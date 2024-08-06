Каньякумари — фотогеничный город, где сливаются Бенгальский залив, Индийский океан и Аравийское море. В месте, где это происходит, вы встретите рассвет. Затем прокатитесь на лодочке к памятнику философу и мистику Вивекананде. Посетите два древних индуистских храма и увидите мемориал Махатмы Ганди. Я расскажу интересные факты об этих местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Встретите рассвет в живописном месте, куда индуисты приходят смыть грехи
- Прокатитесь на лодке к памятнику Вивекананде на скале
- Позавтракаете в прекрасном четырёхзвездочном отеле
- Увидите мемориал Махатмы Ганди и узнаете о нём интересные факты
- Посетите храм Сучиндрам 7 века, знаменитый музыкальными колоннами
- Осмотрите храм Дурги и расшифруете особенности индуизма
Всё это — в комфортном неспешном формате.
Организационные детали
- Время в пути из Тривандрума в Каньякумари — около 2 часов в одну сторону. Дорога проходит через аутентичные деревни, рисовые поля и пруды
- В стоимость всё включено: транспорт, завтрак в отеле, 10-минутная прогулка на лодке, все входные билеты
- В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом авто, минивэне Toyota Innova или микроавтобусе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shajeeb — ваш гид в Тируванантапураме
Здравствуйте! Я единственный лицензированный русскоязычный гид в Южной Индии, сертифицированный Департаментом туризма Кералы. Работаю с 2010 года и с удовольствием показываю родной регион путешественникам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galymzhan
6 авг 2024
Очень рекомендую экскурсию с Шажибом. Было интересно и познавательно. Маршрут хорошо спланирован.