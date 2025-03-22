Индивидуальный экспресс-тур по Джайпуру и Агре с леопардовым сафари

Увидеть знаменитый Тадж-Махал и другие значимые места 2 городов и посетить заповедник «Джалана»
Путешествие по Индии только для вашей компании в сопровождении местного русскоговорящего гида. Начнём с самого интересного — леопардового сафари в заповеднике «Джалана».

Затем вы познакомитесь с главными достопримечательностями Джайпура, рассмотрите архитектуру и погрузитесь в историю. Во второй день исследуем Агру от Тадж-Махала до форта, резиденции Великих Моголов.

По маршруту запланированы остановки в проверенных традиционных ресторанах, чтобы вы также смогли отведать индийских блюд.
Индивидуальный экспресс-тур по Джайпуру и Агре с леопардовым сафари
Индивидуальный экспресс-тур по Джайпуру и Агре с леопардовым сафари
Индивидуальный экспресс-тур по Джайпуру и Агре с леопардовым сафари
Ближайшие даты:
22
мар27
мар29
мар3
апр5
апр10
апр12
апр
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Обратите внимание, с июля по сентябрь сафари-парк закрыт.

Проживание. В отелях 3* в 2-местных номерах со всеми удобствами: The Retreat, The Crimson Palace, The Arch Mahipalpur, Lily pool, 7 Apple или аналогичных. Точное название отеля будет известно перед поездкой.

Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы сможете попробовать традиционную кухню. Маршрут предусматривает заезды в определённые проверенные рестораны в Джайпуре и Агре.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.

Дети. С любого возраста.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

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Программа тура по дням

1 день

Леопардовое сафари, обзорная экскурсия по Джайпуру и переезд в Агру

Встречаемся рано утром, так как сегодня нас ждёт леопардовое сафари в заповеднике «Джалана». Начнём тур с самого интересного!

Обратите внимание, с октября по февраль — самое комфортное время для посещения парка. С марта по июнь в Джайпуре жарко, но этот период тоже подходит для сафари. А с июля по сентябрь парк закрыт (сезон дождей). В таком случае будет предложена замена.

Мы окажемся на обширной территории, покрытой густыми лесами и полянами. Здесь, в естественной среде, обитает множество животных, включая леопардов. Проедем по специальному маршруту для посетителей заповедника с местным проводником и понаблюдаем за обитателями.

Затем мы можем вернуться в ваш отель в Джайпуре или заехать в кафе на завтрак. После чего отправимся на обзорную экскурсию по столице штата Раджастхан. Вы увидите все главные достопримечательности, рассмотрите архитектуру, погрузитесь в историю, прогуляетесь по узким улочкам, заглянете на колоритный рынок. На обед запланирована остановка в традиционном ресторане, где желающие смогут отведать индийских блюд.

Во второй половине дня программа по желанию. За доплату можно отправиться в деревню слонов.

Вечером заселимся в отель в Агре. В пути до города около 4 часов.

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2 день

Обзорная экскурсия по Агре и завершение тура в Дели

Главная достопримечательность Агры — Тадж-Махал. С него и начнём этот день. Увидим великолепный мавзолей из белого мрамора, построенный в память о любимой жене императора.

Затем посетим другие значимые локации Агры: форт, он же бывшая резиденция Великих Моголов, и «Маленький Тадж», гробницу Итимад-уд-Даулы. Вы рассмотрите детали в архитектуре сооружений и узнаете об их истории.

На обед заедем в традиционный ресторан, где каждый закажет блюда на свой вкус. Гид подскажет, какой вид карри выбрать, чем дополнить, а что взять на десерт для полного гастропогружения в кухню Индии.

Во второй половине дня — трансфер в Дели (3 часа + остановка).

Обзорная экскурсия по Агре и завершение тура в ДелиОбзорная экскурсия по Агре и завершение тура в ДелиОбзорная экскурсия по Агре и завершение тура в ДелиОбзорная экскурсия по Агре и завершение тура в ДелиОбзорная экскурсия по Агре и завершение тура в ДелиОбзорная экскурсия по Агре и завершение тура в Дели

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все переезды по программе, парковки, платные дороги, налоги, включая трансфер в аэропорт Дели
  • 2 экскурсии: в Джайпуре и Агре
  • Леопардовое сафари в заповеднике
  • Услуги водителя
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Обратите внимание, с июля по сентябрь сафари-парк закрыт
Что не входит в цену
  • Билеты до Джайпура и обратно из Дели в ваш город
  • Обеды и ужин - около $10-15 на человека за один
  • Входные билеты на локации - около $50 за человека
  • Визит в деревню слонов (по желанию)
  • Чаевые
  • По запросу можно расширить группу. Стоимость тура за человека составит $345
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Если вы не нашли подходящую дату, напишите организатору и обсудите другую
Где начинаем и завершаем?
Начало: Джайпур, ваш отель, 6:00
Завершение: Дели, аэропорт или ваш отель, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.