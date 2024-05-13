Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по штату Махараштра: Мумбаи, Насик, Аурангабад и Пуна
Погулять по пещерам Эллора и Аджанта, побывать в студии Болливуда и увидеть трущобы Дхарави
Аэропорт Мумбаи, до 13:00. Мы поможем организовать...
13 мая
20 мая
27 мая
3 июня
$1 120 за человека
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