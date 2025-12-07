Позвольте себе погрузиться в мир роскоши, экзотики и древней культуры Южной Индии.
Этот маршрут проведет вас по очаровательным ландшафтам Кералы и священным храмам Мадурая, чтобы вы могли насладиться комфортом, красотой природы и культурным наследием Индии.
Описание тураМаршрут путешествия: Кочин – Аллепи – Кумараком – Теккади – Мадурай. Кочин – Врата Южной Индии Вы насладитесь аутентичной атмосферой древнего города, известного как «Королева Аравийского моря». Погрузитесь в историю и культуру Кочина, посетив собор Святого Франциска, где был похоронен Васко да Гама, и антикварные магазины на знаменитой Еврейской улице. Вечер завершится прогулкой по набережной с видом на экзотические китайские рыболовные сети. Кочин – Аллепи – Кумараком – Романтика хаусботов После завтрака отправление в Аллепи, где начнется ваше путешествие на роскошном хаусботе, специально подготовленном для вашего комфорта. Наслаждайтесь плавным движением по каналам Кералы, живописной зеленью, экзотическими птицами и аутентичной деревенской жизнью. Проведите ночь на хаусботе, любуясь звездами над гладью воды и погружаясь в уникальную атмосферу уединения. Кумараком – Теккади – В сердце дикой природы После утренней трапезы продолжите путешествие в Теккади, который славится уникальным заповедником Прияр. Здесь вас ждет роскошный отель, а после отдыха – свободное время для изучения предложений парка. Насладитесь сафари на лодке, наблюдением за слонами, утренней прогулкой по лесу и экскурсиями на плантации специй. Теккади – Прогулка по заповеднику Прияр Рано утром вас ждет уникальный круиз по озеру Прияр, чтобы в утренние часы увидеть обитателей заповедника на водопое. После возвращения – завтрак в отеле, затем свободное время для отдыха и посещения местных плантаций специй. Вы сможете выбрать экскурсии по вкусу, включая наблюдение за птицами и походы по тропам тропического леса. Теккади – Мадурай – Магия древнего храма Минакши После завтрака отправление в Мадурай, исторический город Тамил Наду, которому более 2500 лет. В Мадурае расположены древнейшие храмы и святыни Индии. Вас ждет экскурсия по храму Минакши — архитектурному чуду с 12 яркими гопурами и многочисленными святилищами. Вечером станьте свидетелем священного ритуала переноса статуи Шивы в спальню богини Минакши, что станет духовной кульминацией вашего путешествия. Мадурай – Завершение путешествия После завтрака вас ждет трансфер в аэропорт Мадурая для комфортного вылета домой. Это будет незабываемое прощание с магией Южной Индии. Важная информация:
- Размещение в отелях 3*/4*.
- Дата тура: с 31 января по 4 февраля 2026 года.
- Тур проходит в группе от 2 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Франциска
- Каналы Кералы
- Заповедник Прияр
- Круиз по озеру Прияр
- Храм Минакши
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки
- Трансферы и все экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Международный и внутренний перелет
- Виза в Индию
- Обеды и ужины
- Входные билеты в достопримечательности (в Т.Ч. фото и видеосъемка)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Кочин, Аэропорт · Airport Rd, Kochi, Kerala 683111
Завершение: Аэропорт Мадурая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
