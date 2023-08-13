Роскошный вид на остров с обзорной площадки храма Lempuyang на экскурсии по Бали
Эта экскурсия станет вашим проводником в мир ярчайших впечатлений.
Поездка раскроет всю многогранность острова Бали: вы посетите местные святыни и величественные дворцы, прогуляетесь по пляжу в лазурной лагуне, откроете для себя вкус настоящего балийского шоколада, поднимитесь на обзорную площадку храма, откуда открывается роскошный вид на вулкан Агунг. А еще узнаете об особенностях традиций и жизни на острове, прочувствуете колоритность его культуры.
Поездка раскроет всю многогранность острова Бали: вы посетите местные святыни и величественные дворцы, прогуляетесь по пляжу в лазурной лагуне, откроете для себя вкус настоящего балийского шоколада, поднимитесь на обзорную площадку храма, откуда открывается роскошный вид на вулкан Агунг. А еще узнаете об особенностях традиций и жизни на острове, прочувствуете колоритность его культуры.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм Гоа Лавах
- Пляжи Кусамба и Bias Tugel
- Шоколадная фабрика
- Дворец Уджунг
- Дворец Tirta Gangga
- Храм Lempuyang
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Загадочный храм и вулканический пляжСтартом нашего маршрута станет одно из самых загадочных мест Бали — Гоа Лавах, храм, защищающий остров от злых духов. Вход к нему находится у огромной пещеры, где обитают тысячи летучих мышей. Отсюда мы отправимся к следующей локации — дикому пляжу Кусамба. Особенно примечателен он черным цветом своего песка, что объясняется его вулканическим происхождением. В противоположность ему — райский пляж Bias Tugel, белоснежный и с идеально прозрачной водой. Волны здесь, разбиваясь о пещеры, превращаются в радужное облако!
Шоколадная фабрикаПосле пляжной прогулки мы посетим маленькую шоколадную фабрику, открытую некогда американцем по имени Чарли. Отсюда и ее название — «Чарли и шоколадная фабрика», отсылающее к известному фильму. Здесь нас ждут корабль-кафе и вкуснейший органический шоколад, от которого невозможно оторваться!
Дворцы острова БалиПодкрепившись сладостями, мы отправимся в настоящий парк, построенный на воде, — дворец Уджунг. К самому дворцу мы выйдем по аккуратным дорожкам, которые окружены статуями и уединенными беседками. А на самой верхней точке можно полюбоваться горными пейзажами и океаном. Далее мы отправимся в еще один дворец — Tirta Gangga. Возведен он прямо на месте источника, который бьет из-под корней священного дерева.
Завершим мы наше путешествие подъемом к одному из самых почитаемых храмов на Бали — Lempuyang. Отсюда, прямо с площадки, открывается чудесная панорама на остров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном транспорте с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Обговаривается с гидом по телефону
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Возьмите с собой воду
- Перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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