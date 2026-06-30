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Экскурсии на Бали

Найдено 264 экскурсии на Бали на русском языке, цены от $5, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Топ-5 локаций Нуса Пениды
На машине
8 часов
86 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Топ-5 локаций Нуса Пениды
Обзорная поездка по самым красивым местам острова
Начало: В порту Банджар-Ньюх
Расписание: в будние дни в 08:15, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:15
$45 за человека
Покорить вулкан Батур на джипе
Джиппинг
На машине
8 часов
215 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
10 авг в 03:00
11 авг в 03:00
от $155 за всё до 4 чел.
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
На машине
12 часов
88 отзывов
Индивидуальная
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Увидеть места девственной красоты, будто сошедшие с обложки журналов
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от $195 за человека
Бали до мурашек
На машине
10 часов
324 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Бали до мурашек
Увидеть главные символы острова за один день - от древних храмов и водопадов до рисовых террас
Завтра в 12:30
10 авг в 08:30
от $110 за всё до 5 чел.
Бали, который вы ждёте
На машине
Сплавы и рафтинг
9 часов
408 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бали, который вы ждёте
Собрать комбо прекрасного острова: рисовые террасы Убуда, водопад, храм, вулкан Батур и кофе
Начало: Из вашего отеля
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $122 за всё до 4 чел.
Сердце Бали: рисовые террасы, парк птиц и краски Убуда
На машине
9 часов
473 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Бали: рисовые террасы, парк птиц и краски Убуда
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $72 за всё до 6 чел.
Погружение в культуру острова Ява
На машине
12 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Погружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $210 за всё до 4 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
На машине
8 часов
203 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $75 за всё до 6 чел.
Сёрфинг на Бали
Сёрфинг
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
Сёрфинг на Бали
Покорить волны Индийского океана и получить фоторазбор ошибок от инструктора
Начало: В районе Кута или Нуса Дуа
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $52 за человека
Райские пляжи Южного Бали
На машине
9 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Райские пляжи Южного Бали
Насладиться «открыточными» пейзажами и слиться с первозданной природой острова
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $116 за всё до 4 чел.
Привет, Бали
На машине
10 часов
-
5%
113 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Привет, Бали
Увидеть лучшие достопримечательности сказочного острова за 1 день
Начало: У вашего отеля/вилла
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $114$120 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Бали до отеля
На машине
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Бали до отеля
С комфортом и без лишних забот добраться из Денпасара до места отдыха
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
от $24 за всё до 4 чел.
В мире животных, птиц и бабочек - на Бали
На машине
8 часов
119 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В мире животных, птиц и бабочек - на Бали
В парке рептилий я покормила крокодила
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $59 за всё до 6 чел.
Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте
На яхте
Круизы
На микроавтобусе
9 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте
Комфортный способ побывать на известном фотоспоте Kelinking и поплавать с мантами
Начало: В Сануре в кафе на пляже
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
$119 за человека
Активный день на острове Бали
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
7 часов
62 отзыва
Индивидуальная
Активный день на острове Бали
Погонять на квадроциклах по диким джунглям и сплавиться на рафтах по горной реке Аюнг
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $120 за человека
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
На машине
На микроавтобусе
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Поможем с комфортом добраться до нужной вам точки на острове в любое время суток
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $21 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Джиппинг
На машине
8 часов
102 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках
Начало: В лобби отеля
Завтра в 03:30
11 авг в 03:30
от $180 за всё до 2 чел.
Нуса-Пенида + опция снорклинга с мантами
На машине
10 часов
-
10%
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Нуса-Пенида + опция снорклинга с мантами
Открыть самые красивые уголки острова и поплавать рядом с гигантскими скатами (с Бали)
Начало: У порта Sanur Harbour
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
$109$121 за человека
Удивительно живописный рафтинг по реке Аюнг
Сплавы и рафтинг
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
Удивительно живописный рафтинг по реке Аюнг
Сплавиться по одной из самых длинных и красивых рек на острове
Начало: На ресепшен вашего отеля
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $45 за человека
Мастер-класс по изготовлению колец из серебра
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению колец из серебра
Познакомиться с мастерством ювелиров и сделать украшение своими руками
Начало: В районах Санур
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $55 за человека
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
На машине
8 часов
149 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Пусех
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от $95 за всё до 5 чел.
Снорклинг с гигантскими скатами - на Нуса Пенида
На лодке
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Снорклинг с гигантскими скатами - на Нуса Пенида
Поплавать с масками в местах, где можно встретить мант и черепах, а также полюбоваться кораллами
Начало: В Penida Ferry Port
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от $170 за всё до 6 чел.
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
На машине
На микроавтобусе
10 часов
40 отзывов
Индивидуальная
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
Посетить ключевые достопримечательности острова Богов на автомобильной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
11 авг в 08:00
от $200 за человека
Джип-приключение на вулкане Батур
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
8 часов
437 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Начало: В вашем отеле
11 авг в 07:30
13 авг в 07:30
от $155 за всё до 3 чел.
Обзорное путешествие по Бали
На машине
8 часов
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорное путешествие по Бали
Проехать через весь остров и познакомиться с его природой, религией, традициями и ремеслами
Начало: В лобби вашего отеля
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $116 за всё до 4 чел.
Яркий день на полуострове Букит
На машине
10 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий день на полуострове Букит
Исследовать все красоты Южного Бали, отдохнуть на живописных пляжах и насладиться красками заката
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $70 за всё до 5 чел.
Колоритный Денпасар
На машине
8 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Колоритный Денпасар
Главные достопримечательности балийской столицы на автопешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $75 за всё до 5 чел.
Традиции и обряды Бали
На машине
8 часов
154 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Традиции и обряды Бали
Помедитировать в храме и пройти обряд очищения Мелукат
Начало: У вашего отеля
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $86 за всё до 6 чел.
Путешествие по Восточному Бали
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Восточному Бали
Водные дворцы, райский пляж и снорклинг в Голубой лагуне
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $125 за всё до 5 чел.
Настоящий Бали
На машине
9 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Настоящий Бали
Побывать в местах силы, искупаться в водопадах и попробовать «какачино»
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $120 за всё до 5 чел.

