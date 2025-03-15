читать дальше 14.00,опаздали на 20 минут,задержались на шопинге) и не попали в Голландский дворец(не работал в этот день, хотя во время планирования пятница была рабочим днем). В восторге от морепродуктов в рекомендованном ресторане. Получили исчерпывающие ответы на вопросы про жизнь в Керале.

Рекомендую всем туристам!!!

7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала на наши запросы и пожелания. Из минусов:не попали внутрь синагоги(в этот день работала до