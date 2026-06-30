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страну и культуру, сняла красивые фото и видео и сама предлагала точки для съемки, пробивалась сквозь очереди на локациях, выбирала лучшие места, в целом отнеслась с большим вниманием и заботой, я на индивидуальной экскурсии чувствовала себя, как будто не с гидом, а с другом, между локациями общались обо всем (на чистейшем русском языке). Напрягаться не пришлось вообще, что важно, тк самостоятельно такую поездку организовать почти невозможно, в том числе из-за тонкостей местных правил. Рекомендация от души!



Несколько особенностей, которые связаны с самим местом, а не с экскурсией:

- манты могут не выйти на дежурство, тк природа непредсказуема, но удалось вместо них увидеть дельфинов под водой, и это тоже восторг и должно быть редкостью, - дороги на Нуса-Пенида не такие хорошие и прямые, как на Бали, по крайней мере, это относится к западной части Нуса-Пенида, в основном это одна полоса, но со встречным движением, много поворотов а-ля серпантин и часто сильные ямы и кочки, это в основном критично на длинных участках переездов: от порта до пляжа Kelinking beach и от последней смотровой (Broken beach) до порта, - на обратном корабле до Бали вечером может быть душно, если команда не разрешит сесть наверху, у нас на нижней палубе на время поездки закрыли все окна, вентиляция фактически отсутствует, эффект сауны врывается в помещение. Вопросов к гиду тут нет, нас просто не пустили на посадке на верхний ярус. Утром на путь «туда» Роза нам организовала места на верхней палубе, и это было очень комфортно.