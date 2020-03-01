Выбирайте и другие экскурсии в Кочине

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Открыть удивительную историю штата Керала и познакомиться с первым европейским городом Индии

Lena
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Lena – представитель гидов
На прогулке вы узнаете, что отличает этот регион от других индийских штатов.

Изучите три стиля местной архитектуры, побываете в атмосферном квартале Матанчери и старейшей синагоге Британского содружества, а также откроете секреты тамильской стирки, посетите храм, где покоился Васко да Гама, и посмотрите традиционное шоу катхакали.
$120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча от вашего отеля
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Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря

Что вас ожидает

История удивительной Кералы
Вы услышите историю штата, который развивался отдельно от других регионов Индии. Узнаете, как с начала эры морские торговцы из разных стран формировали яркую культурно-религиозную мозаику, принося на побережье Малабар христианство, иудаизм, а позже ислам. Я расскажу, какие сведения сохранились о временах до Васко да Гамы и как эпоха Великих географических открытий с приходом португальцев, голландцев и англичан повлияла на дальнейшее развитие Кочина и его облика.

Фольклорный музей
На мой взгляд, это самый интересный музей Кочина! На каждом из трех этажей здания вы познакомитесь с типичной архитектурой южной, северной и центральной Кералы. А также осмотрите коллекцию из нескольких тысяч старинных экспонатов, самому древнему из которых 4 тысячи лет: предметы быта, элементы аутентичного интерьера и произведения традиционного искусства, в том числе, театральные атрибуты.

Атмосферный Матанчери
В этом районе Кочина вы посетите Голландский дворец 16 века, где сегодня располагается музей с картинами правителей города и древними фресками из индийских эпосов. На прогулке по Еврейскому кварталу, где ловко торгуют кашмирцы, погрузитесь в особую атмосферу улочек со старинными дверями, деревянными ставнями и граффити. А у старейшей действующей синагоги в Британском содружестве — Парадеси — поговорим о ранних этапах заселения Индии евреями.

Другие must-see места Кочина
Затем я отвезу вас в колоритную общественную прачечную Дроби Крана, где расскажу об особой технологии, по которой тамильцы стирают белье уже 300 лет. На рынке морепродуктов — рядом со знаменитым комплексом китайских рыболовных сетей — сможете попробовать вкусную рыбу на гриле. Пройдете по старинным улицам Форта Кочина, посетите базилику Санта Круз, голландское кладбище и старейший католический храм в Индии — церковь Св. Франциска, где несколько лет покоился Васко да Гама. А в завершение посмотрите традиционное керальское представление катхакали — смесь танца и театра.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на автомобиле с кондиционером включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед, личные траты и входные билеты в музеи: синагога — 10 рупий, Голландский дворец — 10 рупий, Фольклорный музей — 200 рупий, спектакль Катакхали — 350 рупий
  • Я также могу провести экскурсию для большего количества участников: стоимость для группы из 3-4 человек — 140$, 5-8 — по 30 $/человека, 9-12 — по 25$/человека

Другие детали программы

  • После Фольклорного музея, по вашему желанию, я отвезу вас в большой гипермаркет
  • Вечернее представление длится с 17:00 до 19:00
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря
Кочин — король Аравийского моря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lena
Lena
Меня зовут Лена, я преподаватель йоги и уже 6 лет живу в Индии. Сначала я исследовала север страны, жила в Гималаях. Горы — это моя страсть! 3 года назад я вышла замуж за индийца и теперь мы живем в Керале, г. Кочин. Сейчас я продолжаю организовывать туры в Гималаи и работаю в команде гидом в Керале. На экскурсиях мы предлагаем вам посмотреть на эту страну специй без иллюзий. Индия — это не помойка, но и не красочный Болливуд) Индия — это состояние. И мы покажем вам это!
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