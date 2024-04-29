Познакомиться с одним из самых почитаемых индуистских городов, где можно выйти из цикла перерождений
«Бенарас старше истории, старше традиции, старше даже легенды и выглядит вдвое старше, чем все они вместе взятые», — так написал о Варанаси Марк Твен. На экскурсии мы познакомим вас с этим поразительным городом. Вы проведёте весь день в исторической части, гуляя по гхатам (ритуальные сооружения) и храмам. А вечером увидите знаменитую Ганга Аарти — церемонию поклонения великой Ганге.
Индуисты верят, что тот, кому посчастливится умереть на земле Варанаси (или Каши), в обители Шивы и Парвати, обретёт спасение и свободу от цикла перерождений. Считается, что Ганга здесь способна смывать грехи смертных. Кроме того, Варанаси веками был великим центром обучения. Город ассоциируется с продвижением спиритизма, мистицизма, йоги, а также санскрита и хинди.
Чтобы исследовать и, главное, прочувствовать весь Варанаси, одного дня, конечно, мало. Но на нашей экскурсии вы получите общее представление о самых важных достопримечательностях и прикоснётесь к неповторимой атмосфере этого места. Рано утром наш гид встретит вас в аэропорту или отеле, и вы начнёте незабываемый день в Варанаси.
При хорошей погоде в течение дня вы будете перемещаться на лодочке или преимущественно пешком (в старые кварталы машины не заезжают).
План путешествия
Храм Каши Вишванатх — один из двенадцати самых священных храмов Шивы.
Храм Санкат-Мочан-Хануман — храм на берегу реки Асси, посвящённый индуистскому богу Хануману.
Храм Аннапурны, посвящённый богине пищи. Считается, что храм спасает Варанаси от продовольственного кризиса.
Храм Тулси Манас. Место исторически и культурно значимо для всей Индии. Именно здесь знаменитый индуистский эпос «Рамаяна» стал доступен широким массам — а почему, вы узнаете на экскурсии.
Банарасский индуистский университет и крупнейший университетский городок в Азии.
Прогулка по старым улочкам Варанаси. Петляя по тысячелетним переулкам, вы ощутите древний дух города и его живой быт. Вы увидите храм Каши Вишванастх, а также посетите знаменитые гастрономические улицы в Качури-Гали, парфюмерный, цветочный и шёлковый рынки.
Ганга Аарти. Вечером на берегу Ганги вы увидите всемирно известную церемонию, за которой следует кремация. О ритуальной и символической части этого ежедневно совершаемого действа вам расскажет наш гид.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из аэропорта/отеля и обратно и сопровождение гида
Дополнительные расходы: прокат лодки — 10$ c человека, посещение храмов и цветы — 10$ c человека
Из-за узких улочек Старого города транспорт туда не заезжает, поэтому экскурсии в Варанаси в основном пешеходные с возможным перемещением на лодке.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Варанаси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 50 туристов
Здравствуйте! Мы — официальная русскоговорящая туристическая компания в Индии. Организуем экскурсии по всем самым интересным городам страны. Относимся к своему делу ответственно и с душой.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
Ваши впечатления от любого города Индии, на 90% зависят от того, как этот город преподнесет вам ваш гид. Нашим гидом в Варанаси была Анна. Нам необычайно повезло! Анна сумела открыть нам читать дальшеуменьшить
этот сложный, по многим критериям, город, с совершенно прекрасной стороны. Даже нет, не так: Анна нас влюбила в Варанаси! ❤️ То, что нас пугало - стало понятным и потеряло завесу ужаса, то, что мы считали неприемлемым - нашло свое логическое объяснение. Город расцвел своими красками для нас, показав себя настоящего. И лик его поистине прекрасен! Другого гида в Варанаси быть не могло! Анна - это лучшее, что случилось с нами в Индии! 🙏
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Татьяна
Изначально, хотели сами поехать в этом направлении! Хочется отметить, что организаторы очень быстро отвечают и решают вопросы очень индивидуально. Единственное, что не понравилось - наш гид заболела и нам заменили её не читать дальшеуменьшить
гидом!!! Девушка была потрясающая и хорошо разбирается в религии, но вот в истории не разбиралась. В целом экскурсия понравилась, хоть и сам Варанаси был довольно сильным разочарованием, как плохо живут люди. Но удивление, как долго (более 3000 лет) могут сохранять свои традиции!
P.S. Мы поняли уже, как «хорошо мы плохо живем»
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