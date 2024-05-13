Авторский тур 7 дней Индивидуальное путешествие по штату Махараштра: Мумбаи, Насик, Аурангабад и Пуна Погулять по пещерам Эллора и Аджанта, побывать в студии Болливуда и увидеть трущобы Дхарави Аэропорт Мумбаи, до 13:00. Мы поможем организовать... $ 1 120 за человека

Планируете поездку в Мумбаи? Добавьте в свой список мест для посещения наши туры в Мумбаи на русском языке. Вас ждут незабываемые впечатления, квалифицированные гиды и удобное бронирование. Не упустите шанс увидеть лучшее в Мумбаи!