Одни боятся Варанаси как «города смерти». Другие приезжают сюда в паломничество. Здесь на каждом углу стоят храмы и ежедневно проводят кремации. Умереть в Варанаси означает для верующих индуистов — отправиться прямиком в обитель бога Шивы. Это место, которое учит ценить жизнь и проще относиться к смерти. Почему — узнаете на экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы проведём вместе целый день:
Встретим рассвет на Ганге. Полюбуемся церемонией поклонения священной реке, выпьем чай из глиняных стаканчиков и понаблюдаем, как жители Варанаси и паломники приходят омыться в Ганге.
Покатаемся на лодке, прогуляемся по гхатам и поднимемся к старым кварталам города.
Посетим самый значимый храм Варанаси — Вишванатх Мандир.
Увидим знаменитый кремационный гхат Маникарника. Понаблюдаем за похоронными ритуалами и поговорим о философии смерти в индуизме. А потом посмотрим на жизнь вокруг и пойдём её праздновать.
Организационные детали
- Между удаленными достопримечательностями мы будем передвигаться на тук-туке.
- Транспорт, прогулка на лодке и входные билеты оплачиваются дополнительно. Общая стоимость — около 30$ c человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Варанаси
Меня зовут Екатерина, я живу в Индии более 12 лет. Написала о своём опыте книгу. Я замужем за индийцем. Варанаси — его родной город, который я полюбила всей душой. Для меня он наполнен романтикой, историей и многовековой культурой. На своих авторских экскурсиях показываю гостям Индию такой, какой они её ещё не видели.Задать вопрос
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