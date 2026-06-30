Групповая
до 15 чел.
Топ-5 локаций Нуса Пениды
Обзорная поездка по самым красивым местам острова
Начало: В порту Банджар-Ньюх
Расписание: в будние дни в 08:15, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:15
$45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
10 авг в 03:00
11 авг в 03:00
от $155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Увидеть места девственной красоты, будто сошедшие с обложки журналов
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от $195 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Бали до мурашек
Увидеть главные символы острова за один день - от древних храмов и водопадов до рисовых террас
Завтра в 12:30
10 авг в 08:30
от $110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бали, который вы ждёте
Собрать комбо прекрасного острова: рисовые террасы Убуда, водопад, храм, вулкан Батур и кофе
Начало: Из вашего отеля
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $122 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Бали: рисовые террасы, парк птиц и краски Убуда
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $72 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПогружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Сёрфинг на Бали
Покорить волны Индийского океана и получить фоторазбор ошибок от инструктора
Начало: В районе Кута или Нуса Дуа
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $52 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Райские пляжи Южного Бали
Насладиться «открыточными» пейзажами и слиться с первозданной природой острова
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $116 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Привет, Бали
Увидеть лучшие достопримечательности сказочного острова за 1 день
Начало: У вашего отеля/вилла
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $114
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Бали до отеля
С комфортом и без лишних забот добраться из Денпасара до места отдыха
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
от $24 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В мире животных, птиц и бабочек - на Бали
В парке рептилий я покормила крокодила
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $59 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте
Комфортный способ побывать на известном фотоспоте Kelinking и поплавать с мантами
Начало: В Сануре в кафе на пляже
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
$119 за человека
Индивидуальная
Активный день на острове Бали
Погонять на квадроциклах по диким джунглям и сплавиться на рафтах по горной реке Аюнг
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на минивэне: аэропорт Денпасар - отель на Бали (или наоборот)
Поможем с комфортом добраться до нужной вам точки на острове в любое время суток
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $21 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках
Начало: В лобби отеля
Завтра в 03:30
11 авг в 03:30
от $180 за всё до 2 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Нуса-Пенида + опция снорклинга с мантами
Открыть самые красивые уголки острова и поплавать рядом с гигантскими скатами (с Бали)
Начало: У порта Sanur Harbour
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
$109
$121 за человека
Индивидуальная
Удивительно живописный рафтинг по реке Аюнг
Сплавиться по одной из самых длинных и красивых рек на острове
Начало: На ресепшен вашего отеля
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $45 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению колец из серебра
Познакомиться с мастерством ювелиров и сделать украшение своими руками
Начало: В районах Санур
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $55 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Пусех
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от $95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Снорклинг с гигантскими скатами - на Нуса Пенида
Поплавать с масками в местах, где можно встретить мант и черепах, а также полюбоваться кораллами
Начало: В Penida Ferry Port
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от $170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
Посетить ключевые достопримечательности острова Богов на автомобильной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
11 авг в 08:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Начало: В вашем отеле
11 авг в 07:30
13 авг в 07:30
от $155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорное путешествие по Бали
Проехать через весь остров и познакомиться с его природой, религией, традициями и ремеслами
Начало: В лобби вашего отеля
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $116 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий день на полуострове Букит
Исследовать все красоты Южного Бали, отдохнуть на живописных пляжах и насладиться красками заката
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Колоритный Денпасар
Главные достопримечательности балийской столицы на автопешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Традиции и обряды Бали
Помедитировать в храме и пройти обряд очищения Мелукат
Начало: У вашего отеля
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $86 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Восточному Бали
Водные дворцы, райский пляж и снорклинг в Голубой лагуне
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Настоящий Бали
Побывать в местах силы, искупаться в водопадах и попробовать «какачино»
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $120 за всё до 5 чел.
На Бали бесконечное множество уникальных достопримечательностей, прежде всего это невероятная природа острова и его уникальный геологический ландшафт, бесконечные пляжи омываемые тёплыми водами океана, неповторимые индуистские водные храмы и множество других культурных и исторических мест
Бали часто называют раем на земле, поэтому посетить его стремиться каждый уважающий себя путешественник. Чтобы как следует узнать остров, почувствовать его атмосферу и познакомиться с его самыми знамениты достопримечательностями и знаковыми местами, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, мы специально собрали лучшие, чтобы вы могли полностью насладиться отдыхом, а не занимались организационными моментами. Выберете подходящие именно вам, всё остальное возьмет на себя гид ✌🏻😉
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 29 июн 2026
Все прошло просто замечательно! У нас был гид Яса и водитель. Яса хорошо говорит на русском языке, очень внимательный ,
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсию однозначно рекомендуем! У нас был гид Коко, и по пути встречались с другой группой с гидом Джапа. Оба гида
Вам был полезен этот отзыв?
О
получился индивидуальный тур, покатали нас по всем местам, удобно дается время на все локации и выбирается индивидуально порядок. нам все понравилось 🥰
Вам был полезен этот отзыв?
А
Максимально шикарная экскурсия и гид. Все показал-рассказал. Отказа не было, на все просьбы. По пути ещё остановились на рынке, гид помог выбрать фрукты цена-качество. Мы бывалые туристы есть с чем сравнить, организация великолепна! Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Роза - замечательный гид, везде сопроводила «за ручку», рассказала очень много интересного об острове и Индонезии в целом, хорошо знает
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень классная экскурсия. Спасибо большое гиду Джаппе за организацию экскурсии. Всё было организовано очень хорошо и комфортно: прекрасный рассвет на
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень понравилась! Она прошла насыщенно и интересно
Вам был полезен этот отзыв?
Я заказывала путешествие по западной части Нуса-Пениды. Маршрут был следующим:
1. Kelingking Beach 2. Angel’s Billabong 3. Broken Beach 4. Crystal
1. Kelingking Beach 2. Angel’s Billabong 3. Broken Beach 4. Crystal
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Это была лучшая экскурсия, в которой был идеально абсолютно все! Интересная и разнообразная подборка мест, очень красивые пейзажи для фото.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная организация тура. Гид приехал вовремя, отдельная машина только для заказчиков (нас было двое). Учел все пожелания в процессе экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 6843 отзыва на Бали
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Бали
Самые популярные экскурсии на Бали
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть на Бали
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Бали в августе 2026
Сейчас на Бали можно забронировать 264 экскурсии от 5 до 3050 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 6843 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке на Бали (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 264 экскурсии на 2026 год, 6843 ⭐ отзыва, цены от $5. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь