Самые классные места Бали

Роскошный вид на остров с обзорной площадки храма Lempuyang на экскурсии по Бали

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Эта экскурсия станет вашим проводником в мир ярчайших впечатлений.

Поездка раскроет всю многогранность острова Бали: вы посетите местные святыни и величественные дворцы, прогуляетесь по пляжу в лазурной лагуне, откроете для себя вкус настоящего балийского шоколада, поднимитесь на обзорную площадку храма, откуда открывается роскошный вид на вулкан Агунг. А еще узнаете об особенностях традиций и жизни на острове, прочувствуете колоритность его культуры.
Самые классные места Бали
Самые классные места Бали
Самые классные места Бали
Самые классные места Бали
Самые классные места Бали
Самые классные места Бали
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Что вас ожидает:

  • Храм Гоа Лавах
  • Пляжи Кусамба и Bias Tugel
  • Шоколадная фабрика
  • Дворец Уджунг
  • Дворец Tirta Gangga
  • Храм Lempuyang
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Загадочный храм и вулканический пляжСтартом нашего маршрута станет одно из самых загадочных мест Бали — Гоа Лавах, храм, защищающий остров от злых духов. Вход к нему находится у огромной пещеры, где обитают тысячи летучих мышей. Отсюда мы отправимся к следующей локации — дикому пляжу Кусамба. Особенно примечателен он черным цветом своего песка, что объясняется его вулканическим происхождением. В противоположность ему — райский пляж Bias Tugel, белоснежный и с идеально прозрачной водой. Волны здесь, разбиваясь о пещеры, превращаются в радужное облако!
Шоколадная фабрикаПосле пляжной прогулки мы посетим маленькую шоколадную фабрику, открытую некогда американцем по имени Чарли. Отсюда и ее название — «Чарли и шоколадная фабрика», отсылающее к известному фильму. Здесь нас ждут корабль-кафе и вкуснейший органический шоколад, от которого невозможно оторваться!
Дворцы острова БалиПодкрепившись сладостями, мы отправимся в настоящий парк, построенный на воде, — дворец Уджунг. К самому дворцу мы выйдем по аккуратным дорожкам, которые окружены статуями и уединенными беседками. А на самой верхней точке можно полюбоваться горными пейзажами и океаном. Далее мы отправимся в еще один дворец — Tirta Gangga. Возведен он прямо на месте источника, который бьет из-под корней священного дерева.
Завершим мы наше путешествие подъемом к одному из самых почитаемых храмов на Бали — Lempuyang. Отсюда, прямо с площадки, открывается чудесная панорама на остров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Обговаривается с гидом по телефону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Возьмите с собой воду
  • Перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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