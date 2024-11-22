8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Священный Варанаси: главное за 1 день
Познакомиться с одним из самых почитаемых индуистских городов, где можно выйти из цикла перерождений
27 фев в 08:30
28 фев в 08:30
$280 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Варанаси - город света
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Завтра в 06:00
26 фев в 06:00
$239 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
26 фев в 06:00
27 фев в 06:00
от $180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
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Ответы на вопросы от путешественников по Варанаси в категории «Самое главное»
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