Мумбаи: город контрастов

Путешествие по экономическому центру страны с посещением главных достопримечательностей: вокзал Чхатрапати-Шиваджи, величественный символ главного торгового города Индии, мечеть Хаджи Али, один из самых распознаваемых ориентиров Мумбаи, а также индийский отель «Тадж-Махал», уже больше ста лет являющийся самым известным отелем в стране.

Контрастом к шикарному центру города станет знаменитая прачечная Дхоби Гхат, в которой работают мужчины из касты неприкасаемых.
Мумбаи: город контрастов
Мумбаи: город контрастов
Мумбаи: город контрастов
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Путешествие в Мумбаи

Мумбаи — это не просто город, это целый мир, наполненный разнообразием и жизнью. Являясь самым крупным и многолюдным городом Индии, он заслуженно считается экономической столицей страны. Погрузитесь в атмосферу этого колоритного места, где пересекаются пути звезд Болливуда и трудолюбивых рыбаков.

Комфортабельное путешествие

Ваше приключение начнется с комфортабельного автобусного переезда класса Sleeper с кондиционером. Вы сможете расслабиться и насладиться поездкой, а прибытие в Мумбаи состоится ранним утром, что даст вам возможность сразу погрузиться в жизнь города.

Многоликий Мумбаи

Мумбаи — это город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с историческими памятниками. Здесь можно увидеть как роскошные дворцы, так и трущобы, что делает его уникальным и интересным для изучения.

Программа на 1 день/2 ночи

  • Ночные переезды на автобусе.
  • Свободное время на шоппинг вечером.
  • Посещение основных достопримечательностей Мумбаи:
    • Вокзал Виктория
    • Дворец принца Уэльского
    • Ворота Индии
    • Отель Тадж
    • Набережная Марин Драйв
    • Мусульманская святыня Хаджи Али
    • Индуистский храм Маха Лакшми
    • Знаменитая прачечная Дхоби Гхат
    • Парк «Висячие сады»

Завершение экскурсии

Ваше путешествие закончится в вашем отеле, где вы сможете поделиться впечатлениями и насладиться воспоминаниями о насыщенном дне в Мумбаи.

Узнайте, как этот удивительный город может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”!

В любой день (при наличии билетов).

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вокзал Виктория
  • Музей принца Уэльского
  • Ворота Индии
  • Отель «Тадж-Махал»
  • Набережная Марин-драйв
  • Мечеть Хаджи Али
  • Храм Махалакшми
  • Прачечная Дхоби Гхат
  • Висячие сады
Что включено
  • Трансфер от и до автобусной станции
  • Автобусные билеты Гоа - Мумбай - Гоа (спальные места с кондиционером)
  • Услуги русского гида
  • Обзорная экскурсия на автомобиле Toyota Innova по городу Мумбай
Что не входит в цену
  • Завтраки, обед и ужин около 20-25$ с человека
  • Трансфер для пляжей Южного Гоа 30$ туда-обратно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день (при наличии билетов).
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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