Увидеть самое главное в Варанаси

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Варанаси на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Священный Варанаси: главное за 1 день
Пешая
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Священный Варанаси: главное за 1 день
Познакомиться с одним из самых почитаемых индуистских городов, где можно выйти из цикла перерождений
27 фев в 08:30
28 фев в 08:30
$280 за всё до 2 чел.
Варанаси - город света
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Варанаси - город света
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Завтра в 06:00
26 фев в 06:00
$239 за всё до 5 чел.
Варанаси - город жизни и смерти
Пешая
8 часов
Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
26 фев в 06:00
27 фев в 06:00
от $180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2024
    Священный Варанаси: главное за 1 день
    Изначально, хотели сами поехать в этом направлении! Хочется отметить, что организаторы очень быстро отвечают и решают вопросы очень индивидуально. Единственное, что не
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    понравилось - наш гид заболела и нам заменили её не гидом!!! Девушка была потрясающая и хорошо разбирается в религии, но вот в истории не разбиралась. В целом экскурсия понравилась, хоть и сам Варанаси был довольно сильным разочарованием, как плохо живут люди. Но удивление, как долго (более 3000 лет) могут сохранять свои традиции! P.S. Мы поняли уже, как «хорошо мы плохо живем»

  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Священный Варанаси: главное за 1 день
    Ваши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гид. Нашим гидом в
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    Варанаси была Анна. Нам необычайно повезло! Анна сумела открыть нам этот сложный, по многим критериям, город, с совершенно прекрасной стороны. Даже нет, не так: Анна нас влюбила в Варанаси! ❤️ То, что нас пугало - стало понятным и потеряло завесу ужаса, то, что мы считали неприемлемым - нашло свое логическое объяснение. Город расцвел своими красками для нас, показав себя настоящего. И лик его поистине прекрасен! Другого гида в Варанаси быть не могло! Анна - это лучшее, что случилось с нами в Индии! 🙏

    Ваши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гидВаши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гидВаши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гидВаши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гидВаши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гидВаши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гидВаши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гидВаши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гид

Ответы на вопросы от путешественников по Варанаси в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Варанаси в феврале 2025
Сейчас в Варанаси в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 280. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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