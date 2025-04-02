Путешествие по экономическому центру страны с посещением главных достопримечательностей: вокзал Чхатрапати-Шиваджи, величественный символ главного торгового города Индии, мечеть Хаджи Али, один из самых распознаваемых ориентиров Мумбаи, а также индийский отель «Тадж-Махал», уже больше ста лет являющийся самым известным отелем в стране. Контрастом к шикарному центру города станет знаменитая прачечная Дхоби Гхат, в которой работают мужчины из касты неприкасаемых.

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Описание тура

Путешествие в Мумбаи

Мумбаи — это не просто город, это целый мир, наполненный разнообразием и жизнью. Являясь самым крупным и многолюдным городом Индии, он заслуженно считается экономической столицей страны. Погрузитесь в атмосферу этого колоритного места, где пересекаются пути звезд Болливуда и трудолюбивых рыбаков.

Комфортабельное путешествие

Ваше приключение начнется с комфортабельного автобусного переезда класса Sleeper с кондиционером. Вы сможете расслабиться и насладиться поездкой, а прибытие в Мумбаи состоится ранним утром, что даст вам возможность сразу погрузиться в жизнь города.

Многоликий Мумбаи

Мумбаи — это город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с историческими памятниками. Здесь можно увидеть как роскошные дворцы, так и трущобы, что делает его уникальным и интересным для изучения.

Программа на 1 день/2 ночи

Ночные переезды на автобусе.

Свободное время на шоппинг вечером.

Посещение основных достопримечательностей Мумбаи:

Вокзал Виктория



Дворец принца Уэльского



Ворота Индии



Отель Тадж



Набережная Марин Драйв



Мусульманская святыня Хаджи Али



Индуистский храм Маха Лакшми



Знаменитая прачечная Дхоби Гхат



Парк «Висячие сады»

Завершение экскурсии

Ваше путешествие закончится в вашем отеле, где вы сможете поделиться впечатлениями и насладиться воспоминаниями о насыщенном дне в Мумбаи.

Узнайте, как этот удивительный город может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”!