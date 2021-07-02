Ездила с гидом Юлей. Отзывчивый, внимательный, позитивно настроенный гид. Посетили даже немного больше сверхописанной программы. Основную информацию про Бали на экскурсии прослушала, а более подробная и не нужна. Сама экскурсия не напряженная, отдых и релакс.

Отзыв на: Путешествие в аутентичный Убуд

Л Лола 5

Друзья, я в восторге! Экскурсия в Убуд стала очень насыщенным и впечатляющим днём: Артур, наш гид, знает всё про страну, ее образ жизни, культурные традиции и менталитет, места, в которых мы были оставили после себя массу красочных фото для Инсты, яркие впечатления и воспоминания. Мы гуляли по рисовым полям и собирали фрукты по дороге, купались в водопаде с профессиональным фотографом, любовались храмами и общались с монахами, наблюдали за обезьянами и карпами. Полагаю, ни одна энциклопедия не поведает мне столько, сколько я увидела и ощутила в этот день. Спасибо Трипстеру и Артуру за этот день🙏