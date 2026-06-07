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реки выглядит просто потрясающе - совсем другое ощущение, чем на берегу. Артемий показал город с разных сторон и рассказал много интересного про историю древней Индии, религию и буддизм. Чувствуется, что он очень глубоко разбирается в теме и умеет объяснять всё просто и понятно.



Отдельное впечатление - это праздник Холи, который мы тоже встретили вместе. Это был настоящий взрыв эмоций: весь город на улицах, люди смеются, кидаются красками, музыка, шум - невероятная атмосфера. Такой день точно запомнится надолго.



В целом это было очень яркое и интересное путешествие. Большое спасибо Артемию за эти два дня и за возможность увидеть Варанаси по-настоящему.