра, нас встречал Абхинав. Не буду детально все описывать, отмечу, что понравилось. 1. Пунктуальность организатора – были выполнены все пункты заявленной программы. 2. Размещение в отелях на выбор-обсудили с Абхинавом предпочтение заранее. 3. Русскоязычные гиды. 4. Не нужно стоять в очередях на посещение достопримечательностей, гиды проводили без очереди. 5. Персональный транспорт на весь тур. 6. Приятное и дружеское общение с Абхинавом. Ну и конечно, увидели великолепный Тадж-Махал, розовый Джайпур, величественный Форт Амбер и древнюю, поражающую воображение Обсерваторию. Впечатлений море, поездка удалась. Спасибо Абхинаву! Виктория, Сергей, Мария, Татьяна, Александр.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели
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Сейчас в Дели можно забронировать 51 тур от $269 до $148 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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