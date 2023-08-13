Загадочный храм и вулканический пляжСтартом нашего маршрута станет одно из самых загадочных мест Бали — Гоа Лавах, храм, защищающий остров от злых духов. Вход к нему находится у огромной пещеры, где обитают тысячи летучих мышей. Отсюда мы отправимся к следующей локации — дикому пляжу Кусамба. Особенно примечателен он черным цветом своего песка, что объясняется его вулканическим происхождением. В противоположность ему — райский пляж Bias Tugel, белоснежный и с идеально прозрачной водой. Волны здесь, разбиваясь о пещеры, превращаются в радужное облако!

Шоколадная фабрикаПосле пляжной прогулки мы посетим маленькую шоколадную фабрику, открытую некогда американцем по имени Чарли. Отсюда и ее название — «Чарли и шоколадная фабрика», отсылающее к известному фильму. Здесь нас ждут корабль-кафе и вкуснейший органический шоколад, от которого невозможно оторваться!

Дворцы острова БалиПодкрепившись сладостями, мы отправимся в настоящий парк, построенный на воде, — дворец Уджунг. К самому дворцу мы выйдем по аккуратным дорожкам, которые окружены статуями и уединенными беседками. А на самой верхней точке можно полюбоваться горными пейзажами и океаном. Далее мы отправимся в еще один дворец — Tirta Gangga. Возведен он прямо на месте источника, который бьет из-под корней священного дерева.

Завершим мы наше путешествие подъемом к одному из самых почитаемых храмов на Бали — Lempuyang. Отсюда, прямо с площадки, открывается чудесная панорама на остров.