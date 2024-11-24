Отдохнуть на пляжах Варкалы, увидеть живописные чайные плантации и пожить в хаусботе
Будем кататься на джипе и любоваться чайными плантациями, узнаем, как выращивают специи, понаблюдаем за обитателями национального парка «Перияр» и даже сможем почувствовать себя жителями «индийской Венеции», ночуя в плавучем доме, хаусботе.
ноя
дек
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 240
Описание
Организационные детали
Вам нужно прилететь в Дели (или любой другой город Индии, куда прилетает международный рейс из вашей страны) накануне, и затем вылететь в Кочин внутренним рейсом. Из Дели внутренние рейсы обычно в 15:00-16:00 и в 05:00-06:00, продолжительностью 3 часа. Мы поможем вам организовать логистику и все нужные перелёты/трансферы внутри Индии.
Проживание. В трёхзвёздочных отелях и хаусботе (1 ночь). Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят только завтраки, а также обед и ужин на хаусботе. Остальное питание оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кералу! Знакомство в Кочином
Встречаемся в Кочине и едем размещаться в отеле. После знакомства с гидом и группой отправимся гулять по городу. Пройдёмся по колоритным улочкам с магазинами специй и набережной, где находятся руины старого колониального форта. Увидим церковь Святого Франциска, в которой раньше покоились останки Васко да Гамы, базилику Санта Круз, Дом епископа, а ещё древние китайские рыболовные сети.
Вечером заглянем в театр «Катакали», чтобы посмотреть традиционное представление. На ужин вы сможете полакомиться свежими местными морепродуктами.
В даты тура с 31 декабря по 9 января мы отметим Новый год в этот день в одном из ресторанов по индийским традициям.
Достопримечательности Кочина и переезд в Муннар
Сегодня в первой половине дня продолжим исследовать Кочин. Погуляем по старым колониальным кварталам, Маттанчерри и Еврейскому, осмотрим древнюю синагогу Пардези и дворец раджи Маттанчерри.
После обеда отправимся в самое сердце Кералы. Спустя 4 часа окажемся в Муннаре, который славится своими чайными плантациями, горами, водопадами и свежим воздухом. Переночуем в отеле.
Английская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа Муннара
Сегодня путешествуем по горным дорогам. Будем делать остановки, чтобы любоваться невероятными пейзажами. Посетим старинную английскую фабрику по обработке чая, которая работает и сегодня. После этого вернёмся в город и осмотрим церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Также погуляем по базарным улицам Муннара, где вы сможете порадовать себя покупками сувениров и местных деликатесов.
Муннар - Кумили
После завтрака выезжаем в регион Теккади. Наша цель — городок Кумили. По прибытии пересядем в джипы и помчим любоваться кофейными плантациями. Узнаем, где и как выращивают специи, посетим локации, которые помогут нам рассмотреть получше горы и их зелёные склоны, а ещё побываем в соседнем штате Тамилнад. Там мы также увидим различные плантации.
Вернёмся в Кумили и отдохнём в отеле.
Национальный парк «Перияр» и треккинг в джунглях
В этот день вас ждёт увлекательное путешествие в национальный парк «Перияр». В нём обитают 35 видов млекопитающих, включая те, которые находятся под угрозой исчезновения. Мы прокатимся на лодке по заповедному озеру, наблюдая за птицами и высматривая диких слонов, а после погуляем по джунглям.
Насладившись флорой и фауной парка, отдохнём в Кумили. Вы сможете погулять по рынку со специями и чаем, уделить время себе и попробовать аюрведический массаж или заглянуть в место, где разрешено кормить слоников и кататься на них.
Вечером побываем на ещё одном традиционном шоу.
«Царство воды»: Алеппи
Покидаем Южные горы и отправляемся в Алеппи. Сюда приезжают любоваться окрестными озёрами, реками и водными каналами. Местные жители преимущественно живут на воде. Мы тоже получим этот опыт: по приезде заселим в хаусбот, который станет и нашим транспортом. Из плавучего дома понаблюдаем за жизнью города, отдохнём от переездов и, конечно, насладимся обедом и ужином.
Курортный Варкала
Позавтракав, поедем в Варкалу — лучшее место для пляжного отдыха. По пути заглянем в ашрам Аммы, куда съезжаются паломники, чтобы помедитировать и пообщаться с гуру.
По прибытии заселимся в отель, после чего у вас будет возможность самостоятельно познакомиться с городком. Гид подскажет вам, куда сходить и что посмотреть.
Свободный день
Предлагаем вам провести день на пляже, наслаждаясь солнцем и окружающей природой. Самые активные могут посвятить время исследованию достопримечательностей и прогулкам.
Свободный день
План на сегодня: тотальный релакс! Проведём последний день программы, нежась в солнечных лучах на пляже.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Выселимся из отеля до 11:00. Далее желающие смогут продолжить отдых, а те, кто возвращается домой, отправятся в аэропорт Тривандрам, чтобы долететь до Дели.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед и ужин на хаусботе
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, входные билеты
- Джипинг в Кумили
- Сборы и налоги
Что не входит в цену
- Перелёт до Индии и обратно
- Внутренний авиаперелёт до Кочина
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - 250-300 $
- Трансфер из/до аэропорта
- Дополнительная ночь в Дели перед началом тура
- Стоимость тура на 1 человека (при группе от 4-х человек) в даты 27.11-06.12, 22.02-02.03, 03.03-12.03 - 965 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе от 4-х человек) в даты 31.12.2023-09.01.2024 - 1085 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе 2-3 человека) в даты 27.11-06.12, 22.02-02.03, 03.03-12.03 - 1345 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе 2-3 человека) в даты 31.12.2023-09.01.2024 - 1355 $