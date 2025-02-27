Живи, смотри, чувствуй. Женский ретрит в Южной Индии
Авторский тур в Кочине

Найти вдохновение и стать увереннее, отдохнуть на курортных пляжах и провести день в молчании

Помните, как в фильме «Ешь. Молись. Люби.» героиня Джулии Робертс отправляется в путешествие с целью найти себя? Так же и мы едем в Южную Индию — многогранную, духовную, пряную и мощную — чтобы обрести силу, ясность ума, уверенность и опору.

Ретрит поможет вам поймать вдохновение, вспомнить как или научиться любить и наслаждаться жизнью в согласии с собой. Вы станете смелее и сможете полноценно и целостно проявляться в этом мире.

Помимо практик, лекций и сессий вас ждут невероятные пейзажи Муннара, день молчания на берегу реки, аюрведические SPA-процедуры и шикарные песчаные пляжи Варкалы.
Живи, смотри, чувствуй. Женский ретрит в Южной Индии
Живи, смотри, чувствуй. Женский ретрит в Южной Индии
Живи, смотри, чувствуй. Женский ретрит в Южной Индии
Ближайшие даты:
27
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет135 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 17+

Проживание. В отелях «Amber dale luxury hotel», «Fragrant nature backwater», гостиницах 4* и 5*. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Виза. Можно получить в визовом центре или онлайн (делается 3 дня). Стоимость — 3500-4000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, совместный круг

Встречаемся в аэропорту Кочина и на комфортном авто доезжаем до нашего 5-звёздочного отеля в городе Муннар в горах Западные Гхаты. Этот небольшой городок — самый знаменитый горный курорт штата Керала. После у вас будет время отдохнуть от перелёта.

Вечером поужинаем и соберёмся за общим кругом. Пообщаемся, обсудим ожидания от путешествия, и вы послушаете лекцию о теле и работе с речью.

Встреча, размещение в отеле, отдых, совместный кругВстреча, размещение в отеле, отдых, совместный кругВстреча, размещение в отеле, отдых, совместный кругВстреча, размещение в отеле, отдых, совместный кругВстреча, размещение в отеле, отдых, совместный кругВстреча, размещение в отеле, отдых, совместный кругВстреча, размещение в отеле, отдых, совместный круг
2 день

Чайные плантации Муннара, практики и лекции

Начнём день с утренних практик, а после завтрака отправимся знакомиться с природными достопримечательностями. Местечко известно своей живописностью, из-за чего здесь часто проводятся съёмки фильмов, и чайными плантациями, круглогодично дающими урожай.

Насладимся холмистыми пейзажами с зелёными лабиринтами, пофотографируемся и попрактикуем в местах силы. К ужину вернёмся в отель, а перед сном вас ждёт арт-практика «Соединение с внутренним я» и лекционная часть: поговорим о наших мыслях и зададим себе важные вопросы.

Чайные плантации Муннара, практики и лекцииЧайные плантации Муннара, практики и лекцииЧайные плантации Муннара, практики и лекции
3 день

Муннар: водопад, смотровые площадки, практики и лекция

После утренних практик и завтрака отправимся к водопаду, каскады которого спускаются по крутой скале на высоте 2000 метров над уровнем моря. Послушаем его умиротворяющий шум и полюбуемся живописным видом на хребты Западного Гата. Поездка и прогулка займут весь день — в отель вернёмся к ужину. Перед сном — лекция и внимании и практика «Расстановка».

Муннар: водопад, смотровые площадки, практики и лекцияМуннар: водопад, смотровые площадки, практики и лекцияМуннар: водопад, смотровые площадки, практики и лекция
4 день

Переезд в Коллам, прогулка по городу, закат на озере

Сегодня едем в город Коллам, где разместимся в 5-звёздочном отеле и пойдём гулять по окрестностям. Осмотрим город-порт, один из старейших на Малабарском побережье, расположенный между Индийским океаном и озером Аштамуди. Пройдёмся по набережной и оживлённым извилистым улочкам, увидим старинные домики с черепичными крышами. Вернёмся в отель на ужин, а затем полюбуемся закатом на озере и подготовимся ко дню молчания. Перед сном вас ждёт продолжение лекции о внимании и «Практика трёх кругов».

