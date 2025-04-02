Контрастом к шикарному центру города станет знаменитая прачечная Дхоби Гхат, в которой работают мужчины из касты неприкасаемых.
Описание тура
Путешествие в Мумбаи
Мумбаи — это не просто город, это целый мир, наполненный разнообразием и жизнью. Являясь самым крупным и многолюдным городом Индии, он заслуженно считается экономической столицей страны. Погрузитесь в атмосферу этого колоритного места, где пересекаются пути звезд Болливуда и трудолюбивых рыбаков.
Комфортабельное путешествие
Ваше приключение начнется с комфортабельного автобусного переезда класса Sleeper с кондиционером. Вы сможете расслабиться и насладиться поездкой, а прибытие в Мумбаи состоится ранним утром, что даст вам возможность сразу погрузиться в жизнь города.
Многоликий Мумбаи
Мумбаи — это город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с историческими памятниками. Здесь можно увидеть как роскошные дворцы, так и трущобы, что делает его уникальным и интересным для изучения.
Программа на 1 день/2 ночи
- Ночные переезды на автобусе.
- Свободное время на шоппинг вечером.
- Посещение основных достопримечательностей Мумбаи:
- Вокзал Виктория
- Дворец принца Уэльского
- Ворота Индии
- Отель Тадж
- Набережная Марин Драйв
- Мусульманская святыня Хаджи Али
- Индуистский храм Маха Лакшми
- Знаменитая прачечная Дхоби Гхат
- Парк «Висячие сады»
Завершение экскурсии
Ваше путешествие закончится в вашем отеле, где вы сможете поделиться впечатлениями и насладиться воспоминаниями о насыщенном дне в Мумбаи.
Узнайте, как этот удивительный город может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”!
В любой день (при наличии билетов).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзал Виктория
- Музей принца Уэльского
- Ворота Индии
- Отель «Тадж-Махал»
- Набережная Марин-драйв
- Мечеть Хаджи Али
- Храм Махалакшми
- Прачечная Дхоби Гхат
- Висячие сады
Что включено
- Трансфер от и до автобусной станции
- Автобусные билеты Гоа - Мумбай - Гоа (спальные места с кондиционером)
- Услуги русского гида
- Обзорная экскурсия на автомобиле Toyota Innova по городу Мумбай
Что не входит в цену
- Завтраки, обед и ужин около 20-25$ с человека
- Трансфер для пляжей Южного Гоа 30$ туда-обратно