Добро пожаловать в Мумбаи! Мы поможем организовать вам трансфер из аэропорта до отеля. После размещения состоится встреча с гидом (в 14:00). Затем отправимся гулять. Посетим вокзал Чхатрапати-Шиваджи или вокзал «Виктория». Его здание является одним из самых красивых в городе. Его строительство завершили к золотому юбилею английской королевы Виктории в 1888 году. Именно поэтому здание получило название «Victoria Terminus».

Зайдем выпить кофе в отеле Тадж Махал, построенном в индо-сарацинском стиле. Далее проследуем к Воротам Индии, представляющим собой арку на набережной. Также пройдёмся по оживлённым улицам района Колаба, заглянем в кафе «Леопольд», знакомое некоторым благодаря «Шантараму».