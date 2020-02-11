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Увидеть главные символы острова за один день — от древних храмов и водопадов до рисовых террас

Sindu
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Sindu – ваш гид
Приготовьтесь оказаться в самых значимых и фотогеничных местах Бали! За один день вы побываете в храмах Пусех Батуан и Улун Дану, взлетите на качелях над рисовыми террасами, пройдете по Лесу обезьян, увидите вулкан Батур и искупаетесь в лагуне водопада.

Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждешь, и навсегда влюбиться в Бали.
$110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Бали до мурашек
Бали до мурашек

Что вас ожидает

Аутентичные храмы Бали
Чтобы разобраться в тонкостях балийской архитектуры и религии, мы посетим два традиционных храма. Вы увидите деревенский храм Пусех Батуан 10 века, узнаете о его внутреннем устройстве и символическом делении на три части — мир людей, мир предков и мир богов. А после осмотрите второй по значимости храм Бали, Улун Дану Батур, священное и невероятно живописное место на озере. Здесь я расскажу о богине-хранительнице храма, которой весь остров обязан пресной водой.

Рисовые террасы и тропические плантации
По пути обязательно остановимся у визитной карточки Бали — рисовых террас Тегалаланг. На фоне неземных ландшафтов вы найдете отличные ракурсы для снимков и высокие качели, главный реквизит для фотосессий. Также мы посетим балийские плантации: вы понаблюдаете, как выращивают кофе, какао, фрукты и специи, а после продегустируете несколько местных кофейных сортов.

Волшебство балийской природы
Контрастная, гармоничная и пробирающая до мурашек — такой перед вами предстанет природа Бали. За день мы охватим красивейшие локации острова. В Убуде посетим заповедный Обезьяний лес, где вы увидите священные деревья и познакомитесь с дружелюбными макаками. На обед остановимся в горном районе Кинтамани: здесь вам откроются сумасшедшие виды на вулкан и озеро Батур. Кроме того, вы прогуляетесь по вулканическому пляжу с черным песком и искупаетесь в лагуне 20-метрового водопада Тегенунган, затерявшегося в пышных джунглях.

Организационные детали

  • Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты в храм Пусех Батуан — $1; Лес обезьян — $5; рисовые терассы Тегалаланг — $1; Кинтамани — $2; храм Улун Дану Батур — $2; водопад Тегенунган — $1
  • Стоимость экскурсии указана за группу до 5-ти человек, если вас больше, стоимость оговаривается дополнительно
  • С собой возьмите запасной купальник и полотенце
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек
Бали до мурашек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sindu
Sindu
Меня зовут Синду, я русскоговорящий гид на Бали. Работаю с путешественниками из России с 2003 года. Хорошо владею русским языком. Я всегда гарантирую безопасность, надёжное и пунктуальное обслуживание всем своим гостям. Расскажу вам много интересного о разных достопримечательностях нашего прекрасного острова Бали. Если вам нужно что-то особенное, я всегда готов составить индивидуальную программу, как для одного человека, так и для группы. Приезжайте, и вы будете довольны!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 февраля 2020
Спасибо большое Синду за прекрасный день! Были на экскурсии "Бали до мурашек".
За 1 день проехали пол-острова, посетили кучу красивых и интересных мест.
Всё очень понравилось: храмы, живописная природа, рисовые терассы, вулканы
(восхождение не делали, остановились на обед с видом на вулкан Батур, но вид был тоже очень красивый).
Синду - очень доброжелательный, приятный человек, заряжающий своим позитивом :) Вспоминаем его с теплотой и улыбкой :)
Очень интересно рассказывал про историю, храмы, и про всё, о чем только его не спрашивали.
Туристу, который приезжает впервые на Бали - одного дня не хватит, чтобы объехать столько потрясающе красивых мест.
И такая обзорная экскурсия - то, что надо, чтобы окунуться в атмосферу острова, провести прекрасный день, посмотреть много интересного.
После экскурсии остались только приятные воспоминания и море фотографий!

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