Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После заселения отправимся на обзорную экскурсию по столице. Начнём со Старого города: увидим пятничную мечеть Джама Масджид и знаменитый Красный форт. Погуляем по району Чандни Чоук, у которого есть второе романтичное название — «улица лунного света». В старину здесь проходил канал, в котором ночью отражалась луна. Сегодня в Чандни Чоук располагается множество магазинов, где можно найти, кажется, абсолютно всё.

Полюбуемся мемориальным комплексом Махатмы Ганди, Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.

После экскурсии поедем в Агру. Заселимся в отель и отдохнём.