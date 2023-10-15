Познакомиться с одним из самых почитаемых индуистских городов, где можно выйти из цикла перерождений
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Описание
Что вас ожидает
Один из старейших живых городов мира
Индуисты верят, что тот, кому посчастливится умереть на земле Варанаси (или Каши), в обители Шивы и Парвати, обретёт спасение и свободу от цикла перерождений. Считается, что Ганга здесь способна смывать грехи смертных. Кроме того, Варанаси веками был великим центром обучения. Город ассоциируется с продвижением спиритизма, мистицизма, йоги, а также санскрита и хинди.
Чтобы исследовать и, главное, прочувствовать весь Варанаси, одного дня, конечно, мало. Но на нашей экскурсии вы получите общее представление о самых важных достопримечательностях и прикоснётесь к неповторимой атмосфере этого места. Рано утром наш гид встретит вас в аэропорту или отеле, и вы начнёте незабываемый день в Варанаси.
При хорошей погоде в течение дня вы будете перемещаться на лодочке или преимущественно пешком (в старые кварталы машины не заезжают).
План путешествия
- Храм Каши Вишванатх — один из двенадцати самых священных храмов Шивы.
- Храм Санкат-Мочан-Хануман — храм на берегу реки Асси, посвящённый индуистскому богу Хануману.
- Храм Аннапурны, посвящённый богине пищи. Считается, что храм спасает Варанаси от продовольственного кризиса.
- Храм Тулси Манас. Место исторически и культурно значимо для всей Индии. Именно здесь знаменитый индуистский эпос «Рамаяна» стал доступен широким массам — а почему, вы узнаете на экскурсии.
- Банарасский индуистский университет и крупнейший университетский городок в Азии.
- Прогулка по старым улочкам Варанаси. Петляя по тысячелетним переулкам, вы ощутите древний дух города и его живой быт. Вы увидите храм Каши Вишванастх, а также посетите знаменитые гастрономические улицы в Качури-Гали, парфюмерный, цветочный и шёлковый рынки.
- Ганга Аарти. Вечером на берегу Ганги вы увидите всемирно известную церемонию, за которой следует кремация. О ритуальной и символической части этого ежедневно совершаемого действа вам расскажет наш гид.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из аэропорта/отеля и обратно и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: прокат лодки — 10$ c человека, посещение храмов и цветы — 10$ c человека
- Из-за узких улочек Старого города транспорт туда не заезжает, поэтому экскурсии в Варанаси в основном пешеходные с возможным перемещением на лодке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле отеля либо в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.