Всё о Джагдалпуре

Полезная информация о Джагдалпуре

Что нужно знать о Джагдалпуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джагдалпуре
02:0137
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаДжагдалпур
По-английскиJagdalpur
Население города76 465 чел.
АэропортДжагдалпур JGB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота562 м. от уровня моря

Где находится Джагдалпур на карте