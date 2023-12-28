По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
Авторский тур в Дели

Погрузитесь в мир индийской культуры с туром, объединяющим древние храмы, величественный Тадж-Махал и живописный Джайпур

5
1 отзыв
Представляем уникальный индивидуальный тур, который откроет вам великолепие Индии за 4 дня.

Начните свое путешествие с восхитительного Дели, где вы посетите Акшардхам - самый большой индуистский храм в Индии.

Затем, ваш путь лежит в Агру, где вы встретите рассвет у подножия величественного Тадж-Махала, успев насладиться его красотой в тишине утра.

Путешествие завершится в Джайпуре, где вы исследуете форт Амбер и дворец ветров, а также насладитесь национальными танцами. Этот тур станет незабываемым приключением, полным открытий и впечатлений
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$435
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Проживание. Будем жить в отелях 4*, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены все завтраки в отелях и национальный ужин с танцевальным шоу в 3 день.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Дели и переезд в Агру

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После заселения отправимся на обзорную экскурсию по столице. Начнём со Старого города: увидим пятничную мечеть Джама Масджид и знаменитый Красный форт. Погуляем по району Чандни Чоук, у которого есть второе романтичное название — «улица лунного света». В старину здесь проходил канал, в котором ночью отражалась луна. Сегодня в Чандни Чоук располагается множество магазинов, где можно найти, кажется, абсолютно всё.

Полюбуемся мемориальным комплексом Махатмы Ганди, Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.

После экскурсии поедем в Агру. Заселимся в отель и отдохнём.

Экскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в Агру
2 день

Тадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур

Кульминация нашего путешествия — Тадж-Махал, одно их самых известных и узнаваемых сооружений в мире. Отправимся к нему ранним утром, ещё до наплыва туристов, когда дворец освещают первые лучи солнца. Сфотографируемся на фоне Тадж-Махала и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.

Дальше отправимся в Абханери. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров.

Переедем в город Джайпур. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.

Тадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур
3 день

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу

Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.

Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.

Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, посетим дворец ветров Хава-Махал со множеством окон, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.

Полюбуемся уникальным храмом Бирла Мандир из белого мрамора. Отличительная особенность святыни — отсутствие колоколов. По задумке архитекторов, храм должен был стать местом спокойствия, тишины и отдыха.

Устроим шопинг в текстильных и ювелирных магазинах в поисках необычных сувениров и подарков. А за ужином вас ждёт настоящее представление с национальными танцами.

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу
4 день

Возвращение в Дели и отъезд

Вернёмся в Дели. Если у вас будет свободное время перед отъездом, обязательно посетите храм Лотоса. Это удивительное сооружение в форме огромного цветка. Зайти в святыню и помолиться может человек любого вероисповедания. А ещё рекомендуем полюбоваться храмом Лакшми-Нараян и самым высоким в Индии минаретом Кутуб Минар.

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Возвращение в Дели и отъездВозвращение в Дели и отъездВозвращение в Дели и отъездВозвращение в Дели и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту на комфортабельных автомобилях с кондиционером
  • Проживание в отелях
  • Завтраки и ужин с национальными танцами в 3 день
  • Услуги русскоговорящего гида по всему маршруту
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Право на фото - и видео-съёмку
  • Обязательные чаевые носильщикам, гидам и водителю
  • Доплата за 1-местное размещение - 125 $
  • При размещении 3 человека в 2-местном номере - скидка 20%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Андрей
28 дек 2023
Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.

В целом тур был организован хорошо, была хорошая машина, гид нам показал основные места и мы немного меняли программу под нас, например дополнительно посетили мечеть в Дели и первую индийскую выставку-биеналле. В целом гид Нирмал очень старался и с душой и заботой относится к своим туристам;)

С точки зрения исторической информации, которую вы получаете в туре надо понимать следующее. Конечно, не стоит ожидать, что вы получите энциклопедические знания об Индии. Здесь скорее гид - это сопровождение, беседа, общая базовая информация о местах посещения. Что кстати тоже важно. В целом это для нас вполне подходило, с учётом самостоятельного чтения книг по истории Индии.
Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа.

Тур входит в следующие категории Дели

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