АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

Для настоящих рыбаков, да и просто для новых впечатлений рыбалка 🐟 в Индийском океане то, что нужно!

Рано утром мы заберем вас в район Танджунг Беноа, откуда мы проследуем на двухмоторном катере, которым управляет настоящий бывалый капитан!

Первая часть вашей рыбалки начнется минут через двадцать после начала пути в открытом океане. Движущийся катер, приманка и вы можете поймать тунца, морскую щуку или гигантскую ставриду. Троллинг – азартный вид рыбалки, для настоящих любителей приключений. После ваш улов для вас приготовят на гриле.

Второй частью рыбалки будет остановка над коралловым рифом, где можно поймать множество разноцветных рыбешек.

На обратном пути купание в открытом океане и конечно же морской загар!

Длительность: полдня (продолжительность рыбалки 3-3, 5 часа)