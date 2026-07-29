Я стану для вас проводником в мир удивительного острова Бали. Вместе мы посетим святыни балийского народа, почувствуем мощь водной стихии, понежимся на пляже в лазурной лагуне, увидим королевские дворцы и полюбуемся вулканом Агунг с обзорной площадки храма.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Программа

Храм Гоа Лавах (~ 40 минут)

Храм-страж стоит у входа в пещеру, где живут тысячи летучих мышей. Балийцы считают их священными и почитают как защитников.

Пляж Кусамба (~ 40 минут)

Дикий океанский берег с чёрным вулканическим песком. Здесь волны выбрасывают на берег кокосы, обломки лодок и причудливые коряги, создавая суровый и завораживающий пейзаж.

Virgin Beach (~ 1 час)

Уютная бухта с белоснежным песком и кристально чистой водой. Волны, разбиваясь о скалы и пещеры, превращаются в радужные облака брызг — идеальное место для отдыха.

Водный дворец Уджунг (~ 1,5 часа)

Целый парк на воде: мосты, статуи, уединённые беседки, цветущие плюмерии и манговые деревья. С верхней точки открывается удивительный вид на горы и океан. Можно заглянуть и внутрь дворца, восстановленного в прежней красоте.

Водный дворец Тирта Гангга (~ 1,5 часа)

«Священная вода Ганги» — так переводится название этого дворца. Здесь вас ждут изящные фонтаны, пруды с лотосами и золотыми карпами, каменные мостики и купальни с водой из священного источника.

Храм Лемпуянг (~ 2 часа)

Один из самых почитаемых храмов Бали. Поднимаясь по «лестнице в небо», вы окажетесь среди древних ворот и получите возможность увидеть одну из самых впечатляющих панорам острова.

В ходе экскурсии я буду рассказывать о жизни на Бали, о быте и традициях балийцев, об их отличиях от русских. В результате вы откроете религиозное и природное многообразие острова и станете лучше понимать культуру его жителей.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером из отеля и обратно, оплата парковки

Входные билеты ($22 за чел.) и обед оплачиваются дополнительно

Откуда можно начать экскурсию