Затем вы познакомитесь с главными достопримечательностями Джайпура, рассмотрите архитектуру и погрузитесь в историю. Во второй день исследуем Агру от Тадж-Махала до форта, резиденции Великих Моголов.
По маршруту запланированы остановки в проверенных традиционных ресторанах, чтобы вы также смогли отведать индийских блюд.
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Обратите внимание, с июля по сентябрь сафари-парк закрыт.
Проживание. В отелях 3* в 2-местных номерах со всеми удобствами: The Retreat, The Crimson Palace, The Arch Mahipalpur, Lily pool, 7 Apple или аналогичных. Точное название отеля будет известно перед поездкой.
Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы сможете попробовать традиционную кухню. Маршрут предусматривает заезды в определённые проверенные рестораны в Джайпуре и Агре.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.
Дети. С любого возраста.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Леопардовое сафари, обзорная экскурсия по Джайпуру и переезд в Агру
Встречаемся рано утром, так как сегодня нас ждёт леопардовое сафари в заповеднике «Джалана». Начнём тур с самого интересного!
Обратите внимание, с октября по февраль — самое комфортное время для посещения парка. С марта по июнь в Джайпуре жарко, но этот период тоже подходит для сафари. А с июля по сентябрь парк закрыт (сезон дождей). В таком случае будет предложена замена.
Мы окажемся на обширной территории, покрытой густыми лесами и полянами. Здесь, в естественной среде, обитает множество животных, включая леопардов. Проедем по специальному маршруту для посетителей заповедника с местным проводником и понаблюдаем за обитателями.
Затем мы можем вернуться в ваш отель в Джайпуре или заехать в кафе на завтрак. После чего отправимся на обзорную экскурсию по столице штата Раджастхан. Вы увидите все главные достопримечательности, рассмотрите архитектуру, погрузитесь в историю, прогуляетесь по узким улочкам, заглянете на колоритный рынок. На обед запланирована остановка в традиционном ресторане, где желающие смогут отведать индийских блюд.
Во второй половине дня программа по желанию. За доплату можно отправиться в деревню слонов.
Вечером заселимся в отель в Агре. В пути до города около 4 часов.
Обзорная экскурсия по Агре и завершение тура в Дели
Главная достопримечательность Агры — Тадж-Махал. С него и начнём этот день. Увидим великолепный мавзолей из белого мрамора, построенный в память о любимой жене императора.
Затем посетим другие значимые локации Агры: форт, он же бывшая резиденция Великих Моголов, и «Маленький Тадж», гробницу Итимад-уд-Даулы. Вы рассмотрите детали в архитектуре сооружений и узнаете об их истории.
На обед заедем в традиционный ресторан, где каждый закажет блюда на свой вкус. Гид подскажет, какой вид карри выбрать, чем дополнить, а что взять на десерт для полного гастропогружения в кухню Индии.
Во второй половине дня — трансфер в Дели (3 часа + остановка).
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Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Все переезды по программе, парковки, платные дороги, налоги, включая трансфер в аэропорт Дели
- 2 экскурсии: в Джайпуре и Агре
- Леопардовое сафари в заповеднике
- Услуги водителя
- Услуги русскоговорящего гида
- Обратите внимание, с июля по сентябрь сафари-парк закрыт
Что не входит в цену
- Билеты до Джайпура и обратно из Дели в ваш город
- Обеды и ужин - около $10-15 на человека за один
- Входные билеты на локации - около $50 за человека
- Визит в деревню слонов (по желанию)
- Чаевые
- По запросу можно расширить группу. Стоимость тура за человека составит $345
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Если вы не нашли подходящую дату, напишите организатору и обсудите другую