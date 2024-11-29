Это путешествие к святым местам для тех, кто хочет обрести внутреннюю гармонию, привести мысли в порядок, прикоснуться к истокам и,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Проживание. В отеле New Temple Town или Meadows 3*, размещение 2-местное. Возможно проживание в отеле 4* и 5* (за доплату, по запросу).
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Maruti Swift, Dezire, Ciaz, Toyota Innova.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Прогулка на лодке по Гангу, знакомство с культурой кремации, посещение храма и ашрама
Встречаемся в Варанаси и отправляемся к Гангу, где вас ждёт катание на лодке. Вы посмотрите с воды на гхаты — ступени вдоль берегов, на которых совершаются религиозные обряды. Всего их в городе 88, и на протяжении долгих веков они вдохновляют художников, режиссёров, фотографов, писателей и музыкантов. Большинство из них используется в качестве мест для купания, однако некоторые предназначены исключительно для кремации.
Затем прогуляемся по узким пешеходным улочкам. Дойдём до одного из мест кремации. Именно здесь, по местным верованиям, происходит таинство конечного воссоединения человека с природой, возвращение в вечный круг жизни и смерти. Вы поймёте, почему многие индусы хотят провести свои последние дни в Варанаси.
После посетим важный для индуизма храм Санката Деви Мандир (богини печали). Побываем в ашраме Кинарам Агхор и осмотрим традиционные дома, в которых живёт сообщество людей, проводящих кремации.
Боевое искусство кушти, город Сарнатх, ритуал поклонения богине Ганга
Утром отправимся смотреть зрелищное шоу: заглянем в боевую акхару — место практики, сохранившуюся с древних времён, и понаблюдаем за тем, как тренируются борцы традиционного боевого индийского искусства кушти, известного более 3000 лет. Мужчины в одних набедренных повязках проводят схватку на открытом грунте, применяя разнообразные приемы. Цель — повалить и удержать соперника. Быть может, кто-то из вас даже захочет поучаствовать!
Затем переедем в город Сарнатх, почитаемый центр буддийского паломничества в 10 километрах от Варанаси. Считается, что после достижения нирваны Будда произнёс здесь свою первую проповедь. С того времени в городе сохранилось несколько строений: ступа Дхамек, где Будда как раз читал свою первую проповедь, и ступа Чаукханди, где он встретил своих первых учеников. Побываем и у знаменитого дерева Бодхи. По легенде, оно выращено здесь из побега настоящего дерева Бодхи, растущего в городе Бодх-Гая. Желающие также смогут посетить ланкийский монастырь, расположенный неподалёку.
После вернёмся в отель, отдохнём, а вечером отправимся на церемонию поклонения богине священной реки Ганге. Это захватывающий вечерний ритуал, который проходит ежедневно с наступлением сумерек на гхатах реки. Проводят его индийские священники под звуки конха, звон колоколов, медных тарелок и пение мантр. Церемония сопровождается зажжением сотен медных ламп, из-за чего гхат озаряется светом на несколько ярусов. Незабываемо!
Праяградж и его священные достопримечательности
Сегодня отправимся в город Праяградж, где посетим место слияния рек Ганг, Ямуны и мистической Сарасвати. Эта локация считается одной из самых святых в стране. Каждые 12 лет тут проходит крупнейшее в мире собрание людей — по народному поверью, купание в этих водах очищает от грехов. Желающие смогут прокатиться на лодке и ощутить царящую здесь безмятежность.
Затем поедем дальше и посмотрим на кафедральный собор Всех Святых, также известный как Паттар Гирджагар или Каменная церковь. Это внушительное колониальное сооружение в готическом стиле было спроектировано знаменитым британским архитектором Уильямом Эмерсоном. Увидим потрясающий мраморный алтарь с филигранными мозаиками, впечатляющими витражами, большой кафедрой и возвышающимися арками.
Посетим и соседнюю достопримечательность — храм Бейд Хануман. В нём расположен шестиметровый идол божества, запечатлённый лёжа на спине. Я расскажу вам интересные легенды, связанные с этой фигурой. Также побываем и у других архитектурных жемчужин города — крепости Аллахабад, дворца Джодхабай — и вы узнаете об их прошлом и настоящем. По возможности, осмотрим гхат Сарасвати, священный ступенчатый берег реки недалеко от крепости Праяградж. Затем вернёмся в Варанаси.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3
- Завтраки в отеле
- Трансферы по программе на машине с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутилированная вода
- Катание на лодке по Гангу
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Варанаси и обратно
- Обеды и ужины - около $20
- Входные билеты к достопримечательностям - около $35 за человека
- Личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты