Что вас ожидает

Мы проведём вместе целый день:

Встретим рассвет на Ганге. Полюбуемся церемонией поклонения священной реке, выпьем чай из глиняных стаканчиков и понаблюдаем, как жители Варанаси и паломники приходят омыться в Ганге.

Покатаемся на лодке, прогуляемся по гхатам и поднимемся к старым кварталам города.

Посетим самый значимый храм Варанаси — Вишванатх Мандир.

Увидим знаменитый кремационный гхат Маникарника. Понаблюдаем за похоронными ритуалами и поговорим о философии смерти в индуизме. А потом посмотрим на жизнь вокруг и пойдём её праздновать.

Организационные детали