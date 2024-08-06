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Каньякумари — фотогеничный город, где сливаются Бенгальский залив, Индийский океан и Аравийское море. В месте, где это происходит, вы встретите рассвет. Затем прокатитесь на лодочке к памятнику философу и мистику Вивекананде. Посетите два древних индуистских храма и увидите мемориал Махатмы Ганди. Я расскажу интересные факты об этих местах.