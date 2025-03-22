Встречаемся рано утром, так как сегодня нас ждёт леопардовое сафари в заповеднике «Джалана». Начнём тур с самого интересного!

Обратите внимание, с октября по февраль — самое комфортное время для посещения парка. С марта по июнь в Джайпуре жарко, но этот период тоже подходит для сафари. А с июля по сентябрь парк закрыт (сезон дождей). В таком случае будет предложена замена.

Мы окажемся на обширной территории, покрытой густыми лесами и полянами. Здесь, в естественной среде, обитает множество животных, включая леопардов. Проедем по специальному маршруту для посетителей заповедника с местным проводником и понаблюдаем за обитателями.

Затем мы можем вернуться в ваш отель в Джайпуре или заехать в кафе на завтрак. После чего отправимся на обзорную экскурсию по столице штата Раджастхан. Вы увидите все главные достопримечательности, рассмотрите архитектуру, погрузитесь в историю, прогуляетесь по узким улочкам, заглянете на колоритный рынок. На обед запланирована остановка в традиционном ресторане, где желающие смогут отведать индийских блюд.

Во второй половине дня программа по желанию. За доплату можно отправиться в деревню слонов.

Вечером заселимся в отель в Агре. В пути до города около 4 часов.