Индивидуальная
до 5 чел.
Варанаси - город света
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
от $168 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 06:00
от $180 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Погружение в пространство города, где камни хранят не только историю, но и молитву
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Священный Варанаси: главное за 1 день
Познакомиться с одним из самых почитаемых индуистских городов, где можно выйти из цикла перерождений
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Варанаси за один день
Начало: Варанаси. По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Аллахабад - священный город на слиянии рек (один день)
Начало: Ваш отель в Варанаси
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
$200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Священный город Варанаси (с посещением Сарнатха)
Начало: Варанаси
Расписание: Ежедневно
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Все понравилось. по личным обстоятельствам пришлось сократить время экскурсии почти в 2 раза, но все что я хотел, успели. Артемий много знает и является интересным собеседником.
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Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Порой сложно понимать духовные аспекты чужой культуры и погружаться в мир иного восприятия реальности. Но
+2
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В
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он рассказывал много того, о
+4
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Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Экскурсия получилась очень живой и насыщенной. Варанаси с
Экскурсия получилась очень живой и насыщенной. Варанаси с
+8
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Т
Великолепный гид, прекрасно осведомлен об истории города и культуры, маршрут был продуман до мелочей. Искренне рекомендую!
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А
Все супер!!! Артемий- прекрасный собеседник и великолепный человек! На любые вопросы, даже не связанные с Варанаси, было приятно общаться! Экскурсия прошла на одном дыхании! Всем рекомендую!!!
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Больше всего путешествующих в Варанаси хочется предупредить на счёт гостиниц. Не все даже забронированные вами гостиницы могут принесать иностранцев. Нужно
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И
Прошло 1,5 месяца после поездки, первые впечатления улеглись и структурировались.
Варанаси- это потрясающее место! Я очень много путешествую, но такую энергетику
Варанаси- это потрясающее место! Я очень много путешествую, но такую энергетику
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Прекрасная экскурсия по не самым популярным местам города. Артемий невероятно интересный человек с прекрасным чувством юмора и огромными знаниями. От души рекомендую провести день с ним
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Замечательная экскурсия на целый день. Все что планировали - успели. В спокойном темпе, отличные виды и информационное наполнение экскурсии. Город уникальный, его однозначно нужно посещать с гидом, в противном случае затеряетесь и не всегда безопасно.
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Всего 32 отзыва в Варанаси
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Ответы на вопросы от путешественников по Варанаси
Самые популярные экскурсии в Варанаси
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Сколько стоит экскурсия по Варанаси в августе 2026
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