Что вас ожидает

Аутентичные храмы Бали

Чтобы разобраться в тонкостях балийской архитектуры и религии, мы посетим два традиционных храма. Вы увидите деревенский храм Пусех Батуан 10 века, узнаете о его внутреннем устройстве и символическом делении на три части — мир людей, мир предков и мир богов. А после осмотрите второй по значимости храм Бали, Улун Дану Батур, священное и невероятно живописное место на озере. Здесь я расскажу о богине-хранительнице храма, которой весь остров обязан пресной водой.

Рисовые террасы и тропические плантации

По пути обязательно остановимся у визитной карточки Бали — рисовых террас Тегалаланг. На фоне неземных ландшафтов вы найдете отличные ракурсы для снимков и высокие качели, главный реквизит для фотосессий. Также мы посетим балийские плантации: вы понаблюдаете, как выращивают кофе, какао, фрукты и специи, а после продегустируете несколько местных кофейных сортов.

Волшебство балийской природы

Контрастная, гармоничная и пробирающая до мурашек — такой перед вами предстанет природа Бали. За день мы охватим красивейшие локации острова. В Убуде посетим заповедный Обезьяний лес, где вы увидите священные деревья и познакомитесь с дружелюбными макаками. На обед остановимся в горном районе Кинтамани: здесь вам откроются сумасшедшие виды на вулкан и озеро Батур. Кроме того, вы прогуляетесь по вулканическому пляжу с черным песком и искупаетесь в лагуне 20-метрового водопада Тегенунган, затерявшегося в пышных джунглях.