АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Рыбалка 🐟 состоит из двух частей: троллинг и ловля коралловых рыб.

Стоит отметить что весь улов можно приготовить здесь же, на грилле!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $130 за экскурсию

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Рыбалка
Рыбалка
Для настоящих рыбаков, да и просто для новых впечатлений рыбалка 🐟 в Индийском океане то, что нужно!
Рано утром мы заберем вас в район Танджунг Беноа, откуда мы проследуем на двухмоторном катере, которым управляет настоящий бывалый капитан!
Первая часть вашей рыбалки начнется минут через двадцать после начала пути в открытом океане. Движущийся катер, приманка и вы можете поймать тунца, морскую щуку или гигантскую ставриду. Троллинг – азартный вид рыбалки, для настоящих любителей приключений. После ваш улов для вас приготовят на гриле.
Второй частью рыбалки будет остановка над коралловым рифом, где можно поймать множество разноцветных рыбешек.
На обратном пути купание в открытом океане и конечно же морской загар!
Длительность: полдня (продолжительность рыбалки 3-3, 5 часа)
Что входит
  • трансфер
  • аренда катера
  • троллинг
  • коралловая рыбалка
  • напитки
  • снаряжение и наживка
  • страховка.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
АриКетут
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