Что посмотреть на Бали на экскурсиях?

На Бали бесконечное множество уникальных достопримечательностей, прежде всего это невероятная природа острова и его уникальный геологический ландшафт, бесконечные пляжи омываемые тёплыми водами океана, неповторимые индуистские водные храмы и множество других культурных и исторических мест

Местные экскурсоводы

Бали часто называют раем на земле, поэтому посетить его стремиться каждый уважающий себя путешественник. Чтобы как следует узнать остров, почувствовать его атмосферу и познакомиться с его самыми знамениты достопримечательностями и знаковыми местами, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, мы специально собрали лучшие, чтобы вы могли полностью насладиться отдыхом, а не занимались организационными моментами. Выберете подходящие именно вам, всё остальное возьмет на себя гид ✌🏻😉

Последние отзывы на экскурсии

А
Привет, Бали
Дата посещения: 29 июн 2026
Все прошло просто замечательно! У нас был гид Яса и водитель. Яса хорошо говорит на русском языке, очень внимательный ,
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вежливый и с юмором. Знает много исторических фактов, интересно рассказывает экскурсию и отлично поддерживает беседу. Посетили все, что запланировали, нигде никто не торопил, помогли сделать фотографии всей семьи и решили все организационные моменты. Очень понравился храм Таном лот, шикарные виды, есть питон и игуаны для фото в парке. Великолепные водопады, много инстаграмных мест. В лесу обезьян дают корм для обезьян и воду посетителям, с нами помимо Гида и водителя ходил гид от леса обезьян и помогал их покормить и следил, чтобы обезьяны нас не обидели. Рисовые плантации завораживают. Зелено и красиво. Можно прокатиться на зип Лайне и на качелях. На кофейных плантациях дали продегустировать множество видов кофе и чая, а также погладить зверя лювака, что было самое милое за поездку!) однозначно рекомендую данную экскурсию как первое знакомство с Бали! А также гида Ясу как спутника на ней.

