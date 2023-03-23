Выбирайте и другие экскурсии в Кочине

Открыть удивительную историю штата Керала и познакомиться с первым европейским городом Индии
На прогулке вы узнаете, что отличает этот регион от других индийских штатов.
Изучите три стиля местной архитектуры, побываете в атмосферном квартале Матанчери и старейшей синагоге Британского содружества, а также откроете секреты тамильской стирки, посетите храм, где покоился Васко да Гама, и посмотрите традиционное шоу катхакали.
Вы услышите историю штата, который развивался отдельно от других регионов Индии. Узнаете, как с начала эры морские торговцы из разных стран формировали яркую культурно-религиозную мозаику, принося на побережье Малабар христианство, иудаизм, а позже ислам. Я расскажу, какие сведения сохранились о временах до Васко да Гамы и как эпоха Великих географических открытий с приходом португальцев, голландцев и англичан повлияла на дальнейшее развитие Кочина и его облика.
Фольклорный музей
На мой взгляд, это самый интересный музей Кочина! На каждом из трех этажей здания вы познакомитесь с типичной архитектурой южной, северной и центральной Кералы. А также осмотрите коллекцию из нескольких тысяч старинных экспонатов, самому древнему из которых 4 тысячи лет: предметы быта, элементы аутентичного интерьера и произведения традиционного искусства, в том числе, театральные атрибуты.
Атмосферный Матанчери
В этом районе Кочина вы посетите Голландский дворец 16 века, где сегодня располагается музей с картинами правителей города и древними фресками из индийских эпосов. На прогулке по Еврейскому кварталу, где ловко торгуют кашмирцы, погрузитесь в особую атмосферу улочек со старинными дверями, деревянными ставнями и граффити. А у старейшей действующей синагоги в Британском содружестве — Парадеси — поговорим о ранних этапах заселения Индии евреями.
Другие must-see места Кочина
Затем я отвезу вас в колоритную общественную прачечную Дроби Крана, где расскажу об особой технологии, по которой тамильцы стирают белье уже 300 лет. На рынке морепродуктов — рядом со знаменитым комплексом китайских рыболовных сетей — сможете попробовать вкусную рыбу на гриле. Пройдете по старинным улицам Форта Кочина, посетите базилику Санта Круз, голландское кладбище и старейший католический храм в Индии — церковь Св. Франциска, где несколько лет покоился Васко да Гама. А в завершение посмотрите традиционное керальское представление катхакали — смесь танца и театра.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер на автомобиле с кондиционером включен в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: обед, личные траты и входные билеты в музеи: синагога — 10 рупий, Голландский дворец — 10 рупий, Фольклорный музей — 200 рупий, спектакль Катакхали — 350 рупий
Я также могу провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом.
Другие детали программы
После Фольклорного музея, по вашему желанию, я отвезу вас в большой гипермаркет
Вечернее представление длится с 17:00 до 19:00
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваша команда гидов в Кочине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 95 туристов
Меня зовут Лена, я преподаватель йоги и уже 6 лет живу в Индии. Сначала я исследовала север страны, жила в Гималаях. Горы — это моя страсть! 3 года назад я читать дальшеуменьшить
вышла замуж за индийца и теперь мы живем в Керале, г. Кочин. Сейчас я продолжаю организовывать туры в Гималаи и работаю в команде гидом в Керале. На экскурсиях мы предлагаем вам посмотреть на эту страну специй без иллюзий. Индия — это не помойка, но и не красочный Болливуд) Индия — это состояние. И мы покажем вам это!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Tatiana
Хотела поблагодарить Лену за отличную экскурсию и погружение в индийские реалии.
Лена - тот человек, который лично для меня является идеальным гидом. Я не люблю, когда вся экскурсия состоит только из читать дальшеуменьшить
исторических фактов и ты себя чувствуешь, как на утомительном школьном уроке. Но еще больше я не люблю, когда нельзя задавать вопросы или можно только в конце:) С Леной этих проблем не было. Мы получили свою порцию и истории, и религии, и местных красот, и разговоров за жизнь. Было очень легко и интересно, я даже не заметила, когда настал момент прощания.
Очень понравилось то, что Лена согласовала заранее с нами маршрут, поэтому по моей просьбе мы заехали в книжный магазин.
Я бы не назвала это классической экскурсией, как понимают это многие, путешествовавшие по Европе. Я бы назвала "прогулкой с другом по самым интересным местам, другом, который живет много лет в Индии, хорошо ее чувствует и обладает глубокими знаниями об этой стране и ее особенностях".
В общем, очень рекомендую. Мы получили истинное удовольствие и закрыли много вопросов, терзавших наши пытливые умы:)
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Olga
Очень понравилась экскурсия, несмотря на дождь. Очень большой город. Большие переезды и пробки. Экскурсовод очень внимательная, было очень интересно
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И
Ирина
Лена отлично провела экскурсию! Вовремя забрала от круизного порта, была все время на связи. У нее очень хорошая подача информации. Случать ее легко и интересно.
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Ольга
Мы приехали в Кочин по дороге в Варкалу. Решили познакомиться с городом, экскурсию нам провела Екатерина. В начале очень интересно рассказала про историю возникновения штата. Осмотр начали с храма Шивы, читать дальшеуменьшить
потом фольклорный музей, который нам очень понравился, напоминает музей антропологии и этнографии народов мира. Прогулялись по Еврейскому кварталу, побережью, погладили бельё старинным утюгом в общественной прачечной. Потругальский Форт Кочин, конечно, мы не таким себе представляли…. Но уж какой есть. В целом экскурсия понравилась, очень атмосферный приморский городок. Спасибо большое Екатерине 🌹 и организатору Елене. Нас встретили в аэропорту, проводили на вокзал. День удался.
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А
Алла
Благодарим Елену, прекрасный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела! Все организовано четко, вовремя! А главное очень интересно! Видно, что Лена ориентируется во всех вопросах жизни в Индии, влюблена в историю и читать дальшеуменьшить
культуру индийского народа и быта! Она живёт жизнью этого народа! Мы посетили все интересные места в Кочине, приобщились к особенностям культуры, жизни, питания индийского народа! Не было вопроса, на который Лена не смогла бы ответить! Время пролетело не заметно, быстро! Мы уже дома, но с теплотой вспоминаем наше путешествие!
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А
Анна
Прогулка с Леной - полное погружение в культуру, религию, быт страны. Она не только много знает, но и умеет подмечать мелочи, акцентирует внимание на множестве интересных фактов, местных обычаев, с читать дальшеуменьшить
удовольствием делится собственным опытом. Лена пунктуальна и трудолюбива. Чувствуется ее искреннее желание показать и рассказать как можно больше за отведённое время. Считаю, что мне повезло провести с Леной день в Кочи, было комфортно, спокойно и очень интересно. Спасибо!
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