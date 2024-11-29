Встречаемся в Варанаси и отправляемся к Гангу, где вас ждёт катание на лодке. Вы посмотрите с воды на гхаты — ступени вдоль берегов, на которых совершаются религиозные обряды. Всего их в городе 88, и на протяжении долгих веков они вдохновляют художников, режиссёров, фотографов, писателей и музыкантов. Большинство из них используется в качестве мест для купания, однако некоторые предназначены исключительно для кремации.

Затем прогуляемся по узким пешеходным улочкам. Дойдём до одного из мест кремации. Именно здесь, по местным верованиям, происходит таинство конечного воссоединения человека с природой, возвращение в вечный круг жизни и смерти. Вы поймёте, почему многие индусы хотят провести свои последние дни в Варанаси.

После посетим важный для индуизма храм Санката Деви Мандир (богини печали). Побываем в ашраме Кинарам Агхор и осмотрим традиционные дома, в которых живёт сообщество людей, проводящих кремации.