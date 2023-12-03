Погулять по пещерам Эллора и Аджанта, побывать в студии Болливуда и увидеть трущобы Дхарави
А как насчёт Золотого треугольника Махараштры? Отправляемся исследовать достопримечательности Мумбаи, Насика, Аурангабада и Пуны.
Посетим квартал, где жил главный герой фильма «Миллионер из трущоб», узнаем, как снимается всемирно известное индийское кино, ощутим величие храмов, высеченных в скалах и увидим «Тадж Махал для бедных».
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Описание
Организационные детали
Долететь напрямую до Мумбаи любым рейсом, прибывающим в Мумбаи утром в первый день тура до 13:00 либо накануне. Также можно долететь с пересадкой в Дели.
Программа тура по дням
Прибытие в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи! Мы поможем организовать вам трансфер из аэропорта до отеля. После размещения состоится встреча с гидом (в 14:00). Затем отправимся гулять. Посетим вокзал Чхатрапати-Шиваджи или вокзал «Виктория». Его здание является одним из самых красивых в городе. Его строительство завершили к золотому юбилею английской королевы Виктории в 1888 году. Именно поэтому здание получило название «Victoria Terminus».
Зайдем выпить кофе в отеле Тадж Махал, построенном в индо-сарацинском стиле. Далее проследуем к Воротам Индии, представляющим собой арку на набережной. Также пройдёмся по оживлённым улицам района Колаба, заглянем в кафе «Леопольд», знакомое некоторым благодаря «Шантараму».
Пруд Банганга, трущобы Дхарави и студия Болливуда
Сегодня продолжаем знакомиться с достопримечательностями Мумбаи. Первым делом отправимся на набережную Марин-Драйв и увидим деловой центр Нариман-Пойнт. Затем погуляем у пруда Банганга. Считается, что под водоёмом протекает подземный приток Ганга, что делает пруд священным местом. Осмотрим Дхоби Гхат, прачечные под открытым небом.
Знаете, где проходили съёмки фильма «Миллионер из трущоб»? В трущобах Дхарави. Побываем в этом квартале и ощутим местные контрасты. Далее направимся в студию Болливуда, чтобы узнать, как снимают знаменитое индийское кино.
Духовный Насик, переезд в Аурангабад
Утром покинем Мумбаи и поедем в Насик. Это один из городов, где происходит празднование Кумбух Мела. Здесь для паломников открыты более 100 храмов. Осмотрим пещеры Пандавлени, которые также являются храмами, высеченными в скалах.
По приезде в город посетим пруд Рамкунд, храм богини Годавари, Каларама, Капалешвар, Сундарнараян и храм-пещеру Ситы. Каждое из этих мест по-своему уникально и обладает особой энергетикой.
Исследовав религиозное наследие Насика, отправимся в Аурангабад. Если у нас останется время, заглянем на завод индийского вина «Sula». Там же вы сможете пообедать. Сегодня будем ночевать уже в отеле Аурангабада.
Пещеры Эллора
Позавтракав, отправимся в поселение Эллора. Именно здесь расположился пещерный комплекс из храмов, высеченных в скалах. Весь день проведём среди каменный строений, изучая скульптуры и любуясь окружающей природой. Кайласанатха является центральным сооружением комплекса. Его масштабы просто завораживают.
После экскурсии вернёмся в отель.
Пещерный комплекс Аджанта
Этот день посвятим исследованию ещё одного уникального пещерного комплекса. Отправимся в Аджанту, где расположились 29 храмов. Самые первые из них построены в I веке до н. э., а последние — в XVII столетии. Будем неспешно гулять по сооружениям, чтобы увидеть древние настенные росписи и статуи.
Затем вернёмся в отель.
Мавзолей Биби-ка-Макбара, Форт Даулатабад, прибытие в Пуну
Сегодня нас ждёт долгая дорога до Пуны, но перед этим мы посетим ещё две интересные локации. Сначала отправимся в мавзолей Биби-ка-Макбара. Он был построен падишахом империи Великих Моголов Аурангзебом в память о своей супруги. Этот памятник архитектуры называют «Тадж Махалом для бедных».
Далее осмотрим Форт Даулатабад, расположенный в одноимённой деревне. Цитадель находится на высоте 200 метров на коническом холме. Добраться до форта можно по узкому мосту.
Затем поедем в Пуну. Спустя 6 часов будем в городе.
Достопримечательности Пуны, возвращение в Мумбаи
С утра отправляемся гулять по улицам культурного центра Махараштры. Увидим Дворец Ага Хана стал приютом для многих семей в годы засухи и голода. Также в этом месте был заключён Махатма Ганди — известный индийский юрист. Осмотрим самую старую католическую церковь времён британского правления, церковь Девы Марии, и Шанивар Вада — резиденцию правителей Махараштры, разрушенную в 1828 году. Посетим мемориал Чатри Шинде и Лал Махал — дом, где провёл своё детство основатель Маратхской империи. Заглянем в храм Ганапати, посвящённый Ганеше, и в пещеры Паталешвар.
Наше путешествие подошло к концу. После экскурсии доберёмся до Мумбаи, откуда часть группы улетит домой. Желающие смогут продолжить отдых и отправиться на Гоа. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мумбаи, до 13:00. Мы поможем организовать трансфер до отеляЗавершение: Аэропорт Мумбаи, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.