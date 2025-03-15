Кочин называют городом гармонии из-за спокойной атмосферы и чувства безопасности. Здесь нет хаоса и шума, как в Дели или Мумбае, с которыми ассоциируется страна. В этой поездке вы узнаете, чем штат Керала отличается от той «настоящей Индии», воспетой блогерами. Отдохнёте от суеты и погрузитесь в размеренную жизнь этого города.
Описание экскурсии
- Еврейский квартал. Старинные узкие улочки между Дворцом Маттанчерри и синагогой — излюбленное место охотников за антиквариатом.
- Церковь Святого Франциска. Считается одной из старейших церквей, построенных европейцами в Индии. Здесь был похоронен легендарный мореплаватель Васко-да-Гама.
- Голландский дворец (дворец Маттанчерри). Который на самом деле построили португальцы. Вы увидите коллекцию фресок и старинных королевских регалий, мебель и оружие.
- Синагога Парадези. Её история насчитывает более 450 лет.
- Форт Кочин. Машина времени, переносящая в прошлое.
- Площадь Васко-да-Гама. Красивая набережная для прогулок.
- Принцесс-стрит. Одна из старейших улиц форта. По обе её стороны стоят бунгало, построенные в европейском стиле, и другие здания колониальной архитектуры.
Вы узнаете, как:
- появился и развивался Кочин.
- на культуру и менталитет города повлияли разные народы.
- живут современные горожане.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у вашего отеля или проходной круизного терминала (трансфер из аэропорта оплачивается отдельно).
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Etios, Toyota Innova или аналогичном.
- Можно провести экскурсию для большего количества человек. Доплата для каждого последующего участника — $20.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей кмоанды.
Дополнительные расходы
- Обед.
- Билеты в Фольклорный музей — 300 рупий.
- Вход в синагогу — 10 рупий.
- Билеты в Голландский дворец — 10 рупий.
- По желанию можем посетить представление традиционного театра Катхакали (с 17:00 до 19:00, стоимость билетов — 500 рупий за чел.).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — Организатор в Кочине
Провела экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте! Мы — официальная русскоговорящая туристическая компания в Индии. Организуем экскурсии по всем самым интересным городам страны. Относимся к своему делу ответственно и с душой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Наталья
15 мар 2025
7 марта у группы 10 человек было прекрасное путешествие по европейской Индии. Гид Ольга гибко реагировала на наши запросы и пожелания. Из минусов:не попали внутрь синагоги(в этот день работала до
