Выбирайте и другие экскурсии в Кочине

На прогулке вы узнаете, что отличает этот регион от других индийских штатов. Изучите три стиля местной архитектуры, побываете в атмосферном квартале Матанчери и старейшей синагоге Британского содружества, а также откроете секреты тамильской стирки, посетите храм, где покоился Васко да Гама, и посмотрите традиционное шоу катхакали.

Описание экскурсии

История удивительной Кералы

Вы услышите историю штата, который развивался отдельно от других регионов Индии. Узнаете, как с начала эры морские торговцы из разных стран формировали яркую культурно-религиозную мозаику, принося на побережье Малабар христианство, иудаизм, а позже ислам. Я расскажу, какие сведения сохранились о временах до Васко да Гамы и как эпоха Великих географических открытий с приходом португальцев, голландцев и англичан повлияла на дальнейшее развитие Кочина и его облика.

Фольклорный музей

На мой взгляд, это самый интересный музей Кочина! На каждом из трех этажей здания вы познакомитесь с типичной архитектурой южной, северной и центральной Кералы. А также осмотрите коллекцию из нескольких тысяч старинных экспонатов, самому древнему из которых 4 тысячи лет: предметы быта, элементы аутентичного интерьера и произведения традиционного искусства, в том числе, театральные атрибуты.

Атмосферный Матанчери

В этом районе Кочина вы посетите Голландский дворец 16 века, где сегодня располагается музей с картинами правителей города и древними фресками из индийских эпосов. На прогулке по Еврейскому кварталу, где ловко торгуют кашмирцы, погрузитесь в особую атмосферу улочек со старинными дверями, деревянными ставнями и граффити. А у старейшей действующей синагоги в Британском содружестве — Парадеси — поговорим о ранних этапах заселения Индии евреями.

Другие must-see места Кочина

Затем я отвезу вас в колоритную общественную прачечную Дроби Крана, где расскажу об особой технологии, по которой тамильцы стирают белье уже 300 лет. На рынке морепродуктов — рядом со знаменитым комплексом китайских рыболовных сетей — сможете попробовать вкусную рыбу на гриле. Пройдете по старинным улицам Форта Кочина, посетите базилику Санта Круз, голландское кладбище и старейший католический храм в Индии — церковь Св. Франциска, где несколько лет покоился Васко да Гама. А в завершение посмотрите традиционное керальское представление катхакали — смесь танца и театра.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер на автомобиле с кондиционером включен в стоимость экскурсии

Дополнительные расходы: обед, личные траты и входные билеты в музеи: синагога — 10 рупий, Голландский дворец — 10 рупий, Фольклорный музей — 200 рупий, спектакль Катакхали — 350 рупий

Я также могу провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом.

Другие детали программы