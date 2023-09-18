Исследовать с профессиональным гидом один из старейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Варанаси — священное место, куда индуисты приезжают помолиться или умереть. Погребальные костры горят здесь днём и ночью. Это не только «город смерти», но и «город жизни». Здесь занимаются йогой, танцами и музыкой. Плавают на лодках по Ганге и совершают омовения.
Мы поможем вам раскрыть противоречивый характер Варанаси, увидеть его с разных сторон и расшифровать загадочные индуистские ритуалы.
Мы поможем вам раскрыть противоречивый характер Варанаси, увидеть его с разных сторон и расшифровать загадочные индуистские ритуалы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш гид проведёт с вами целый день. В его компании вы:
- Погуляете по самым интересным «гхатам» — спускающимся к воде каменным ступеням
- Увидите, как проходят кремации и омовения верующих
- Пройдёте по узким переулкам «гали» в старых кварталах, наблюдая за колоритной индийской жизнью
- Посетите одно из самых известных религиозных представлений в стране Ганга Аарти
- Прокатитесь на лодке по Ганге (по желанию)
Варанаси совсем не так страшен, как его иногда представляют. С гидом вы будете чувствовать себя в полной безопасности и сможете получить удовольствие от посещения этого удивительного города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
- От отеля до центрального гхата нужно будет доехать на тук-туке — около 3-5$ в одну сторону. Если отель в шаговой доступности, то транспорт не понадобится.
- Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 125$
- Катание на лодке по Ганге оплачивается дополнительно (по желанию). Стоимость зависит от сезона, продолжительности прогулки и типа лодки — около 20-50$ с лодки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Варанаси
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство. Мы любим свою работу и всегда с азартом относимся к новым задачам. С одной стороны, в нашей команде индийцы, способные завязать контакт в любом городе и выполнить самые неожиданные запросы. С другой — русскоговорящие люди, понимающие потребности наших гостей и умеющие предвидеть их пожелания.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании