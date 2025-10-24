-
Из Гоа на самолете в Тадж Махал и Варанаси
Начало: Гоа, Калангут
24 окт в 05:00
27 окт в 05:00
$494
$520 за человека
Погружение в духовность: индивидуальный тур по Варанси, Сарнатху и Праяграджу
Увидеть ритуал поклонения Ганге, познакомиться с культурой кремации и понаблюдать за боевой схваткой
Начало: Варанаси, у вашего отеля или в любом месте города ...
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$1350 за всё до 2 чел.
Священный город Варанаси (с посещением Сарнатха)
Начало: Варанаси
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
23 окт в 09:00
$250 за человека
