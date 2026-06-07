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Экскурсии в Варанаси

Найдено 7 экскурсий в Варанаси на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Варанаси - город света
Пешая
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Варанаси - город света
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
от $168 за всё до 5 чел.
Варанаси - город жизни и смерти
Пешая
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 06:00
от $180 за человека
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Пешая
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Погружение в пространство города, где камни хранят не только историю, но и молитву
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $225 за всё до 2 чел.
Священный Варанаси: главное за 1 день
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Священный Варанаси: главное за 1 день
Познакомиться с одним из самых почитаемых индуистских городов, где можно выйти из цикла перерождений
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $280 за всё до 2 чел.
Варанаси за один день
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Варанаси за один день
Начало: Варанаси. По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
$120 за всё до 2 чел.
Аллахабад - священный город на слиянии рек (один день)
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Аллахабад - священный город на слиянии рек (один день)
Начало: Ваш отель в Варанаси
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
$200 за всё до 5 чел.
Священный город Варанаси (с посещением Сарнатха)
20 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Священный город Варанаси (с посещением Сарнатха)
Начало: Варанаси
Расписание: Ежедневно
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Варанаси - город света
Все понравилось. по личным обстоятельствам пришлось сократить время экскурсии почти в 2 раза, но все что я хотел, успели. Артемий много знает и является интересным собеседником.
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Alex
Варанаси - город света
Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Порой сложно понимать духовные аспекты чужой культуры и погружаться в мир иного восприятия реальности. Но
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побывать и познакомиться в Великим городом, его основными достопримечательностями, местами силы и исторически важными точками - это не повторимо. Бонусом получили экскурсию по пригороду, где возник Буддизм

Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Порой сложно понимать духовные аспекты чужой культуры и погружаться в мир
Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Порой сложно понимать духовные аспекты чужой культуры и погружаться в мир
Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Порой сложно понимать духовные аспекты чужой культуры и погружаться в мир
Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Порой сложно понимать духовные аспекты чужой культуры и погружаться в мир+2
Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Порой сложно понимать духовные аспекты чужой культуры и погружаться в мир
Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Порой сложно понимать духовные аспекты чужой культуры и погружаться в мир
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В
Варанаси - город света
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он рассказывал много того, о
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чем мы никогда не слышали. У нас была прекрасная поездка на лодке по Ганге, мы посещали очень далекие храмы. Вобщем, все было очень очень интересно. Артемий выбрал прекрасное место для обеда.

Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он+4
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он
Мы провели день с Артемием в Варанаси. Мы оценили его знания, его страсть к предмету. Он
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Алексей
Варанаси - город света
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.

Экскурсия получилась очень живой и насыщенной. Варанаси с
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реки выглядит просто потрясающе - совсем другое ощущение, чем на берегу. Артемий показал город с разных сторон и рассказал много интересного про историю древней Индии, религию и буддизм. Чувствуется, что он очень глубоко разбирается в теме и умеет объяснять всё просто и понятно.

Отдельное впечатление - это праздник Холи, который мы тоже встретили вместе. Это был настоящий взрыв эмоций: весь город на улицах, люди смеются, кидаются красками, музыка, шум - невероятная атмосфера. Такой день точно запомнится надолго.

В целом это было очень яркое и интересное путешествие. Большое спасибо Артемию за эти два дня и за возможность увидеть Варанаси по-настоящему.

Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.+8
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
Мы провели с Артемием два дня в Варанаси, и это было действительно незабываемо.
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Т
Варанаси - город света
Великолепный гид, прекрасно осведомлен об истории города и культуры, маршрут был продуман до мелочей. Искренне рекомендую!
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А
Варанаси - город света
Все супер!!! Артемий- прекрасный собеседник и великолепный человек! На любые вопросы, даже не связанные с Варанаси, было приятно общаться! Экскурсия прошла на одном дыхании! Всем рекомендую!!!
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Анатолий
Варанаси - город жизни и смерти
Больше всего путешествующих в Варанаси хочется предупредить на счёт гостиниц. Не все даже забронированные вами гостиницы могут принесать иностранцев. Нужно
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иметь запасной вариант. Меня отказались принемать три гостиницы. Хозяин третей сам отвёз меня в ту, где наконец приняли. Название принявшей гостиницы: Aps palace.

Больше всего путешествующих в Варанаси хочется предупредить на счёт гостиниц. Не все даже забронированные вами гостиницы
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И
Варанаси - город жизни и смерти
Прошло 1,5 месяца после поездки, первые впечатления улеглись и структурировались.
Варанаси- это потрясающее место! Я очень много путешествую, но такую энергетику
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как в этом городе я не встречала нигде! Уверена, что на мое яркое впечатление повлиял человек, который знакомил меня с этим городом. Гид Говинд, человек влюбленный в свой родной город! С ним было настолько интересно: море информации, прекрасная подача, отличный русский язык! Мы прошли и проехали за 2 дня все что было запланировано и гораздо больше! С ним было безопасно и очень атмосферно! Рекомендую от души Вам влюбиться в город Варанаси, а Говинд на 200% в этом поможет! Спасибо огромное! Впечатления на всю жизнь 🙏

Прошло 1,5 месяца после поездки, первые впечатления улеглись и структурировались.
Прошло 1,5 месяца после поездки, первые впечатления улеглись и структурировались.
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Ольга
Варанаси - город света
Прекрасная экскурсия по не самым популярным местам города. Артемий невероятно интересный человек с прекрасным чувством юмора и огромными знаниями. От души рекомендую провести день с ним
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Наталья
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Замечательная экскурсия на целый день. Все что планировали - успели. В спокойном темпе, отличные виды и информационное наполнение экскурсии. Город уникальный, его однозначно нужно посещать с гидом, в противном случае затеряетесь и не всегда безопасно.
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Всего 32 отзыва в Варанаси

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Ответы на вопросы от путешественников по Варанаси

Самые популярные экскурсии в Варанаси
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Варанаси - город света;
  2. Варанаси - город жизни и смерти;
  3. В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы;
  4. Священный Варанаси: главное за 1 день;
  5. Варанаси за один день.
Сколько стоит экскурсия по Варанаси в августе 2026
Сейчас в Варанаси можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 120 до 280. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Варанаси (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год, 32 ⭐ отзыва, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь