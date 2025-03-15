Мои заказы

Кочин - город гармонии

Развеять стереотипные представления об Индии
Кочин называют городом гармонии из-за спокойной атмосферы и чувства безопасности. Здесь нет хаоса и шума, как в Дели или Мумбае, с которыми ассоциируется страна. В этой поездке вы узнаете, чем штат Керала отличается от той «настоящей Индии», воспетой блогерами. Отдохнёте от суеты и погрузитесь в размеренную жизнь этого города.
5
1 отзыв
Кочин - город гармонии© Ольга
Кочин - город гармонии© Ольга
Кочин - город гармонии© Ольга
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

  • Еврейский квартал. Старинные узкие улочки между Дворцом Маттанчерри и синагогой — излюбленное место охотников за антиквариатом.
  • Церковь Святого Франциска. Считается одной из старейших церквей, построенных европейцами в Индии. Здесь был похоронен легендарный мореплаватель Васко-да-Гама.
  • Голландский дворец (дворец Маттанчерри). Который на самом деле построили португальцы. Вы увидите коллекцию фресок и старинных королевских регалий, мебель и оружие.
  • Синагога Парадези. Её история насчитывает более 450 лет.
  • Форт Кочин. Машина времени, переносящая в прошлое.
  • Площадь Васко-да-Гама. Красивая набережная для прогулок.
  • Принцесс-стрит. Одна из старейших улиц форта. По обе её стороны стоят бунгало, построенные в европейском стиле, и другие здания колониальной архитектуры.

Вы узнаете, как:

  • появился и развивался Кочин.
  • на культуру и менталитет города повлияли разные народы.
  • живут современные горожане.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у вашего отеля или проходной круизного терминала (трансфер из аэропорта оплачивается отдельно).
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Etios, Toyota Innova или аналогичном.
  • Можно провести экскурсию для большего количества человек. Доплата для каждого последующего участника — $20.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей кмоанды.

Дополнительные расходы

  • Обед.
  • Билеты в Фольклорный музей — 300 рупий.
  • Вход в синагогу — 10 рупий.
  • Билеты в Голландский дворец — 10 рупий.
  • По желанию можем посетить представление традиционного театра Катхакали (с 17:00 до 19:00, стоимость билетов — 500 рупий за чел.).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Кочине
Провела экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте! Мы — официальная русскоговорящая туристическая компания в Индии. Организуем экскурсии по всем самым интересным городам страны. Относимся к своему делу ответственно и с душой.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Наталья
15 мар 2025
7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала на наши запросы и пожелания. Из минусов:не попали внутрь синагоги(в этот день работала до
читать дальше

14.00,опаздали на 20 минут,задержались на шопинге) и не попали в Голландский дворец(не работал в этот день, хотя во время планирования пятница была рабочим днем). В восторге от морепродуктов в рекомендованном ресторане. Получили исчерпывающие ответы на вопросы про жизнь в Керале.
Рекомендую всем туристам!!!

7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала

Похожие экскурсии из Кочина

Кочин - король Аравийского моря
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Кочин - король Аравийского моря
Открыть удивительную историю штата Керала и познакомиться с первым европейским городом Индии
Начало: От вашего отеля
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кочине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кочине