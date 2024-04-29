«Бенарас старше истории, старше традиции, старше даже легенды и выглядит вдвое старше, чем все они вместе взятые», — так написал о Варанаси Марк Твен. На экскурсии мы познакомим вас с этим поразительным городом. Вы проведёте весь день в исторической части, гуляя по гхатам (ритуальные сооружения) и храмам. А вечером увидите знаменитую Ганга Аарти — церемонию поклонения великой Ганге.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Один из старейших живых городов мира

Индуисты верят, что тот, кому посчастливится умереть на земле Варанаси (или Каши), в обители Шивы и Парвати, обретёт спасение и свободу от цикла перерождений. Считается, что Ганга здесь способна смывать грехи смертных. Кроме того, Варанаси веками был великим центром обучения. Город ассоциируется с продвижением спиритизма, мистицизма, йоги, а также санскрита и хинди.

Чтобы исследовать и, главное, прочувствовать весь Варанаси, одного дня, конечно, мало. Но на нашей экскурсии вы получите общее представление о самых важных достопримечательностях и прикоснётесь к неповторимой атмосфере этого места. Рано утром наш гид встретит вас в аэропорту или отеле, и вы начнёте незабываемый день в Варанаси.

При хорошей погоде в течение дня вы будете перемещаться на лодочке или преимущественно пешком (в старые кварталы машины не заезжают).

План путешествия

Храм Каши Вишванатх — один из двенадцати самых священных храмов Шивы.

— один из двенадцати самых священных храмов Шивы. Храм Санкат-Мочан-Хануман — храм на берегу реки Асси, посвящённый индуистскому богу Хануману.

— храм на берегу реки Асси, посвящённый индуистскому богу Хануману. Храм Аннапурны , посвящённый богине пищи. Считается, что храм спасает Варанаси от продовольственного кризиса.

, посвящённый богине пищи. Считается, что храм спасает Варанаси от продовольственного кризиса. Храм Тулси Манас . Место исторически и культурно значимо для всей Индии. Именно здесь знаменитый индуистский эпос «Рамаяна» стал доступен широким массам — а почему, вы узнаете на экскурсии.

. Место исторически и культурно значимо для всей Индии. Именно здесь знаменитый индуистский эпос «Рамаяна» стал доступен широким массам — а почему, вы узнаете на экскурсии. Банарасский индуистский университет и крупнейший университетский городок в Азии.

и крупнейший университетский городок в Азии. Прогулка по старым улочкам Варанаси . Петляя по тысячелетним переулкам, вы ощутите древний дух города и его живой быт. Вы увидите храм Каши Вишванастх, а также посетите знаменитые гастрономические улицы в Качури-Гали, парфюмерный, цветочный и шёлковый рынки.

. Петляя по тысячелетним переулкам, вы ощутите древний дух города и его живой быт. Вы увидите храм Каши Вишванастх, а также посетите знаменитые гастрономические улицы в Качури-Гали, парфюмерный, цветочный и шёлковый рынки. Ганга Аарти. Вечером на берегу Ганги вы увидите всемирно известную церемонию, за которой следует кремация. О ритуальной и символической части этого ежедневно совершаемого действа вам расскажет наш гид.

Организационные детали