Переезд в Коллам, прогулка по городу, закат на озереПереезд в Коллам, прогулка по городу, закат на озереПереезд в Коллам, прогулка по городу, закат на озереПереезд в Коллам, прогулка по городу, закат на озереПереезд в Коллам, прогулка по городу, закат на озере
5 день

День молчания и SPA

Сегодня особенный день — с самого утра мы начнём практику молчания. Время до завтрашнего дня проводём без телефонов, в полной тишине и не произнося ни слова, посещая при этом аюрведические SPA-процедуры.

День молчания и SPAДень молчания и SPAДень молчания и SPA
6 день

Переезд в Варкалу, пляжный отдых, лекции

После завтрака переезжаем в Варкалу — небольшой курортный городок с чистым и прозрачным морем и шикарными песчаными пляжами. Здесь просто рай для отдыха! Побываем на Центральном пляже, излюбленном сёрферами. Пообедаем прямо на берегу и насладимся видом заката. Перед сном, уже по традиции, лекционная часть о силе, ответственности и контроле.

Переезд в Варкалу, пляжный отдых, лекцииПереезд в Варкалу, пляжный отдых, лекцииПереезд в Варкалу, пляжный отдых, лекцииПереезд в Варкалу, пляжный отдых, лекции
7 день

День на священном пляже, прогулка по барам

После утренних практик и завтрака отправимся на ритуальный священный пляж, где каждый вечер собираются гости из всех уголков Индии. Многие керальские семьи приезжают в главный храм Варкалы и после его посещения приходят на берег океана. Легенда гласит, что купание в этих водах смывает все грехи. Пообедаем и поужинаем прямо на пляже, а вечером пойдём изучать местные бары.

День на священном пляже, прогулка по барамДень на священном пляже, прогулка по барамДень на священном пляже, прогулка по барамДень на священном пляже, прогулка по барам
8 день

Чёрный пляж

В этот день посетим Чёрный пляж, названный так из-за чёрного вулканического песка, создающего красивые узоры, перемешиваясь с обычным песком. Насладимся солнцем и купанием, пообедаем здесь же, на побережье, а вечером прогуляемся по городу. Перед сном вас ждёт лекция о реализации своего потенциала.

Чёрный пляжЧёрный пляжЧёрный пляжЧёрный пляж
9 день

Знакомство с городом Тривандрам

Сегодня едем в Тривандрам, столицу южно-индийского штата Керала. После обеда прогуляемся по городу и посмотрим на храм Падманабхасвами, священную обитель бога Вишну и богини Кали. Говорят, это самый богатый храм во всей Индии. (Внутрь попасть не сможем, так как храм является закрытым для паломников-неиндуистов).

Заглянем в торговый центр, поужинаем в городе, а вечером вернёмся в Варкалу. Перед сном — лекция о пути, задачах и результатах.

Знакомство с городом ТривандрамЗнакомство с городом ТривандрамЗнакомство с городом Тривандрам
10 день

Практики, лекция, свободное время

После утренних практик у вас будет свободное время. Вы стали ближе к себе и научились лучше понимать свои желания, поэтому проведите день так, как вам хочется. А вечером соберёмся на завершающем круге, и вы послушаете заключительную лекцию о деньгах, отношениях и собственной реализации.

Практики, лекция, свободное времяПрактики, лекция, свободное времяПрактики, лекция, свободное время
11 день

Отъезд

После завтрака — выезд из отеля.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в 4*-5* отелях
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Аюрведическая процедура на ваш выбор (до 500 рупий)
  • Арт-практики
  • Индивидуальные сессии и сессии с аурафоном
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до города Кочин и обратно (около 50 000 руб.)
  • Виза
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кочин, аэропорт, 14:00
Завершение: Тривандрам, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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