Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Авторский тур в Кочине

Отдохнуть на пляжах Варкалы, увидеть живописные чайные плантации и пожить в хаусботе

Золотой треугольник Индии — хорошо, а путешествие по Керале — ещё лучше! Отправляемся в изумрудный штат, чтобы не только посетить достопримечательности, но и порелаксировать на пляжах. Вы побываете в Кочине, Муннаре, Кумили, Аллеппи и Варкале.

Будем кататься на джипе и любоваться чайными плантациями, узнаем, как выращивают специи, понаблюдаем за обитателями национального парка «Перияр» и даже сможем почувствовать себя жителями «индийской Венеции», ночуя в плавучем доме, хаусботе.
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Ближайшие даты:
24
ноя
29
дек
22
фев
8
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 240
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам нужно прилететь в Дели (или любой другой город Индии, куда прилетает международный рейс из вашей страны) накануне, и затем вылететь в Кочин внутренним рейсом. Из Дели внутренние рейсы обычно в 15:00-16:00 и в 05:00-06:00, продолжительностью 3 часа. Мы поможем вам организовать логистику и все нужные перелёты/трансферы внутри Индии.

Проживание. В трёхзвёздочных отелях и хаусботе (1 ночь). Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят только завтраки, а также обед и ужин на хаусботе. Остальное питание оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кералу! Знакомство в Кочином

Встречаемся в Кочине и едем размещаться в отеле. После знакомства с гидом и группой отправимся гулять по городу. Пройдёмся по колоритным улочкам с магазинами специй и набережной, где находятся руины старого колониального форта. Увидим церковь Святого Франциска, в которой раньше покоились останки Васко да Гамы, базилику Санта Круз, Дом епископа, а ещё древние китайские рыболовные сети.

Вечером заглянем в театр «Катакали», чтобы посмотреть традиционное представление. На ужин вы сможете полакомиться свежими местными морепродуктами.

В даты тура с 31 декабря по 9 января мы отметим Новый год в этот день в одном из ресторанов по индийским традициям.

Добро пожаловать в Кералу! Знакомство в КочиномДобро пожаловать в Кералу! Знакомство в КочиномДобро пожаловать в Кералу! Знакомство в КочиномДобро пожаловать в Кералу! Знакомство в Кочином
2 день

Достопримечательности Кочина и переезд в Муннар

Сегодня в первой половине дня продолжим исследовать Кочин. Погуляем по старым колониальным кварталам, Маттанчерри и Еврейскому, осмотрим древнюю синагогу Пардези и дворец раджи Маттанчерри.

После обеда отправимся в самое сердце Кералы. Спустя 4 часа окажемся в Муннаре, который славится своими чайными плантациями, горами, водопадами и свежим воздухом. Переночуем в отеле.

Достопримечательности Кочина и переезд в МуннарДостопримечательности Кочина и переезд в МуннарДостопримечательности Кочина и переезд в МуннарДостопримечательности Кочина и переезд в Муннар
3 день

Английская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа Муннара

Сегодня путешествуем по горным дорогам. Будем делать остановки, чтобы любоваться невероятными пейзажами. Посетим старинную английскую фабрику по обработке чая, которая работает и сегодня. После этого вернёмся в город и осмотрим церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Также погуляем по базарным улицам Муннара, где вы сможете порадовать себя покупками сувениров и местных деликатесов.

Английская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа МуннараАнглийская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа МуннараАнглийская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа МуннараАнглийская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа Муннара
4 день

Муннар - Кумили

После завтрака выезжаем в регион Теккади. Наша цель — городок Кумили. По прибытии пересядем в джипы и помчим любоваться кофейными плантациями. Узнаем, где и как выращивают специи, посетим локации, которые помогут нам рассмотреть получше горы и их зелёные склоны, а ещё побываем в соседнем штате Тамилнад. Там мы также увидим различные плантации.

Вернёмся в Кумили и отдохнём в отеле.

Муннар - КумилиМуннар - КумилиМуннар - КумилиМуннар - Кумили
5 день

Национальный парк «Перияр» и треккинг в джунглях

В этот день вас ждёт увлекательное путешествие в национальный парк «Перияр». В нём обитают 35 видов млекопитающих, включая те, которые находятся под угрозой исчезновения. Мы прокатимся на лодке по заповедному озеру, наблюдая за птицами и высматривая диких слонов, а после погуляем по джунглям.

Насладившись флорой и фауной парка, отдохнём в Кумили. Вы сможете погулять по рынку со специями и чаем, уделить время себе и попробовать аюрведический массаж или заглянуть в место, где разрешено кормить слоников и кататься на них.

Вечером побываем на ещё одном традиционном шоу.

Национальный парк «Перияр» и треккинг в джунгляхНациональный парк «Перияр» и треккинг в джунгляхНациональный парк «Перияр» и треккинг в джунгляхНациональный парк «Перияр» и треккинг в джунглях
6 день

«Царство воды»: Алеппи

Покидаем Южные горы и отправляемся в Алеппи. Сюда приезжают любоваться окрестными озёрами, реками и водными каналами. Местные жители преимущественно живут на воде. Мы тоже получим этот опыт: по приезде заселим в хаусбот, который станет и нашим транспортом. Из плавучего дома понаблюдаем за жизнью города, отдохнём от переездов и, конечно, насладимся обедом и ужином.

«Царство воды»: Алеппи«Царство воды»: Алеппи«Царство воды»: Алеппи«Царство воды»: Алеппи
7 день

Курортный Варкала

Позавтракав, поедем в Варкалу — лучшее место для пляжного отдыха. По пути заглянем в ашрам Аммы, куда съезжаются паломники, чтобы помедитировать и пообщаться с гуру.

По прибытии заселимся в отель, после чего у вас будет возможность самостоятельно познакомиться с городком. Гид подскажет вам, куда сходить и что посмотреть.

Курортный ВаркалаКурортный ВаркалаКурортный ВаркалаКурортный Варкала
8 день

Свободный день

Предлагаем вам провести день на пляже, наслаждаясь солнцем и окружающей природой. Самые активные могут посвятить время исследованию достопримечательностей и прогулкам.

9 день

Свободный день

План на сегодня: тотальный релакс! Проведём последний день программы, нежась в солнечных лучах на пляже.

10 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Выселимся из отеля до 11:00. Далее желающие смогут продолжить отдых, а те, кто возвращается домой, отправятся в аэропорт Тривандрам, чтобы долететь до Дели.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед и ужин на хаусботе
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты
  • Джипинг в Кумили
  • Сборы и налоги
Что не входит в цену
  • Перелёт до Индии и обратно
  • Внутренний авиаперелёт до Кочина
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 250-300 $
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Дополнительная ночь в Дели перед началом тура
  • Стоимость тура на 1 человека (при группе от 4-х человек) в даты 27.11-06.12, 22.02-02.03, 03.03-12.03 - 965 $
  • Стоимость тура на 1 человека (при группе от 4-х человек) в даты 31.12.2023-09.01.2024 - 1085 $
  • Стоимость тура на 1 человека (при группе 2-3 человека) в даты 27.11-06.12, 22.02-02.03, 03.03-12.03 - 1345 $
  • Стоимость тура на 1 человека (при группе 2-3 человека) в даты 31.12.2023-09.01.2024 - 1355 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кочин, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тривандрам, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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