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Ольга
Покорить вулкан Батур на джипе
Экскурсию однозначно рекомендуем! У нас был гид Коко, и по пути встречались с другой группой с гидом Джапа. Оба гида
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очень понравились, рассказывали много интересного. Гид нас угощал чаем, кофе с традиционными балийскими сладостями, дал пледы, чтобы было тепло и уютно, фотографировал нас… День начался с релакса на рассвете, затем был экстримальный подъем на крыше джипа на вулкан. Очень занимательно было наблюдать, как готовятся яйца прям в вулкане. Затем расслабились в термах, там был даже небольшой аквапарк, покатались с горок на плюшках. После посетили кофейную плантацию с дегустацией кофе, чая, табака. Все было интересно и ненавязчиво. Кофейный зверёк лювак это такая милота, что невозможно было от него оторваться! На обратном пути по нашей просьбе гид без проблем завез нас в место не запланированное экскурсией, за что отдельное спасибо! Коко очень весёлый парень с отличным чувством юмора, такой искренний и настоящий! С ним было очень легко и интересно! Это был замечательный день! Спасибо большое!

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О
Бали до мурашек
получился индивидуальный тур, покатали нас по всем местам, удобно дается время на все локации и выбирается индивидуально порядок. нам все понравилось 🥰
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А
Бали до мурашек
Максимально шикарная экскурсия и гид. Все показал-рассказал. Отказа не было, на все просьбы. По пути ещё остановились на рынке, гид помог выбрать фрукты цена-качество. Мы бывалые туристы есть с чем сравнить, организация великолепна! Рекомендую
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Наталия
Нуса-Пенида + опция снорклинга с мантами
Роза - замечательный гид, везде сопроводила «за ручку», рассказала очень много интересного об острове и Индонезии в целом, хорошо знает
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страну и культуру, сняла красивые фото и видео и сама предлагала точки для съемки, пробивалась сквозь очереди на локациях, выбирала лучшие места, в целом отнеслась с большим вниманием и заботой, я на индивидуальной экскурсии чувствовала себя, как будто не с гидом, а с другом, между локациями общались обо всем (на чистейшем русском языке). Напрягаться не пришлось вообще, что важно, тк самостоятельно такую поездку организовать почти невозможно, в том числе из-за тонкостей местных правил. Рекомендация от души!

Несколько особенностей, которые связаны с самим местом, а не с экскурсией:
- манты могут не выйти на дежурство, тк природа непредсказуема, но удалось вместо них увидеть дельфинов под водой, и это тоже восторг и должно быть редкостью, - дороги на Нуса-Пенида не такие хорошие и прямые, как на Бали, по крайней мере, это относится к западной части Нуса-Пенида, в основном это одна полоса, но со встречным движением, много поворотов а-ля серпантин и часто сильные ямы и кочки, это в основном критично на длинных участках переездов: от порта до пляжа Kelinking beach и от последней смотровой (Broken beach) до порта, - на обратном корабле до Бали вечером может быть душно, если команда не разрешит сесть наверху, у нас на нижней палубе на время поездки закрыли все окна, вентиляция фактически отсутствует, эффект сауны врывается в помещение. Вопросов к гиду тут нет, нас просто не пустили на посадке на верхний ярус. Утром на путь «туда» Роза нам организовала места на верхней палубе, и это было очень комфортно.

Роза - замечательный гид, везде сопроводила «за ручку», рассказала очень много интересного об острове и Индонезии
Роза - замечательный гид, везде сопроводила «за ручку», рассказала очень много интересного об острове и Индонезии
Роза - замечательный гид, везде сопроводила «за ручку», рассказала очень много интересного об острове и Индонезии
Роза - замечательный гид, везде сопроводила «за ручку», рассказала очень много интересного об острове и Индонезии
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Е
Покорить вулкан Батур на джипе
Очень классная экскурсия. Спасибо большое гиду Джаппе за организацию экскурсии. Всё было организовано очень хорошо и комфортно: прекрасный рассвет на
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смотровой со свежесваренным вкусным кофе и жареными бананами в кляре, сафари на крыше внедорожника, подьем на вулкан, хорошо отдохнули в горячих источниках. Искоенне рекомендуем!

