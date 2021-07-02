Все экскурсии в Бали
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бали – доступно 87 экскурсий на 2021 год, 838 ⭐ отзывов, цены от $50, посетите достопримечательности: Вулкан Батур, Вулкан Агунг, Нуса Пенида, Вулкан Иджен. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бали почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индонезии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
7ч
$125
за 1 чел.
Подъем на вулкан Батур
Нам предстоит испытание, которое начнётся около 1-2 часов ночи
Ежедневно в 01:00-02:00
3ч
$120
за 1 чел.
Дайвинг
… природные особенности и необычайный подводный мир острова, его глубокие впадины и крутые берега, красивейшие...
каждый день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$90
за 1-4 чел.
Традиции и обряды Бали
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$130
за 1 чел.
Рыбалка
Рыбалка состоит из двух частей: троллинг и ловля коралловых рыб
каждый день, пик ап в 6 утра
Индивидуальная экскурсия
13ч
$150
за 1 чел.
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Провести ночь у самого красивого вулкана Индонезии и полюбоваться голубым пламенем
Индивидуальная экскурсия
12ч
$110
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
12-часовая индивидуальная экскурсия с опытным гидом по княжеству Карангасем
ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$80
за 1-6 чел.
Обзорное путешествие по Бали
Проехать через весь остров и познакомиться с его природой, религией, традициями и ремеслами
3ч
$125
за 1 чел.
2 в 1: круиз на яхте и прогулка по дну в скафандре
Отдых на острове в Индийском океане, юго-западнее Бали
каждый день в 07:30
Индивидуальная экскурсия
9ч
$70
за 1-6 чел.
Бали изнутри
Колоритный Убуд и его живописные окрестности на авто-пешеходной экскурсии
6ч
$120
за 1 чел.
Круиз на остров Лембонган на яхте "Баунти"
Присоединитесь к путешествию на тихий остров Нуса Лембонган
Время выезда из отеля: 08.15-08.45 (в зависимости от района)
Индивидуальная экскурсия
8ч
$100
за 1-6 чел.
Северный Бали: водные храмы, плантации, озера
Услышать легенды старинных святынь, открыть завораживающие виды и продегустировать разные сорта кофе
Индивидуальная экскурсия
12ч
$105
за 1 чел.
Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану
Мы совершим путешествие по живописной балийской деревне Бедугул, чтобы увидеть ее многочисленные достопримечательности...
каждый день в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$150
за 1-5 чел.
Возвращение к истокам Бали: деревня Труньян
Побывать на необычном кладбище, искупаться в водопаде и увидеть, как выращивают кофе на плантациях
8ч
$60
за 1 чел.
Рафтинг: сплав по горной реке
Четырнадцать незабываемых километров в компании природы джунглей и ее жителей, суровые скалы и прекрасные...
Ежедневно: 07:30, 10:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
$110
за 1-5 чел.
Бали до мурашек
Увидеть главные символы острова за один день — от древних храмов и водопадов до рисовых террас
6ч
$80
за 1 чел.
Сафари парк. Пакет "Путешествие"
Пакет "Путешествие" включает в себя поездку по девственным джунглям, знакомство с дикими животными и...
каждый день в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$70
за 1-5 чел.
Колоритный Денпасар
Главные достопримечательности балийской столицы на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
$115
за 1-6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали
Вы познакомитесь с главными особенностями Бали - жизненным укладом коренного населения, традиционными...
ежедневно с 9.00 до 18.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$95
за 1-6 чел.
Таинственный восток Бали
Древние храмы, кофейные плантации, белоснежный пляж и местные секреты на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
18м
$125
за 1 чел.
Плавание с дельфинами
Предлагаем вам испытать незабываемые ощущения, поплавав на Бали с приветливыми и веселыми дельфинами
По договоренности в любой день
Индивидуальная экскурсия
6ч
$113
за 1-5 чел.
Стать лучшей версией себя на Бали!
Прочтение ауры и активация энергии на сеансе со специалистом, а также поездка в горный храм на озере
Индивидуальный трансфер
3ч
$55
за 1-4 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$90
за 1-6 чел.
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Храм на океане Танах Лот, рисовые и кофейные плантации, местные ремесла и традиции за один день
1ч
$185
за 1 чел.
Погружение на рифе Амед
В водах Амеда Вас ждет два дайв-сайта: Риф Уйях (Uyah Reef) и Риф Чемелук (Cemeluk)
по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Бали»
- LLeonid2 июля 2021Экскурсия по Убуду и окрестностям прошла великолепно! Артур коренной Балиец прекрасно говорящий по русски выше всех похвал! Мы окунулись в историю, быт, культуру Бали, побывали за одну поездку в прекрасных пейзажных и незабываемых местах Убуда, прониклись атмосферой острова. Рекомендуем всем русскоязычным туристам. Леонид, Эдита
- ООльга15 июня 2021Ездила с гидом Юлей. Отзывчивый, внимательный, позитивно настроенный гид. Посетили даже немного больше сверхописанной программы. Основную информацию про Бали на экскурсии прослушала, а более подробная и не нужна. Сама экскурсия не напряженная, отдых и релакс.
- ЛЛола13 мая 2021Друзья, я в восторге! Экскурсия в Убуд стала очень насыщенным и впечатляющим днём: Артур, наш гид, знает всё про страну, ее образ жизни, культурные традиции и менталитет, места, в которых мы были оставили после себя массу красочных фото для Инсты, яркие впечатления и воспоминания. Мы гуляли по рисовым полям и собирали фрукты по дороге, купались в водопаде с профессиональным фотографом, любовались храмами и общались с монахами, наблюдали за обезьянами и карпами. Полагаю, ни одна энциклопедия не поведает мне столько, сколько я увидела и ощутила в этот день. Спасибо Трипстеру и Артуру за этот день🙏
- ННаталья4 мая 2021Очень понравилась экскурсия. Гид Артур - здорового говорит по русски, но сам местный, поэтому здорово раскрыл внутренние особенности жизни на Бали. Артур очень приятный в общении с тактом и с юмором одновременно. У него везде связи, чтобы зайти без очереди, сесть за стол на смотровой и даже сделать селфи с обезьянкой. Маршрут корретикровал под наши нужды. Нам очень понравилось! Всем рекомендую.
- ММаксим24 января 2021Экскурсия супер, Ваян знает русский идеально. За 11 часов узнал всё на Бали, к тому же он делал всё чтобы мне было комфортно, напоил водой, накормил, угостил арбузом, очень дёшево за такой сервис!
- ККирилл18 января 2021Круто!
- Отзыв на: Рафтинг на Бали!ТТатьяна13 января 2021Все супер! Рекомендую
- ММарина8 января 2021Добрый день! Очень насыщенная программа, Ваян отличный экскурсовод! Спасибо, большое! Все очень понравилось! Восторгу нет предела!
- Отзыв на: Бали с открытки: лучшие виды и панорамыAAlexandra27 апреля 2020Спасибо, получили огромное удовольствие от экскурсии! Очень рекомендуем!
- Отзыв на: Покорить вулкан Батур на джипеВВладислав26 марта 2020Экскурсия прошла на "Ура". Джапа приехал вовремя. Toyota Fortuner. Вполне сносно говорит по-русски. Поднялись на гору, с которой открывается изумительный вид на Батур, Агонг. Пока ждали солнце, подзамерзли чуток. Вот тут Джапа и предложил термос с чаем/кофе, да еще домашних булочек))). Красавец! После поехали к кратеру. Отдельное спасибо вирусу - мы там были одни))). Куча фоток при полном отсутствии туристов, еще один завтрак из яиц, сваренных на вулкане, - какие еще тут могут быть комментарии))