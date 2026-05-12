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М Мария

Дорога до водопада Секумпул читать дальше уменьшить длинная + около часа по серпантину, но благодаря чувству юмора и аккуратному вождению - прошла незаметно и легко. К водопаду нас сопровождал другой гид, спуск и обратный подъем непростой ~450 ступенек. Лучше надевать закрытую обувь (кроксы). Водопад просто поражает, 100% стоит посетить!

На обратном пути заехали в храм Улун Дану, очень красивое место.

Всем советую экскурсию! Огромное спасибо Альберту за чудесный день! Альберт - настоящий профессионал, внимательный и очень веселый человек. Рассказы о культуре, храмах, традициях и природе Бали были интересными и увлекательными.Дорога до водопада Секумпул +5 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Инна Благодарю Арчи и его команду! Ездили с ним в прошлом году и сейчас. Экскурсия очень интересная, Арчи рассказывает много интересных фактов, говорит по-русски прекрасно) рекомендую. Родители очень довольны +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгений Отличная экскурсия. С погружением. В религиозную жизнь балийцев и… в горные ручьи под мощными водопадами. Наш гид, Бали, был великолепен. Приятно сдержан, ответил на все вопросы. Приятный бонус - быстро вернул в отель, технично объезжая пробки. Спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дмитрий Насыщенная экскурсия, раскрывающая основные достопримечательности севера Бали. Красивый храм и впечатляющие водопады. На обратном пути заехали на шоколадную фабрику и выйти оттуда без покупок не удалось.



Можно писать много, но советую обратить внимание на фото. Они помогут сделать правильный выбор.



Спасибо за прекрасный день! +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Andrei Не смотря на крутые лестницы ведущие к водопаду, зрелище великолепное! Храм хоть и не большой, но очень красивый.



Все очень понравилось!



Бава очень хорошо знает историю своей страны, очень классно рассказывает и поясняет, крайне интересный собеседник, великолепно говорит по русски.



Провели прекрасный день!

Очень рекомендую!!!



*не отказывайтесь от обеда в ресторане, который порекомендует Бава, хорошее место, вкусно, быстро, демократичные цены. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет