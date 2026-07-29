Храм Гоа Лавах (~ 40 минут) Храм-страж стоит у входа в пещеру, где живут тысячи летучих мышей. Балийцы считают их священными и почитают как защитников.
Пляж Кусамба (~ 40 минут) Дикий океанский берег с чёрным вулканическим песком. Здесь волны выбрасывают на берег кокосы, обломки лодок и причудливые коряги, создавая суровый и завораживающий пейзаж.
Virgin Beach (~ 1 час) Уютная бухта с белоснежным песком и кристально чистой водой. Волны, разбиваясь о скалы и пещеры, превращаются в радужные облака брызг — идеальное место для отдыха.
Водный дворец Уджунг (~ 1,5 часа) Целый парк на воде: мосты, статуи, уединённые беседки, цветущие плюмерии и манговые деревья. С верхней точки открывается удивительный вид на горы и океан. Можно заглянуть и внутрь дворца, восстановленного в прежней красоте.
Водный дворец Тирта Гангга (~ 1,5 часа) «Священная вода Ганги» — так переводится название этого дворца. Здесь вас ждут изящные фонтаны, пруды с лотосами и золотыми карпами, каменные мостики и купальни с водой из священного источника.
Храм Лемпуянг (~ 2 часа) Один из самых почитаемых храмов Бали. Поднимаясь по «лестнице в небо», вы окажетесь среди древних ворот и получите возможность увидеть одну из самых впечатляющих панорам острова.
В ходе экскурсии я буду рассказывать о жизни на Бали, о быте и традициях балийцев, об их отличиях от русских. В результате вы откроете религиозное и природное многообразие острова и станете лучше понимать культуру его жителей.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером из отеля и обратно, оплата парковки
Входные билеты ($22 за чел.) и обед оплачиваются дополнительно
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер из районов Санур, Нуса Дуа, Джимбаран, Кута, Легиян, Сэминяк, Танджунг Беноа, Убуд, Дэнпасар
Дополнительно оплачивается трансфер из Чангу, Паянган и Чанди Даса — $25; из районов Амэд и Кинтамани — $50
Нет возможности забрать вас из районов Ловина и Туламбен
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 2577 туристов
Мир, Дружба, Жвачка! =)
Привет! Меня можно просто звать Андрей. Много лет я изучаю русский язык и русскую культуру. Именно поэтому я свободно говорю по-русски.
При этом, я коренной балиец и индуист, читать дальшеуменьшить
знаю все о своей Родине. Для вас я открою дверь в мир потрясающих эмоций и таинственных миров прошлого и настоящего.
Мои программы нестандартные и составлены таким образом, чтобы вы могли не только посмотреть, но и почувствовать, понюхать, попробовать на вкус.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 299 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
🌅 28 июля посетили экскурсию и просто в восторге! 🌟 🏛 Андрей был невероятно увлекательным и знающим гидом! Его рассказы захватывали с первых минут. 🎯 👥 Так как экскурсия была читать дальшеуменьшить
индивидуальной, задали все интересующие вопросы и получили на них подробные ответы. 🗣️ 🔍 Особенно впечатлили разъяснения о местной культуры. Это было действительно познавательно! 🧠 📸 Фотографии получились просто великолепные! 📸 🏞️ Экскурсия оставила массу положительных эмоций и новых знаний. 📜 🕰️ Время пролетело незаметно, хотелось бы вернуться снова! 🔄 10/10 рекомендую всем! 📈✨
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P
Prostakova
Экскурсия очень понравилась, гид Андрей очень хорошо и интересно рассказывает на русском, много чего узнали, много увидели, посетили 2 храма, плантации кофе и риса, королевский сад с карпами, а так же два пляжа и многое другое, красота необыкновенная, всем советую))
+1
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Анна
Очень интересный маршрут, каждая локация стоит посещения. Гид - классный, эрудированный, с ним было комфортно провести целый день 👍
Ехала ради Лемпуянга, а в итоге больше всех поразил своей красотой - Тирта Ганга и его рыбки 😍
На пляже в ресторане еда вкусная, только пришлось побороться с назойливыми летающими насекомыми.
Жарко на локациях, поэтому берите с собой побольше воды!
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Наталья
Бали - интересное, инстаграммное место. Воодушевляет всё: цвет, свет, атмосфера, пение птиц, умиротворение пейзажей, гор и джунглей. Безопасный и красивый остров. Отзывчивые, добрые, улыбчивые местные жители. С добром и пониманием относятся к туристам. Сразу подружились с нашим гидом Андреем Садурой. Прекрасный, уютный человек и отличный рассказчик. Помогал и делами и советами. Отлично 👍 провели вместе целый день. Спасибо! Буду рекомендовать друзьям.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарим за высокую оценку. Рады что вы остались довольны. И всегда рады видеть вас снова.
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Людмила
если бы можно было бы поставить 10 баллов, я бы поставила! шикарная экскурсия, замечательно организованная и продуманная. потрясающие локации, места, которые нужно посетить. ездили вдвоем и Андрей подстраивался только под нас. читать дальшеуменьшить
приехал четко вовремя, вел машину очень аккуратно, по пути рассказывал про достопримечательности и поддерживал разговор на любые темы. Андрей, хочу выразить Вам свой восторг касаемо знания русского языка! это просто невероятно! многие русские так не разговаривают и не пишут! вам самых замечательных пассажиров, легких дорог и всего самого лучшего! спасибо за то, что Вы организовали нам лучшую экскурсию!
Андрей
Ответ организатора:
И вам большое спасибо за выбор нашей экскурсей и за высокую оценку. Мы рады, что вы остались довольны. До новых встреч!
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Нина
Всё прошло отлично, хороший гид, отлично говорит по русски. Спасибо!
Андрей
Ответ организатора:
И вам огромное спасибо за то, что взяли экскурсию у нас и за высокую оценку. Мы рады что вы остались доволны. До новых встреч!
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