Очень классная экскурсия. Спасибо большое гиду Джаппе за организацию экскурсии. Всё было организовано очень хорошо и
Очень классная экскурсия. Спасибо большое гиду Джаппе за организацию экскурсии. Всё было организовано очень хорошо и
Очень классная экскурсия. Спасибо большое гиду Джаппе за организацию экскурсии. Всё было организовано очень хорошо и
Очень классная экскурсия. Спасибо большое гиду Джаппе за организацию экскурсии. Всё было организовано очень хорошо и+1
Очень классная экскурсия. Спасибо большое гиду Джаппе за организацию экскурсии. Всё было организовано очень хорошо и
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Ксения
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Экскурсия очень понравилась! Она прошла насыщенно и интересно
Экскурсия очень понравилась! Она прошла насыщенно и интересно
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Масако
Топ-5 локаций Нуса Пениды
Я заказывала путешествие по западной части Нуса-Пениды. Маршрут был следующим:
1. Kelingking Beach 2. Angel’s Billabong 3. Broken Beach 4. Crystal
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Bay 5. Обед в Amarta Penida Я хотела заменить посещение Амарты Пениды на другое заведение, организаторы сказали это возможно, но при условии доплаты в 18$, так как «он находится дальше запланированого и время в пути увеличивается». Что на деле не так, потому что в то заведение, которое я хотела, было по пути от Crystal Bay до нашего отеля (я проверяла). Мы решили все-таки оставить изначальный маршрут. И дело не в деньгах, понятно что водители имеют свой процент с заведения, в которое привозят туристов. Дело лишь в том, что ценообразование странное. По поводу места Amarta Penida, туда стоит ехать только ради красивого вида, но кухня там так себе.
Справедливости ради, организаторы оперативно отвечали на сообщения, дали всю детальную информацию где и сколько платить и были разумные рекомендации что взять с собой.

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Ю
Джип-приключение на вулкане Батур
Это была лучшая экскурсия, в которой был идеально абсолютно все! Интересная и разнообразная подборка мест, очень красивые пейзажи для фото.
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Иваян очень внимательный гид, приятный собеседник, отлично говорящий по-русски. Узнали много интересных фактов о Бали и Индонезии. День пролетел на одном дыхании. Спасибо большое, очень впечатлен!

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Maksim
Бали до мурашек
Отличная организация тура. Гид приехал вовремя, отдельная машина только для заказчиков (нас было двое). Учел все пожелания в процессе экскурсии.
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Везде сопровождал, отвечал на все вопросы, не торопил. Дополнительно предложил посетить еще одно место - пляж с черным песком. Очень комфортно для русскоговорящих. Остались довольны, рекомендуем.

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Всего 6843 отзыва на Бали

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Ответы на вопросы от путешественников по Бали

Самые популярные экскурсии на Бали
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Топ-5 локаций Нуса Пениды;
  2. Покорить вулкан Батур на джипе;
  3. Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг;
  4. Бали до мурашек;
  5. Бали, который вы ждёте.
Что посмотреть на Бали
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулкан Батур;
  2. Нуса Пенида;
  3. Вулканы;
  4. Лес обезьян;
  5. Парк птиц;
  6. Остров Нуса Пенида;
  7. Храм Батуан;
  8. Вулкан Агунг;
  9. Храм Лемпуянг Лухур;
  10. Храм Улувату.
Сколько стоит экскурсия по Бали в августе 2026
Сейчас на Бали можно забронировать 264 экскурсии от 5 до 3050 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 6843 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке на Бали (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 264 экскурсии на 2026 год, 6843 ⭐ отзыва, цены от $5. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь