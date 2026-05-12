Север Бали радикально отличается от шумного южного побережья. Это царство дикой горной природы, чарующих озёр и аутентичных деревень.
Приглашаю исследовать этот волшебный мир вместе! Вы посетите храм Улун Дану, погуляете по тропическому саду и отправитесь в увлекательный трек к 80-метровому водопаду Секумпул. Обещаю, что Бали откроется вам по-новому.
Приглашаю исследовать этот волшебный мир вместе! Вы посетите храм Улун Дану, погуляете по тропическому саду и отправитесь в увлекательный трек к 80-метровому водопаду Секумпул. Обещаю, что Бали откроется вам по-новому.
Описание экскурсии
Горы, водопады, озёра и балийский индуизм
Я покажу главные достопримечательности севера Бали и расскажу о внутренней жизни острова: его искусстве, религии, традициях и культуре.
Вы увидите:
- Храм Улун Дану — мы осмотрим старинный действующий храм, живописно расположенный на озере Братан. На его примере я раскрою особенности балийского индуизма. Вы узнаете, что символизируют многоярусные пагоды, чем их украшают, зачем местные жители проводят церемонии и для кого они делают ежедневные подношения. А ещё я поделюсь историями о богине Деви Дану — покровительнице водных стихий
- Тропический сад — место, где выращивают травы, специи, какао и производят «Копи Лювак» — самый дорогой сорт кофе в мире
- Водопад Секумпул — мы посетим самый высокий и живописный водопад на Бали. Чтобы увидеть его, нужно совершить небольшой треккинг. Он проходит местами по ровной бетонированной дорожке, местами по лестницам и ступенькам. Маршрут непростой, но интересный: вам придётся перепрыгивать через ручьи, преодолевать спуски и подъёмы. Поверьте, это того стоит! Однако, если в этот день будет дождь, дорога к водопаду станет опасной, мы отправимся к другому водопаду — Мундук
Организационные детали
- Лучше всего начать экскурсию в районе 07:30 утра
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: в сумме $21 с человека
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от семи лет
- Возьмите с собой купальники, полотенца, одежду, чтобы переодеться, а также горные сандалии или коралловые тапочки для каменистых спусков
Откуда можно начать экскурсию
- В стоимость включен трансфер из районов Убуд, Кута, Нуса Дуа, Санур, Денпасар, Чаннгу, Джимбаран, Семияк (туда и обратно)
- За трансфер из Улувату и обратно доплата $25
- Трансфер для районов Амед, Ловина невозможен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1844 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Огромное спасибо Альберту за чудесный день! Альберт - настоящий профессионал, внимательный и очень веселый человек. Рассказы о культуре, храмах, традициях и природе Бали были интересными и увлекательными.
Дорога до водопада Секумпул
Дорога до водопада Секумпул
+5
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Благодарю Арчи и его команду! Ездили с ним в прошлом году и сейчас. Экскурсия очень интересная, Арчи рассказывает много интересных фактов, говорит по-русски прекрасно) рекомендую. Родители очень довольны
+1
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Е
Отличная экскурсия. С погружением. В религиозную жизнь балийцев и… в горные ручьи под мощными водопадами. Наш гид, Бали, был великолепен. Приятно сдержан, ответил на все вопросы. Приятный бонус - быстро вернул в отель, технично объезжая пробки. Спасибо большое.
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Насыщенная экскурсия, раскрывающая основные достопримечательности севера Бали. Красивый храм и впечатляющие водопады. На обратном пути заехали на шоколадную фабрику и выйти оттуда без покупок не удалось.
Можно писать много, но советую обратить внимание на фото. Они помогут сделать правильный выбор.
Спасибо за прекрасный день!
Можно писать много, но советую обратить внимание на фото. Они помогут сделать правильный выбор.
Спасибо за прекрасный день!
+1
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A
Не смотря на крутые лестницы ведущие к водопаду, зрелище великолепное! Храм хоть и не большой, но очень красивый.
Все очень понравилось!
Бава очень хорошо знает историю своей страны, очень классно рассказывает и поясняет, крайне интересный собеседник, великолепно говорит по русски.
Провели прекрасный день!
Очень рекомендую!!!
*не отказывайтесь от обеда в ресторане, который порекомендует Бава, хорошее место, вкусно, быстро, демократичные цены.
Все очень понравилось!
Бава очень хорошо знает историю своей страны, очень классно рассказывает и поясняет, крайне интересный собеседник, великолепно говорит по русски.
Провели прекрасный день!
Очень рекомендую!!!
*не отказывайтесь от обеда в ресторане, который порекомендует Бава, хорошее место, вкусно, быстро, демократичные цены.
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Т
Экскурсия была замечательная! Наш гид Арчи, очень внимательный, приятный, интересный!
Постоянно рассказывал нам о жизни и истории острова Бали, с радостью отвечал на все наши вопросы.
Водопады потрясающие, Но, спуск и подьем
Постоянно рассказывал нам о жизни и истории острова Бали, с радостью отвечал на все наши вопросы.
Водопады потрясающие, Но, спуск и подьем
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