Варанаси — священное место, куда индуисты приезжают помолиться или умереть. Погребальные костры горят здесь днём и ночью. Это не только «город смерти», но и «город жизни». Здесь занимаются йогой, танцами и музыкой. Плавают на лодках по Ганге и совершают омовения. Мы поможем вам раскрыть противоречивый характер Варанаси, увидеть его с разных сторон и расшифровать загадочные индуистские ритуалы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш гид проведёт с вами целый день. В его компании вы:

Погуляете по самым интересным «гхатам» — спускающимся к воде каменным ступеням

Увидите, как проходят кремации и омовения верующих

Пройдёте по узким переулкам «гали» в старых кварталах, наблюдая за колоритной индийской жизнью

Посетите одно из самых известных религиозных представлений в стране Ганга Аарти

Прокатитесь на лодке по Ганге (по желанию)

Варанаси совсем не так страшен, как его иногда представляют. С гидом вы будете чувствовать себя в полной безопасности и сможете получить удовольствие от посещения этого удивительного города.

Организационные детали