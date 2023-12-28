Погрузитесь в мир индийской культуры с туром, объединяющим древние храмы, величественный Тадж-Махал и живописный Джайпур
Начните свое путешествие с восхитительного Дели, где вы посетите Акшардхам - самый большой индуистский храм в Индии.
Затем, ваш путь лежит в Агру, где вы встретите рассвет у подножия величественного Тадж-Махала, успев насладиться его красотой в тишине утра.
Путешествие завершится в Джайпуре, где вы исследуете форт Амбер и дворец ветров, а также насладитесь национальными танцами. Этот тур станет незабываемым приключением, полным открытий и впечатлений
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$435
Описание
Организационные детали
Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.
Проживание. Будем жить в отелях 4*, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены все завтраки в отелях и национальный ужин с танцевальным шоу в 3 день.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Дели и переезд в Агру
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После заселения отправимся на обзорную экскурсию по столице. Начнём со Старого города: увидим пятничную мечеть Джама Масджид и знаменитый Красный форт. Погуляем по району Чандни Чоук, у которого есть второе романтичное название — «улица лунного света». В старину здесь проходил канал, в котором ночью отражалась луна. Сегодня в Чандни Чоук располагается множество магазинов, где можно найти, кажется, абсолютно всё.
Полюбуемся мемориальным комплексом Махатмы Ганди, Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.
Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.
После экскурсии поедем в Агру. Заселимся в отель и отдохнём.
Тадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур
Кульминация нашего путешествия — Тадж-Махал, одно их самых известных и узнаваемых сооружений в мире. Отправимся к нему ранним утром, ещё до наплыва туристов, когда дворец освещают первые лучи солнца. Сфотографируемся на фоне Тадж-Махала и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.
Дальше отправимся в Абханери. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров.
Переедем в город Джайпур. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.
Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу
Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.
Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.
Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, посетим дворец ветров Хава-Махал со множеством окон, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.
Полюбуемся уникальным храмом Бирла Мандир из белого мрамора. Отличительная особенность святыни — отсутствие колоколов. По задумке архитекторов, храм должен был стать местом спокойствия, тишины и отдыха.
Устроим шопинг в текстильных и ювелирных магазинах в поисках необычных сувениров и подарков. А за ужином вас ждёт настоящее представление с национальными танцами.
Возвращение в Дели и отъезд
Вернёмся в Дели. Если у вас будет свободное время перед отъездом, обязательно посетите храм Лотоса. Это удивительное сооружение в форме огромного цветка. Зайти в святыню и помолиться может человек любого вероисповедания. А ещё рекомендуем полюбоваться храмом Лакшми-Нараян и самым высоким в Индии минаретом Кутуб Минар.
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту на комфортабельных автомобилях с кондиционером
- Проживание в отелях
- Завтраки и ужин с национальными танцами в 3 день
- Услуги русскоговорящего гида по всему маршруту
- Все налоги и сборы
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Страховка
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Право на фото - и видео-съёмку
- Обязательные чаевые носильщикам, гидам и водителю
- Доплата за 1-местное размещение - 125 $
- При размещении 3 человека в 2-местном номере - скидка 20%
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В целом тур был организован хорошо, была хорошая машина, гид нам показал основные места и мы немного меняли программу под нас, например дополнительно посетили мечеть в Дели и первую индийскую выставку-биеналле. В целом гид Нирмал очень старался и с душой и заботой относится к своим туристам;)
С точки зрения исторической информации, которую вы получаете в туре надо понимать следующее. Конечно, не стоит ожидать, что вы получите энциклопедические знания об Индии. Здесь скорее гид - это сопровождение, беседа, общая базовая информация о местах посещения. Что кстати тоже важно. В целом это для нас вполне подходило, с учётом самостоятельного чтения книг по истории Индии.